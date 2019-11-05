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Тихонов: «Болеем за „Зенит“, он победит со счетом 2:1»

05 ноября 2019, 12:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Российский тренер Андрей Тихонов прокомментировал предстоящий матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом».

В первом матче «Зенит» уступил за счет психологии, поэтому в этот раз игра будет более интересной. Многое будет зависеть от «Лейпцига», обеим командам нужно побеждать, так как соперники наступают на пятки. Болеем за «Зенит», он победит со счетом 2:1.
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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   101 / 946
05 ноября в 15:20
Хотелось бы одного! Увидеть хороший футбол в исполнении Зенита!
Nikola45
Nikola45 ответил d_fincher
   101 / 946
05 ноября в 15:18
Страна? Ты имеешь в виду фанатов всех тех клубов, которых засуживают судью в играх с Зенитом? Едва ли болельщики Спартака или ЦСКА будут болеть за вас. Урала. Ростова. Многих других. Нет, страна не за вас.
Ну да конечно страна за Вас! Которые все что можно слили! )) За тех которым в их чемпионский год (после 16 лет забвения) Разрешали играть в штрафной руками, игроков калечить, да всякие гадости на поле вытворять )) Нет страна за тех кто первых 4 тура без судейского корпуса не одного очко не взяло! )) Я бы постыдился такое писать, что Вы мне написали ))
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 14:31
Хотелось бы но есть большие сомнения, доверюсь Тихонову поставлю на бомжей.
pam06
pam06 ответил Ангел неБесГрешен
   12 / 946
05 ноября в 14:29
Дома при своей поддержке они лучше играют...
Дай то бог, что б не так как три дня тому..., а то будет "2-1")))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил pam06
   43 / 946
05 ноября в 14:14
Дома при своей поддержке они лучше играют...
Лиговский
Лиговский
   350 / 946
05 ноября в 13:48
Удачи Зениту!
wingback
wingback
   426 / 946
05 ноября в 13:46
Даже заядлые хрюны за Зенит топят...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
05 ноября в 13:32
ай цвай драй ляйпциг зеньке накидай
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
05 ноября в 13:26
Это будет игра на победу . Удачи Зениту.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил oFANATo
   29 / 946
05 ноября в 13:14
В одном только прав Тихонов, что все будет зависеть только от Лейпцига, который в последних двух матчах своим соперникам в чемпионате Германии отгрузил 8 и 6 голов.
С Вольфсбургом играл в Кубке....который Вольфсбургу по-барабану....
А Майнц...это Майнц....))...10 игр-7 поражений....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 946
05 ноября в 13:02
Болеем за зенит??? Как болеть, если пальцы на ногах и руках невольно скрещиваются и принимают форму фигу!
1:2- Лейпциг.
Т34
Т34
   27 / 946
05 ноября в 13:01
Да ладно! Какая психология? Сам-то Андрей верит в то, что говорит? Самая главная мысль, это то, что все зависит от Лейпцига.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 12:56
В одном только прав Тихонов, что все будет зависеть только от Лейпцига, который в последних двух матчах своим соперникам в чемпионате Германии отгрузил 8 и 6 голов.
d_fincher
d_fincher ответил Nikola45
   14 / 946
05 ноября в 12:42
Страна то будет за Зенит болеть! А вот Пупсики то не все, 100% ))
Страна? Ты имеешь в виду фанатов всех тех клубов, которых засуживают судью в играх с Зенитом? Едва ли болельщики Спартака или ЦСКА будут болеть за вас. Урала. Ростова. Многих других. Нет, страна не за вас.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   341 / 946
05 ноября в 12:40
удачи немецкому Лейпцигу и крупной победы!
Nekit92
Nekit92
   203 / 946
05 ноября в 12:36
Только малолетним спартачам об этом не рассказывай, а то они с децтва за лейпциг
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил GYTSYL
   29 / 946
05 ноября в 12:34
Вся страна за Лейпциг! Только манекены за лазурных,а их 264 человека
Монголия ?? Зимбабве ??
pam06
pam06 ответил Ангел неБесГрешен
   12 / 946
05 ноября в 12:20
Твои бы слова да Богу в уши...
Прям с языка сняли.))) Вот только наши "эксперты" зачастую дают маха... Хочется верить что это не тот случай!! Удачи Зениту!!!
drug01
drug01
   123 / 946
05 ноября в 12:14
Ставлю на ничью!
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
05 ноября в 12:11
Болеем за Лейпциг. Надоел судейский коррумпированный футбол Миллера.
Nikola45
Nikola45
   101 / 946
05 ноября в 12:10
Страна то будет за Зенит болеть! А вот Пупсики то не все, 100% ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
05 ноября в 12:08
Твои бы слова да Богу в уши...
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
05 ноября в 12:07
Вся страна за Лейпциг!
Только манекены за лазурных,а их 264 человека
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
05 ноября в 12:05
Андрей((
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