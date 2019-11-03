«Фиорентина» и «Парма» поделили очки

«Фиорентина» и «Парма» не выявили победителя в матче 11-го тура Серии А. «Фиалки» (16 очков) находятся на восьмом месте в турнирной таблице, «крестоносцы» (14 баллов) - десятые.
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Парма» 1:1 (0:1)
Голы: Кастровилли 67 - Жервиньо 40
«Фиорентина»: Дронговски, Венути, Миленкович, Раньери, Дальберт, Пульгар, Бадель, Кастровилли, Геззаль (Влахович 55), Боатенг (Педро Абреу 85), Кьеза
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
«Парма»: Сепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Пеццелла (Барилла 68), Куцка, Скоццарелла, Эрнани, Кулушевски (Гальоло 83), Жервиньо, Карамо (Спрокати 74)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
Предупреждения: Пеццелла 28, Куцка 39, Дальберт 55, Пульгар 71
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