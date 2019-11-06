Почеттино уверен, что Сон Хын-Мин сможет сыграть с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уверен, что форвард «шпор» Сон Хын-Мин будет готов сыграть с «Црвеной Звездой» в матче Лиги чемпионов.
Нападающий был сильно расстроен после того, как его нарушение привело к тяжелой травме полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша в поединке АПЛ в минувшее воскресенье (1:1). За этот фол Сон Хын-Мин был удален с поля, однако впоследствии красную карточку отменили.
Форвард «Тоттенхэма» отправился вместе с командой в Белград, где пройдет матч ЛЧ с «Црвеной Звездой». Почеттино отмечает, что Сон Хын-Мин находится в хорошем состоянии.
Сон был опустошен после случившегося в матче с «Эвертоном». Произошло смешение всего – травмы, красной карточки, ситуации в матче. Это был эмоциональный момент для всех. Теперь, через несколько дней, все готовы сыграть. Сон находится в хорошем состоянии, хотя всё еще сожалеет по поводу травмы Гомеша.