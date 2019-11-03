«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Эвертоном»

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» на выезде в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги. «Шпоры» набрали 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата. «Эвертон» пребывает на 17-й строчке таблицы (11 пунктов).
Ливерпуль, стадион Гудисон Парк
«Эвертон» - «Тоттенхэм» 1:1 (0:0)
Голы: Тосун 90+7 - Алли 63
«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Йерри Мина, Холгейт, Динь, Делф, Уолкотт (Тосун 68), Дэвис (Калверт-Льюин 83), Гомеш (Сигурдссон 84), Ивоби, Ришарлисон
Главный тренер: Силва Марку.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье (Фойт 88), Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэвис, Сиссоко, Н'Домбеле (Ло Чельсо 73), Сон, Эриксен (Сессеньон 90+12), Алли, Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Уолкотт 30, Эриксен 31, Н'Домбеле 65
Удаление: Сон 79
Напомним, что в прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю».
Но Тоттен - что случилось с командой? Их в этом сезоне как подменили... Или выдохлись? Может мотивацию потеряли? Блин, ну 11-е место это перебор... =((
Но Тоттен - что случилось с командой? Их в этом сезоне как подменили... Или выдохлись? Может мотивацию потеряли? Блин, ну 11-е место это перебор... =((
Или играли до гола хозяев?
Или играли до гола хозяев?
Здоровья Гомешу, и Сону- психического, страдает, наверняка сейчас жестко.
Здоровья Гомешу, и Сону- психического, страдает, наверняка сейчас жестко.
играли два 77
здоровья Гомешу!
играли два 77
здоровья Гомешу!
Аткинсон пробивает дно, пробивает, но всякий раз находит новое
Аткинсон пробивает дно, пробивает, но всякий раз находит новое