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«Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в белой форме

06 ноября 2019, 11:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что московская команда сыграет в белой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса»

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Жека10
   16 / 946
06 ноября в 23:25
понятно что все сегодня будут болеть против Ювентуса. Получается что за Локомотив,так что вперёд железнодорожники
Аха-ха) и тут тебе облом.

А чему у барселоны поучится можно? Забивать один гол с левой пенки Леванте, а потом трёху пропускать? Аха-ха)
Жека10
Жека10
   835 / 946
06 ноября в 20:31
понятно что все сегодня будут болеть против Ювентуса.
Получается что за Локомотив,так что вперёд железнодорожники
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 19:58
можете попробовать сыграть даже в чёрно-белой, всё равно проиграете.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил матос
   16 / 946
06 ноября в 17:46
да хоть голые бегайте по полю , но постарайтесь выиграть. удачи Палычу и Ко
Аха-ха) Когда читаю завистливые комментарии хейтеров не покидает чувство того, что они и сами бы бегали голыми, ради поражения Ювентуса. А тебе так не кажется?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
06 ноября в 16:37
Досрочная капитуляция?)
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 12:33
Саван. Тапочки. Символично... )
матос
матос
   507 / 946
06 ноября в 12:25
да хоть голые бегайте по полю , но постарайтесь выиграть. удачи Палычу и Ко
Виссарионович
Виссарионович ответил ОРЛОВЕЦ
   89 / 946
06 ноября в 11:40
Ю.П. уже возрастной тренер, зрение не то, не видит зелёную форму на зеленой траве.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 11:35
Может поможет, удачи паровозам!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   304 / 946
06 ноября в 11:29
Ну вот почему? Это гостевая форма...Локо единственная команда, что я знаю, которая дома играет в выездных цветах...
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
06 ноября в 11:28
Удачи Локомотиву .
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