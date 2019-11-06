Почеттино уверен, что Сон Хын-Мин сможет сыграть с «Црвеной Звездой»

06 ноября 2019, 08:27

Главный тренер «Тоттенхэма» уверен, что форвард «шпор» будет готов сыграть с «Црвеной Звездой» в матче Лиги чемпионов.

Нападающий был сильно расстроен после того, как его нарушение привело к тяжелой травме полузащитника «Эвертона» в поединке АПЛ в минувшее воскресенье (1:1). За этот фол Сон Хын-Мин был удален с поля, однако впоследствии красную карточку отменили.

Форвард «Тоттенхэма» отправился вместе с командой в Белград, где пройдет матч ЛЧ с «Црвеной Звездой». Почеттино отмечает, что Сон Хын-Мин находится в хорошем состоянии.