«Байер» обыграл «Атлетико»

В игре 4-го тура ЛЧ «Байер» победил «Атлетико». Немцы набрали первые очки и догнали «Локомотив», идущий 3-м. «Атлетико» остался на 2-м месте с 7 очками.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Атлетико» 2:1 (1:0)
Голы: Партей 41 (автогол), Фолланд 55 - Мората 90+4
«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл (Рецос 81), Арангис (Баумгартлингер 64), Демирбай, Беллараби, Хаверц (Драгович 88), Амири, Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос (Лемар 52), Коке, Партей, Сауль, Корреа (Эррера 70), Диего Коста (Витоло 61), Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Вайзер 50, Беллараби 79, Та 79, Облак 79, Мората 79
Удаления: Амири 84
В другом матче группы «Локомотив» сегодня проиграл «Ювентусу».
Моратик мог затащить в самой концовке
Моратик мог затащить в самой концовке
Думаю, что и "Зенит" ждёт та же участь. Если "Бенфика" в Питере поднатужится. А ей терять нечего. И Вилкова не будет на поле...
Думаю, что и "Зенит" ждёт та же участь. Если "Бенфика" в Питере поднатужится. А ей терять нечего. И Вилкова не будет на поле...
Дела у них идут плохо и в чемпионате тоже.
Дела у них идут плохо и в чемпионате тоже.
Respect им!
Respect им!