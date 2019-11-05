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Сёмин: «Крыховяк поправился после отравления, Мариу тоже выздоровел»

05 ноября 2019, 12:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о здоровье своих игроков накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Есть много положительных моментов. Антон Миранчук тренируется в общей группе. Надеемся, что скоро Смолов к нему присоединится. Будут они играть или нет — определим сегодня. Мариу тоже выздоровел. Травм после матча с «Уфой» нет. Физическое состояние хорошее. И Крыховяк поправился после отравления. И Баринов с Игнатьевым чувствуют себя лучше, чем перед первым матчем с «Ювентусом».

Единственный сложный момент — переход с синтетики на натуральное поле. Это всегда непросто, и времени очень мало.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 14:28
Это уже есть хорошо, удачи Палычу с Локо!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   286 / 946
05 ноября в 12:58
Скажите поляку, что тут принято мыть руки перед едой аххах
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