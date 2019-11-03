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Моуриньо и директор «Арсенала» провели деловую встречу

03 ноября 2019, 11:48

По информации британских СМИ, Жозе Моуриньо провёл деловую встречу с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи.

Руководство лондонского клуба испытывает недовольство работой нынешнего наставника команды Унаи Эмери и, скорее всего, захочет расстаться со специалистом в ближайшее время.

Источник отмечает, что в «Арсенале» хотят видеть тренера, имеющего опыт работы в клубах английской Премьер-Лиги. Во время деловой встречи Моуриньо рассказал директору «Арсенала» свое видение нынешнего положения команды и коснулся темы состава команды, чем произвёл большое впечатление на Санллехи.

Ранее уже появлялись новости о готовности португальского специалиста возглавить «Арсенал».

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drug01
drug01
   123 / 946
03 ноября в 23:14
Пора менять тренера
Becka89
Becka89 ответил youtomee
   845 / 946
03 ноября в 19:43
Потому что нвм нужен результат. А Маур умеет добиыатьсЯ результата. Плюс Маур сильный мотиватор и тренер боец.который покупает игроков с характером . А Арсеналу как раз необходимо это качество. Думаю никто с этим спорить не будет
lobsterdam
lobsterdam ответил Так Себе Аналитик
   214 / 946
03 ноября в 19:11
Лол, сегодня у Эмеришки 48-й день рождения. Комменты в Твиттере под поздравлением от клуба доставляют))
бездарное бревно дзюба позволил себе оскорблять своего тренера и за ним хором другие туда же...
lobsterdam
lobsterdam ответил youtomee
   214 / 946
03 ноября в 19:03
все хотят результат, но нельзя забывать и о стиле игры, Арсенал Симеоне - это было бы скучно, даже при условии лучших результатов, а Моуриньо ну был он в МЮ не так давно, сильно понравилась его игра и результаты? почему это отличный выбор?
все дело случая, в МЮ не получилось, зато в Челси аж три раза, если кто не знал если забыл! В Арсенале, в принципе, сыгранный состав, в напах - два забивных игрока, с защитой можно поработать, что-то улучшить, глядишь и срастется!
youtomee
youtomee ответил Becka89
   727 / 946
03 ноября в 18:17
Я как болельщик Арсенала этого ждал давно. Именно такой спец как Маур и нужен сейчас, который ориентируется в первую очередь на результат, чего Именно нам и не хваатает на протяжений десятилетий, несмотря на красивую и комбинационную игру. Также я был бы рад видеть Симеоне на посту или Жардима. Но Маур отличный выбор тоже
все хотят результат, но нельзя забывать и о стиле игры, Арсенал Симеоне - это было бы скучно, даже при условии лучших результатов, а Моуриньо ну был он в МЮ не так давно, сильно понравилась его игра и результаты? почему это отличный выбор?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил wattman
   175 / 946
03 ноября в 17:58
Он еще Сити не тренеровал ))
а вот Сити было бы прикольно,мог бы поднатужиться и выиграть ЛЧ,ну а потом его моментально выгонять,что бы не развлил всю структуру.
а вот почему бы МС не сделать Жозика вторым тренером,для ЛЧ. есть же кубковые воротари,так бы и тренер появился бы.... МС вполне это по зубам.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   175 / 946
03 ноября в 17:57
Жозэ это уже подбитый лётчик.если раньше ему нужен был супер-=пупер мешок,то теперь и на авоську согласен,ведь видать рассчитывает на больший гардероб от Арсенала,чем от шпикачек из Баварии. Неужто Жозэ теряет хватку,ещё бы в Тотен пошёл))))Видать ПСЖ пока решили не увольнять Тухлого,а у Жозэ уже наступили ломки.
wattman
wattman ответил bublikyo
03 ноября в 17:55
А на последок нужно потренировать Ливерпуль, чтобы собрать биг 4
Он еще Сити не тренеровал ))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил BARCELONA-BEST
   175 / 946
03 ноября в 17:51
Это окончательный конец арсенала! Челси развалил, МЮ развалил, настала очередь Арсенала!
ещё и Интер развалил,но правда дал трофеи
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
03 ноября в 17:45
конечно же треш. Роджерса с Лэстера летом переманивать.
abramjan
abramjan
   268 / 946
03 ноября в 16:38
это будет последний топ клуб маура если это случится
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   267 / 946
03 ноября в 15:53
Будет интересно посмотреть как при Моуриньо будет играть Арсенал но у Моура есть специфика конфликтовать с игроками так что могут быть напряженные отношения тренера с игроками если им не будет нравиться тренер.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Klaksvikar Itrottarselag
   25 / 946
03 ноября в 15:42
Жозе уже не раз демонстрировал свое блестящее умение обрабатывать легковерных, в случае с Санллехи это должно быть было как конфету у ребенка отобрать.
Санллехи легковерный?

