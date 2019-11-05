Колосков: «Юханссон первым привел в Лигу чемпионов большие деньги»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о нововведениях, которые осуществил Леннарт Юханссон в качестве президента УЕФА. Шведский функционер скончался летом 2019 года в возрасте 89 лет.
Платини сделал для Лиги чемпионов не меньше Юханссона, хотя большие деньги в этот турнир первым действительно привел швед. И расходовал их правильно — на футбол, а не на содержание аппарата. Главное же то, что он сумел объединить исполком. До Юханссона были коалиции — скандинавы, Средиземноморье и так далее. Неярко выраженные, но группировки. Первое, что сделал Леннарт после избрания — объявил на исполкоме: «Знаю, кто голосовал за меня, а кто против. Но сегодня мы в одной команде. Если увижу коалиции, последуют серьезные выводы».
И после этих слов были действия. Не репрессивные, нет. Юханссону принадлежит идея уефашных капустников. В исполкоме было три тенора — в подражание Каррерасу, Доминго и Карузо: норвежец Омдаль, турок Эрзик и голландец Стрингер. Исполняли на неформальных вечерах в основном репертуар Синатры. Мы с покойным вице-президентом УЕФА Николаем Ряшенцевым в картузах и расписных рубахах пели «Калинушку». Сближение членов исполкома в таких обстоятельствах было неминуемым.
Зы. Он для них как свой. В чьих-то мемуарах, точно не помню, гаварица что он прилагал "большие" усилия, чтобы Союз не принял ЧМ-90
Зы. Он для них как свой. В чьих-то мемуарах, точно не помню, гаварица что он прилагал "большие" усилия, чтобы Союз не принял ЧМ-90