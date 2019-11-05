Тихонов: «Болеем за „Зенит“, он победит со счетом 2:1»

Российский тренер Андрей Тихонов прокомментировал предстоящий матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом».
В первом матче «Зенит» уступил за счет психологии, поэтому в этот раз игра будет более интересной. Многое будет зависеть от «Лейпцига», обеим командам нужно побеждать, так как соперники наступают на пятки. Болеем за «Зенит», он победит со счетом 2:1.
А Майнц...это Майнц....))...10 игр-7 поражений....
А Майнц...это Майнц....))...10 игр-7 поражений....
1:2- Лейпциг.
1:2- Лейпциг.
Только манекены за лазурных,а их 264 человека
Только манекены за лазурных,а их 264 человека