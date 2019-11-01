Рейнгольд: «Говорю как профессионал: прогресс в „Спартаке“ налицо»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры «красно-белых» в матче 1/8 финала Кубка России против «Ростова» (2:1).

До 70-й минуты «Спартак» играл в очень приличный футбол. Команда «Спартак» была на поле, а «Ростов» я вообще не видел: видимо, они приехали просто потренироваться. Потом «Спартак» расслабился, но это старая болезнь. В последние 10-15 минут нервы сами себе подпортили.

«Спартак» идёт в правильном направлении, играет прилично, а «Ростов» построил «заборчик» и провёл тренировочную игру. К Кубку нужно относиться серьёзно. Имею в виду «Ростов» и тренера Карпина, который половину игры улыбался. Чего улыбался — непонятно.

Критиковать «Спартак» не собираюсь, эпизодами мне команда очень понравилась. Виден ли уже прогресс? Ну конечно! И болельщики это видят. Каждый футболист знает своё место на поле. Очень прилично раскрылись Понсе и Ларссон, который забивает по два мяча. Правда, сегодня был не такой бешеный темп, но «Спартак» играет в хороший и красивый футбол.

В чём различия между футболом Тедеско и футболом Кононова? Давайте лучше забудем, что делал Кононов, и будем двигаться вперёд. Говорю вам как профессионал: прогресс налицо.