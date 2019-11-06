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Почеттино уверен, что Сон Хын-Мин сможет сыграть с «Црвеной Звездой»

06 ноября 2019, 08:27
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уверен, что форвард «шпор» Сон Хын-Мин будет готов сыграть с «Црвеной Звездой» в матче Лиги чемпионов.

Нападающий был сильно расстроен после того, как его нарушение привело к тяжелой травме полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша в поединке АПЛ в минувшее воскресенье (1:1). За этот фол Сон Хын-Мин был удален с поля, однако впоследствии красную карточку отменили.

Форвард «Тоттенхэма» отправился вместе с командой в Белград, где пройдет матч ЛЧ с «Црвеной Звездой». Почеттино отмечает, что Сон Хын-Мин находится в хорошем состоянии.  

Сон был опустошен после случившегося в матче с «Эвертоном». Произошло смешение всего – травмы, красной карточки, ситуации в матче. Это был эмоциональный момент для всех. Теперь, через несколько дней, все готовы сыграть. Сон находится в хорошем состоянии, хотя всё еще сожалеет по поводу травмы Гомеша.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 10:00
Только не опозорьтесь сегодня.
cannongun
cannongun
   151 / 946
06 ноября в 08:31
лучше дайте ему передых
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