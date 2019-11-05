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Колосков: «Юханссон первым привел в Лигу чемпионов большие деньги»

05 ноября 2019, 12:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о нововведениях, которые осуществил Леннарт Юханссон в качестве президента УЕФА. Шведский функционер скончался летом 2019 года в возрасте 89 лет. 

Платини сделал для Лиги чемпионов не меньше Юханссона, хотя большие деньги в этот турнир первым действительно привел швед. И расходовал их правильно — на футбол, а не на содержание аппарата. Главное же то, что он сумел объединить исполком. До Юханссона были коалиции — скандинавы, Средиземноморье и так далее. Неярко выраженные, но группировки. Первое, что сделал Леннарт после избрания — объявил на исполкоме: «Знаю, кто голосовал за меня, а кто против. Но сегодня мы в одной команде. Если увижу коалиции, последуют серьезные выводы».

И после этих слов были действия. Не репрессивные, нет. Юханссону принадлежит идея уефашных капустников. В исполкоме было три тенора — в подражание Каррерасу, Доминго и Карузо: норвежец Омдаль, турок Эрзик и голландец Стрингер. Исполняли на неформальных вечерах в основном репертуар Синатры. Мы с покойным вице-президентом УЕФА Николаем Ряшенцевым в картузах и расписных рубахах пели «Калинушку». Сближение членов исполкома в таких обстоятельствах было неминуемым.
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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 15:31
    wingback
    wingback ответил RUSTY8
       426 / 946
    05 ноября в 15:21
    Он - памятник. Он не могет сесть. Зы. Он для них как свой. В чьих-то мемуарах, точно не помню, гаварица что он прилагал "большие" усилия, чтобы Союз не принял ЧМ-90
    В девяностых ходил в один бар на Моховой, так там вместо мишени для дартса фотка каласка в рамке висела...
    RUSTY8
    RUSTY8 ответил wingback
       798 / 946
    05 ноября в 14:35
    Не понимаю, как каласков умудрился не сесть...
    Он - памятник. Он не могет сесть.

    Зы. Он для них как свой. В чьих-то мемуарах, точно не помню, гаварица что он прилагал "большие" усилия, чтобы Союз не принял ЧМ-90
    wingback
    wingback
       426 / 946
    05 ноября в 14:02
    Не понимаю, как каласков умудрился не сесть...
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