Поражение МЮ, победы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Итоги 11-го тура АПЛ

Завершились матчи 11-го тура чемпионата Англии.
«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» 1:0
Голы: Кинг 45
«Арсенал» - «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Обамеянг 21 - Хименес 76
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 2:1
Голы: Кун Агуэро 70, Уокер 86 - Уорд-Праус 13
«Астон Вилла» - «Ливерпуль» 1:2
Голы: Трезеге 21 - Робертсон 87, Мане 90+4
«Уотфорд» - «Челси» 1:2
Голы: Деулофеу 79 (пенальти) - Абрахам 5, Пулишич 55
«Кристал Пэлас» - «Лестер Сити» 0:2
Голы: Союнчу 57, Варди 88
«Эвертон» - «Тоттенхэм» 1:1
Голы: Тосун 90+7 - Алли 63
«Брайтон» - «Норвич» 2:0
Голы: Троссард 68, Даффи 84
«Шеффилд Юнайтед» - «Бернли» 3:0
Голы: Ландстрем 17, Ландстрем 43, Флек 44
«Вест Хэм» - «Ньюкасл» 2:3
Голы: Бальбуэна 73, Снодграсс 90 - Кларк 16, Фернандес 22, Шелви 51
Зато Голубой Манчестер во всей своей красе и мощи, поигрался с мышкой и съел её. Лисы же смогли разбить хрустальный кувшин . Ливерпуль и без СКОМИНЫ,СМОГ ОДОЛЕТЬ ДЕБЮТАНТОВ,несмотря на всяких ВАРткинсов.
Зато Голубой Манчестер во всей своей красе и мощи, поигрался с мышкой и съел её. Лисы же смогли разбить хрустальный кувшин . Ливерпуль и без СКОМИНЫ,СМОГ ОДОЛЕТЬ ДЕБЮТАНТОВ,несмотря на всяких ВАРткинсов.