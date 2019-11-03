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«Фиорентина» и «Парма» поделили очки

03 ноября 2019, 21:56
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Фиорентина» и «Парма» не выявили победителя в матче 11-го тура Серии А. «Фиалки» (16 очков) находятся на восьмом месте в турнирной таблице, «крестоносцы» (14 баллов) - десятые.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Парма» 1:1 (0:1)
Голы: Кастровилли 67 - Жервиньо 40

«Фиорентина»: Дронговски, Венути, Миленкович, Раньери, Дальберт, Пульгар, Бадель, Кастровилли, Геззаль (Влахович 55), Боатенг (Педро Абреу 85), Кьеза
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

«Парма»: Сепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Пеццелла (Барилла 68), Куцка, Скоццарелла, Эрнани, Кулушевски (Гальоло 83), Жервиньо, Карамо (Спрокати 74)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Пеццелла 28, Куцка 39, Дальберт 55, Пульгар 71

Ранее «Интер» благодаря пенальти обыграл «Болонью».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   213 / 946
04 ноября в 08:28
Парма вполне конкурентна в этом сезоне.
obana777
obana777
   195 / 946
03 ноября в 22:45
Больше им делить нечего.
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 22:09
Могли бы и проиграть.
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