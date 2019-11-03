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«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Эвертоном»

03 ноября 2019, 21:37
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» на выезде в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги. «Шпоры» набрали 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата. «Эвертон» пребывает на 17-й строчке таблицы (11 пунктов).

Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

«Эвертон» - «Тоттенхэм» 1:1 (0:0)
Голы: Тосун 90+7 - Алли 63

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Йерри Мина, Холгейт, Динь, Делф, Уолкотт (Тосун 68), Дэвис (Калверт-Льюин 83), Гомеш (Сигурдссон 84), Ивоби, Ришарлисон
Главный тренер: Силва Марку.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье (Фойт 88), Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэвис, Сиссоко, Н'Домбеле (Ло Чельсо 73), Сон, Эриксен (Сессеньон 90+12), Алли, Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Уолкотт 30, Эриксен 31, Н'Домбеле 65

Удаление: Сон 79

Напомним, что в прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю».

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Все комментарии
neomessi
neomessi
   234 / 946
04 ноября в 11:23
И это донная команда играла в финале ЛЧ?)) Ужас.
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
04 ноября в 11:06
    dzvinka
    dzvinka ответил aNOOBis
       108 / 946
    04 ноября в 11:01
    Кабы не горе-арбитр Аткинсон, который "дает бороться" бегал бы и дальше Гомес (по мне так лучший на поле за Эвертон) Аткинсон пробивает дно, пробивает, но всякий раз находит новое
    аткинсон просто п*****р
    obana777
    obana777
       194 / 946
    04 ноября в 08:41
    Не наиграл на победу.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       472 / 946
    04 ноября в 08:41
    Красавцы
    Катерина Грачкина
    Катерина Грачкина
       484 / 946
    04 ноября в 08:21
    Шпорам надо менять тренера, Почетино уже максимум выжил с этими игроками
    Pancher_95
    Pancher_95
       512 / 946
    04 ноября в 01:58
    Что с петухами творится? Вроде прошлый сезон был отличным
    Clavан
    Clavан
       247 / 946
    04 ноября в 01:45
    Тоттенхэм днище.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил ст_прапорщик
       81 / 946
    04 ноября в 01:24
    Понятно Сон мстил Гомешу за его удар локтем в лицо,но так как можно поступить челу жизнь сломал.
    shlifen
    shlifen
       238 / 946
    04 ноября в 00:07
    Гомеш это конечно пипец... Будем надятся что через год вернется (не старый всё таки)...
    Но Тоттен - что случилось с командой? Их в этом сезоне как подменили... Или выдохлись? Может мотивацию потеряли? Блин, ну 11-е место это перебор... =((
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил ст_прапорщик
       81 / 946
    03 ноября в 23:28
    Меня один раз банили так,но я вернулся.
    АПЛ рулит
    АПЛ рулит ответил L.F.C.
       267 / 946
    03 ноября в 23:00
    Жесть. У Рэмси что-то подобное было, но он вернулся.
    В прошлом сезоне у Дэнни Уэлбека в матче ЛЕ против Спортинга тоже была такая же травма как у Рэмси и Гомеша и он вернулся в футбол но стал хрустальным так что надеемся что и Гомеш вернется.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       43 / 946
    03 ноября в 23:00
    Фигасе они там добавляют!
    Или играли до гола хозяев?
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил Strikers188
       262 / 946
    03 ноября в 22:42
    Андрэ Гомеш к сожалению сегодня завершил карьеру. ?strip=all&w=960
    с фига ли завершил?
    VIPded
    VIPded
       137 / 946
    03 ноября в 22:35
    Шпоры нонче не торт...)))
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответил fanliverpoolfan 2
       52 / 946
    03 ноября в 22:33
    Сон сломал чела сломал карьеру гомешу теперь всю жизнь должен платить ему.
    ахаха! Сравнил Сона с неадекватами типа Роя Кина, Винни Джонса или Рона Харриса, которые спецом ломали игроков соперника? Тебе давно пора навечно забанить твой фанфан №2, лечись
    pomor 445
    pomor 445
       222 / 946
    03 ноября в 22:31
    Всё смешалось в европейском футболе, но даже в этой мути нам рыбки не поймать. Лудогорец поймает, а мы нет. Не умеем рыбу ловить, нас готовой кормить надо.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Князь Всея Турина
       81 / 946
    03 ноября в 22:30
    Вухаха
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответил fanliverpoolfan 2
       236 / 946
    03 ноября в 22:25
    Сон сломал чела сломал карьеру гомешу теперь всю жизнь должен платить ему.
    или искупить свою вину и перейти в Эвертон - бесплатно!
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       81 / 946
    03 ноября в 22:22
    Сон сломал чела сломал карьеру гомешу теперь всю жизнь должен платить ему.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       81 / 946
    03 ноября в 22:19
    Вухахахахахахахахахахаха
    L.F.C.
    L.F.C.
       163 / 946
    03 ноября в 22:11
    Посмотрел момент, даст Бог вернется Гомеш, у Рэмси по мне страшнее была травма.
    Здоровья Гомешу, и Сону- психического, страдает, наверняка сейчас жестко.
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    03 ноября в 22:10
    Совсем плохи дела у шпор.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил aNOOBis
       175 / 946
    03 ноября в 21:59
    Кабы не горе-арбитр Аткинсон, который "дает бороться" бегал бы и дальше Гомес (по мне так лучший на поле за Эвертон) Аткинсон пробивает дно, пробивает, но всякий раз находит новое
    я вообще был удивлён,что не назначил пеналь в ворота Шпор,что бы они его розовый проект не перегнали,хотя всё таки УДАЛИЛ корейца по сути ни за что(если брать конкретно эпизод без последствий) и таким образом дал отыграться. в результате Шпоры на 11 ,а Розовые на 10.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Strikers188
       175 / 946
    03 ноября в 21:55
    По сути сломал португальца Орье, но Сон нарушил правила. Но его реакция о многом говорит, наверняка переживает не меньше игроков Эвертона.
    Тут если бы Орье не увернулся(даже не он уворачивался,а инстинкт), то Гомес мог бы его в реанимацию доставить,хотя конечно португез ещё не набрал большой скорости.
    cannongun
    cannongun
       151 / 946
    03 ноября в 21:51
    счет по игре
    играли два 77
    здоровья Гомешу!
    aNOOBis
    aNOOBis
       360 / 946
    03 ноября в 21:51
    Кабы не горе-арбитр Аткинсон, который "дает бороться" бегал бы и дальше Гомес (по мне так лучший на поле за Эвертон)

    Аткинсон пробивает дно, пробивает, но всякий раз находит новое
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Strikers188
       25 / 946
    03 ноября в 21:48
    Андрэ Гомеш к сожалению сегодня завершил карьеру. ?strip=all&w=960
    Соберут... Рэмзи собрали и он пару-тройку сезонов неплохих выдал... Дальше скис, но это не в силу физики, а в силу тормознутости.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Брулин
       175 / 946
    03 ноября в 21:47
    Сон сам так расстроился,сразу видно-Человек
    так он вообще скажем так нормально играл.обычный эпизод,бывали и двумя ногами вырывали ноги,а потом травмированный сам же и забивал,вроде бы в АПЛе или Еврокубке было совсем недавно. Сон не играл грубо... просто так вышло.
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Strikers188
       5 / 946
    03 ноября в 21:46
    Андрэ Гомеш к сожалению сегодня завершил карьеру. ?strip=all&w=960
    Не каркай
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