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«Байер» обыграл «Атлетико»

07 ноября 2019, 00:53
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В игре 4-го тура ЛЧ «Байер» победил «Атлетико». Немцы набрали первые очки и догнали «Локомотив», идущий 3-м. «Атлетико» остался на 2-м месте с 7 очками.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Атлетико» 2:1 (1:0)
Голы: Партей 41 (автогол), Фолланд 55 - Мората 90+4

«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл (Рецос 81), Арангис (Баумгартлингер 64), Демирбай, Беллараби, Хаверц (Драгович 88), Амири, Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос (Лемар 52), Коке, Партей, Сауль, Корреа (Эррера 70), Диего Коста (Витоло 61), Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Вайзер 50, Беллараби 79, Та 79, Облак 79, Мората 79

Удаления: Амири 84

В другом матче группы «Локомотив» сегодня проиграл «Ювентусу».

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Все комментарии
Любимец
Любимец ответил tims
   665 / 946
07 ноября в 19:02
Странно, но все три соперника "Локо" играют ниже своих возможностей. "Юве" в Москве, вообще, чудил в стиле ЦСКА. Но всё-таки скинул ржавый паровоз под откос. Если я правильно посчитал, для выхода из группы итальянцам достаточно в оставшихся двух играх взять очко у "Атлетико". "Байеру" на его поле "Юве" может и проиграть (если будет играть как с лягушками из РЖД). Вряд ли "Атлетико" дома упустит победу над "Локо". "Байер" при нынешнем раскладе воспрянул духом и с "Локо", полагаю, будет играть через не могу. В итоге просматривается полный вылет проводниц из еврокубков. И поделом. Не по Сёмке шапка... Надеюсь, что мой расклад не изменится: терпеть не могу старого подлеца Сёмина... Думаю, что и "Зенит" ждёт та же участь. Если "Бенфика" в Питере поднатужится. А ей терять нечего. И Вилкова не будет на поле...
Не много забот, смотрю у некоторых, другим желать неудач! В этой группе все 4 команды играют ниже своих возможностей! И кто что заслужит сам, то и получит!
drug01
drug01
   124 / 946
07 ноября в 16:30
Счёт по игре,!!
cannongun
cannongun
   151 / 946
07 ноября в 11:32
нежданчик
Моратик мог затащить в самой концовке
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил lefte
   16 / 946
07 ноября в 11:07
Аха-ха)
NYJ
NYJ
   78 / 946
07 ноября в 08:37
А это даже лучше, теперь будем дома играть на победу, даже если и не займем третье место, то закалимся
VIPded
VIPded
   137 / 946
07 ноября в 07:53
Хреновасто... Локо может без весны остаться...
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
07 ноября в 07:44
Возродили интригу аспириновые в этой группе! Если бы Атлетико Мадрид не проиграл, то вопрос с тем, кто выйдет из этой группы в плей-офф ЛЧ был бы практически снят. В таком случае Локомотив будет бороться с Байером за место в Лиге Европы)
tims
tims ответил BIANCONERI27
   429 / 946
07 ноября в 07:33
Юве уже вышел из группы,одно очко нужно чтобы выйти с первого места.
Ты прав... просто я пропустил слова "с первого места"... Только очко это "Юве" должен брать у "Атлетико" или 3 очка у "Байера", если испанцы выиграют у итальянцев...
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответил tims
   563 / 946
07 ноября в 07:07
Юве уже вышел из группы,одно очко нужно чтобы выйти с первого места.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
07 ноября в 06:57
А вот это очень плохо для кочегаров. Третье место может уйти к немцам...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   706 / 946
07 ноября в 06:37
Байер с победой!
Karkaz
Karkaz
   282 / 946
07 ноября в 04:56
Конечно хватит позориться, как мы видим Юве и Атлеты это далеко не сильные клубы, с ними даже Локо на равных играет и представитель Германии должен брать очки со всеми, Байер мог по идее и за выход в ЛЧ побороться, если б в штаны не наложил в первых турах и Бош скорее всего главный виновник в этом.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
07 ноября в 04:37
шансы тают
tims
tims
   429 / 946
07 ноября в 04:17
Странно, но все три соперника "Локо" играют ниже своих возможностей. "Юве" в Москве, вообще, чудил в стиле ЦСКА. Но всё-таки скинул ржавый паровоз под откос. Если я правильно посчитал, для выхода из группы итальянцам достаточно в оставшихся двух играх взять очко у "Атлетико". "Байеру" на его поле "Юве" может и проиграть (если будет играть как с лягушками из РЖД). Вряд ли "Атлетико" дома упустит победу над "Локо". "Байер" при нынешнем раскладе воспрянул духом и с "Локо", полагаю, будет играть через не могу. В итоге просматривается полный вылет проводниц из еврокубков. И поделом. Не по Сёмке шапка... Надеюсь, что мой расклад не изменится: терпеть не могу старого подлеца Сёмина...
Думаю, что и "Зенит" ждёт та же участь. Если "Бенфика" в Питере поднатужится. А ей терять нечего. И Вилкова не будет на поле...
ДСА
ДСА
   212 / 946
07 ноября в 04:09
Самый неприятный результат для нас.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 03:59
Молодцы, неожиданно.
95-shishani-95
95-shishani-95
   377 / 946
07 ноября в 01:20
Против таких команд играет вот так, а против Реал, как будто это решающая игра в карьере, даже в товарняках
da da da
da da da
   554 / 946
07 ноября в 01:17
Мората мог забивать второй в самом конце,но Мората на то и Мората чтоб этого не сделать.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил h8you
   81 / 946
07 ноября в 01:16
Да?я просто не слежу за кабинетными,значит в 1/8 посмеемся
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   99 / 946
07 ноября в 01:13
Посмотри на турнирную таблицу с очками и подумай какую ты ересь сейчас написал.
h8you
h8you ответил fanliverpoolfan 2
   39 / 946
07 ноября в 01:12
Смотрите Байер может отправить Ювентус в лигу европы включились все таки за борьбу в плэй офф
Ювентус уже в плэйоффе хахаа
Тео Джонс
Тео Джонс
   38 / 946
07 ноября в 01:07
Жаль, ибо такими темпами Локо даже в ЛЕ не попадет с приличной игрой.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   74 / 946
07 ноября в 01:00
Матрасники в кризисе сейчас.
Дела у них идут плохо и в чемпионате тоже.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
07 ноября в 00:57
Смотрите Байер может отправить Ювентус в лигу европы включились все таки за борьбу в плэй офф
Землянин
Землянин
   58 / 946
07 ноября в 00:56
Всю игру вели, и в добавленные время чуть не @б@cp@лйсь!!! )))
Colchoneros
Colchoneros
   420 / 946
07 ноября в 00:55
Симеоне надо было раньше игру перестраивать!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
07 ноября в 00:55
Закат "Атлетико" уже второй сезон.
Colchoneros
Colchoneros
   420 / 946
07 ноября в 00:54
Байер хороший матч провёл!
Respect им!
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