Это именно он провернул трансфер Неймара из "Сантоса" в "Барселону", очень левый, надо сказать, налоговая Испании до сих пор не может разобраться в нем)).

И он купил Николя Пепе в "Арсенал", да, Пепе пока что не впечатляет, хотя играет с классом, но суть, что "Арсенал" за Пепе еще не платил) Платежи разбиты на ровные суммы на ближайшие 4 года.

Ну, и, по мелочам, он был спортивным директором "Барселоны". Наверное, он достаточно знает Моура и имеет представление о нем как о тренере, чтобы его нельзя было так легко развести))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил bublikyo
   81 / 946
03 ноября в 14:54
Не дай Бог
bublikyo
bublikyo
   640 / 946
03 ноября в 14:47
А на последок нужно потренировать Ливерпуль, чтобы собрать биг 4
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Сливки общества
   81 / 946
03 ноября в 14:46
Ну бавария и без моуриньо получают пятеречки от Айнтрахнутых
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
03 ноября в 14:43
Лет 3-5 назад такого представить было не возможно
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
03 ноября в 14:41
Жозе уже не раз демонстрировал свое блестящее умение обрабатывать легковерных, в случае с Санллехи это должно быть было как конфету у ребенка отобрать.
Wolverhampton
Wolverhampton
   604 / 946
03 ноября в 14:31
Клоун в Арсенале?
Сливки общества
Сливки общества
   486 / 946
03 ноября в 14:28
Пусть идет туда, а то чет пошли слухи, что в Баварию пригласят) тьфу-тьфу
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
   485 / 946
03 ноября в 14:07
Моуриньо в Арсенал?-Хм, прикольно
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
03 ноября в 14:00
Заранее жаль "канониров"...
Брулин
Брулин
   100 / 946
03 ноября в 13:57
Маур в Арсенале. Спасибо, не надо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
03 ноября в 13:55
Лол, сегодня у Эмеришки 48-й день рождения. Комменты в Твиттере под поздравлением от клуба доставляют))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил волгодон 2
   25 / 946
03 ноября в 13:51
Будет теперь у Вас собственный переводчик. Познаете автобусное искусство. Оборона будет крепка)
В таком случае хотя бы обязательно маленькую неустойку поставить, чтобы можно было его убрать потом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил волгодон 2
   25 / 946
03 ноября в 13:50
Будет теперь у Вас собственный переводчик. Познаете автобусное искусство. Оборона будет крепка)
Посмотрим. Если даже так, хуже, чем при Эмеришке, всяко не будет. Моур, по крайности, хотя бы не будет убирать цепного пса Торрейру при счете 1-0 на 70-й минуте при том, что на поле в центре и так не играющие в отборе Озил и Себальос))
обаятельный-обаяшка
обаятельный-обаяшка
03 ноября в 13:49
Арсенал, иду за баблом к вам!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Becka89
   25 / 946
03 ноября в 13:39
Я как болельщик Арсенала этого ждал давно. Именно такой спец как Маур и нужен сейчас, который ориентируется в первую очередь на результат, чего Именно нам и не хваатает на протяжений десятилетий, несмотря на красивую и комбинационную игру. Также я был бы рад видеть Симеоне на посту или Жардима. Но Маур отличный выбор тоже
Симеоне? Был хорош несколько лет назад, сейчас его за что хвалить, класс команды вырос, а результаты пропали вовсе.
Becka89
Becka89
   845 / 946
03 ноября в 13:36
Я как болельщик Арсенала этого ждал давно. Именно такой спец как Маур и нужен сейчас, который ориентируется в первую очередь на результат, чего Именно нам и не хваатает на протяжений десятилетий, несмотря на красивую и комбинационную игру.
Также я был бы рад видеть Симеоне на посту или Жардима. Но Маур отличный выбор тоже
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
03 ноября в 13:29
Да арсенал катиться вниз ,если моуриньо назначат и до шипа не долеко.
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