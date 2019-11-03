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Поражение МЮ, победы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Итоги 11-го тура АПЛ

03 ноября 2019, 22:13

Завершились матчи 11-го тура чемпионата Англии.

«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» 1:0
Голы: Кинг 45

«Арсенал» - «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Обамеянг 21 - Хименес 76

«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 2:1
Голы: Кун Агуэро 70, Уокер 86 - Уорд-Праус 13

«Астон Вилла» - «Ливерпуль» 1:2
Голы: Трезеге 21 - Робертсон 87, Мане 90+4

«Уотфорд» - «Челси» 1:2
Голы: Деулофеу 79 (пенальти) - Абрахам 5, Пулишич 55

«Кристал Пэлас» - «Лестер Сити» 0:2
Голы: Союнчу 57, Варди 88

«Эвертон» - «Тоттенхэм» 1:1
Голы: Тосун 90+7 - Алли 63

«Брайтон» - «Норвич» 2:0
Голы: Троссард 68, Даффи 84

«Шеффилд Юнайтед» - «Бернли» 3:0
Голы: Ландстрем 17, Ландстрем 43, Флек 44

«Вест Хэм» - «Ньюкасл» 2:3
Голы: Бальбуэна 73, Снодграсс 90 - Кларк 16, Фернандес 22, Шелви 51

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   378 / 946
04 ноября в 02:20
Четвёрка окончательно вырисовалась)
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
03 ноября в 22:44
Фавориты дружно победили))) только молотки на удивление слабо играют
Медив
Медив
   128 / 946
03 ноября в 22:33
Немного ушли в отрыв от претендентов на ЛЧ, так что тур удался
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 22:21
В МЮ дела совсем печальны.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   175 / 946
03 ноября в 22:19
без пенальти не могут нормально Розовые сыграть. Снова необходимо разбивать бутыль из-под Шампанского.
Зато Голубой Манчестер во всей своей красе и мощи, поигрался с мышкой и съел её. Лисы же смогли разбить хрустальный кувшин . Ливерпуль и без СКОМИНЫ,СМОГ ОДОЛЕТЬ ДЕБЮТАНТОВ,несмотря на всяких ВАРткинсов.
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