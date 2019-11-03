Моуриньо и директор «Арсенала» провели деловую встречу

03 ноября 2019, 11:48

По информации британских СМИ , провёл деловую встречу с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи.

Руководство лондонского клуба испытывает недовольство работой нынешнего наставника команды Унаи Эмери и, скорее всего, захочет расстаться со специалистом в ближайшее время.

Источник отмечает, что в «Арсенале» хотят видеть тренера, имеющего опыт работы в клубах английской Премьер-Лиги. Во время деловой встречи Моуриньо рассказал директору «Арсенала» свое видение нынешнего положения команды и коснулся темы состава команды, чем произвёл большое впечатление на Санллехи.

Ранее уже появлялись новости о готовности португальского специалиста возглавить «Арсенал».