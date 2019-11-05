Сёмин: «Крыховяк поправился после отравления, Мариу тоже выздоровел»

Наставник «Локомотива» рассказал о здоровье своих игроков накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Есть много положительных моментов. Антон Миранчук тренируется в общей группе. Надеемся, что скоро Смолов к нему присоединится. Будут они играть или нет — определим сегодня. Мариу тоже выздоровел. Травм после матча с «Уфой» нет. Физическое состояние хорошее. И Крыховяк поправился после отравления. И Баринов с Игнатьевым чувствуют себя лучше, чем перед первым матчем с «Ювентусом».

Единственный сложный момент — переход с синтетики на натуральное поле. Это всегда непросто, и времени очень мало.