«Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в белой форме

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что московская команда сыграет в белой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что московская команда сыграет в белой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
А чему у барселоны поучится можно? Забивать один гол с левой пенки Леванте, а потом трёху пропускать? Аха-ха)
А чему у барселоны поучится можно? Забивать один гол с левой пенки Леванте, а потом трёху пропускать? Аха-ха)
Получается что за Локомотив,так что вперёд железнодорожники
Получается что за Локомотив,так что вперёд железнодорожники