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Рейнгольд: «Говорю как профессионал: прогресс в „Спартаке“ налицо»

сегодня, 04:59
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры «красно-белых» в матче 1/8 финала Кубка России против «Ростова» (2:1).

До 70-й минуты «Спартак» играл в очень приличный футбол. Команда «Спартак» была на поле, а «Ростов» я вообще не видел: видимо, они приехали просто потренироваться. Потом «Спартак» расслабился, но это старая болезнь. В последние 10-15 минут нервы сами себе подпортили.

«Спартак» идёт в правильном направлении, играет прилично, а «Ростов» построил «заборчик» и провёл тренировочную игру. К Кубку нужно относиться серьёзно. Имею в виду «Ростов» и тренера Карпина, который половину игры улыбался. Чего улыбался — непонятно.

Критиковать «Спартак» не собираюсь, эпизодами мне команда очень понравилась. Виден ли уже прогресс? Ну конечно! И болельщики это видят. Каждый футболист знает своё место на поле. Очень прилично раскрылись Понсе и Ларссон, который забивает по два мяча. Правда, сегодня был не такой бешеный темп, но «Спартак» играет в хороший и красивый футбол.

В чём различия между футболом Тедеско и футболом Кононова? Давайте лучше забудем, что делал Кононов, и будем двигаться вперёд. Говорю вам как профессионал: прогресс налицо.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   79 / 844
сегодня в 05:20
Это начало. Дальше пойдёт рутинный процесс, после этого можно делать какие-то выводы.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   306 / 844
сегодня в 05:19
Ненадолго
STVA 1
STVA 1
   69 / 844
сегодня в 05:09
Поглядим , что скажет после проигрыша. Интересно , а этот профи не видел , что Ростов полурезервным составом играл...
cska plus
cska plus
   8 / 844
сегодня в 05:09
Мне рейнгольд нравится когда он испускает гнев.
cska plus
cska plus
   8 / 844
сегодня в 05:08
Ну наконец то, давно старика не слышно а я изпереживался, клуб не сможет жить без такого рупора.
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