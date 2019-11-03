Моуриньо и директор «Арсенала» провели деловую встречу

По информации британских СМИ, Жозе Моуриньо провёл деловую встречу с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи.
Руководство лондонского клуба испытывает недовольство работой нынешнего наставника команды Унаи Эмери и, скорее всего, захочет расстаться со специалистом в ближайшее время.
Источник отмечает, что в «Арсенале» хотят видеть тренера, имеющего опыт работы в клубах английской Премьер-Лиги. Во время деловой встречи Моуриньо рассказал директору «Арсенала» свое видение нынешнего положения команды и коснулся темы состава команды, чем произвёл большое впечатление на Санллехи.
Ранее уже появлялись новости о готовности португальского специалиста возглавить «Арсенал».
а вот почему бы МС не сделать Жозика вторым тренером,для ЛЧ. есть же кубковые воротари,так бы и тренер появился бы.... МС вполне это по зубам.
а вот почему бы МС не сделать Жозика вторым тренером,для ЛЧ. есть же кубковые воротари,так бы и тренер появился бы.... МС вполне это по зубам.
Это именно он провернул трансфер Неймара из "Сантоса" в "Барселону", очень левый, надо сказать, налоговая Испании до сих пор не может разобраться в нем)).
И он купил Николя Пепе в "Арсенал", да, Пепе пока что не впечатляет, хотя играет с классом, но суть, что "Арсенал" за Пепе еще не платил) Платежи разбиты на ровные суммы на ближайшие 4 года.
Ну, и, по мелочам, он был спортивным директором "Барселоны". Наверное, он достаточно знает Моура и имеет представление о нем как о тренере, чтобы его нельзя было так легко развести))
Это именно он провернул трансфер Неймара из "Сантоса" в "Барселону", очень левый, надо сказать, налоговая Испании до сих пор не может разобраться в нем)).
И он купил Николя Пепе в "Арсенал", да, Пепе пока что не впечатляет, хотя играет с классом, но суть, что "Арсенал" за Пепе еще не платил) Платежи разбиты на ровные суммы на ближайшие 4 года.
Ну, и, по мелочам, он был спортивным директором "Барселоны". Наверное, он достаточно знает Моура и имеет представление о нем как о тренере, чтобы его нельзя было так легко развести))
Также я был бы рад видеть Симеоне на посту или Жардима. Но Маур отличный выбор тоже
Также я был бы рад видеть Симеоне на посту или Жардима. Но Маур отличный выбор тоже