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«Реал» разбил «Галатасарай»

07 ноября 2019, 00:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

В игре 4-го тура ЛЧ «Реал» разобрался с «Галатасараем». Мадридцы идут на 2-м месте, турки - последние.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Галатасарай» 6:0 (4:0)
Голы: Родриго 4, Родриго 7, Рамос 14 (пенальти), Бензема 45, Бензема 81, Родриго 90+3

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Менди 42), Вальверде, Каземиро (Модрич 60), Кроос, Родриго, Бензема, Азар (Иско 68)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Луиндама, ду Насименту Тейшейра, Нагатомо (Буюк 88), Сери, Н'Зонзи (Байрам 46), Лемина, Фегули, Андоне (Донк 46), Бабел
Главный тренер: Терим Фатих.

Предупреждения: Н'Зонзи 13, Вальверде 42, Бабел 57

В другом матче группы ПСЖ победил «Брюгге».

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Все комментарии
dok66
dok66
   541 / 946
07 ноября в 21:24
Сарай совсем сдулся
drug01
drug01
   124 / 946
07 ноября в 18:55
Реал вспомнил свою игру!
зигзаг
зигзаг
   421 / 946
07 ноября в 18:16
Проплатили чтобы окончательно не позориться
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
07 ноября в 17:36
Поздравляю Реал с победой
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   233 / 946
07 ноября в 14:17
Дно разбил Галатасарай и всего лишь 68 постов через сутки и то полоаина не болельщики Реала.
И Барса тоже дно еще хуже.Оказывается успех Ла Лиги зависил только от Роналду.
Надо Роналду возвратить за любую сумму,тогда 80 %" болельшиков" Ювентуса переселятся на ветку Реала.Ненавижу лицемерглоров
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   584 / 946
07 ноября в 13:39
Реал не выиграет Лигу Чемпионов.
Zenit_84
Zenit_84
   228 / 946
07 ноября в 13:18
Бенефис молодого Родриго
beefs
beefs
   281 / 946
07 ноября в 12:41
Не только наши...
матос
матос
   507 / 946
07 ноября в 12:27
команда Терима знатно размазана , Реал с убедительной победой.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Barcelona_Rostov
   170 / 946
07 ноября в 11:51
Барса нищая???они игроков по 120 млн. Покупают...ты сам то веришь в то,что пишешь??
Конечно, нищая, ведь Барса не может высокие зарплаты платить.
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
07 ноября в 11:40
Бедный Сарай!!!
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
07 ноября в 11:37
Это им не Бетис)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Barcelona_Rostov
   16 / 946
07 ноября в 11:31
Барса нищая???они игроков по 120 млн. Покупают...ты сам то веришь в то,что пишешь??
А судьи барсукам ещё дороже обходятся, потому что перекупить их у Реала или Ливерпуля довольно сложно. Аха-ха)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил da da da
   325 / 946
07 ноября в 11:21
Барса нищая???они игроков по 120 млн. Покупают...ты сам то веришь в то,что пишешь??
Объективное мнение
Объективное мнение
   343 / 946
07 ноября в 10:54
Сильно
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   62 / 946
07 ноября в 10:53
Чуть, чуть не хватило до знаменитых 0:7 мясных...
-------------------------------------------------

зато хватило до знаменитых конских 6-0)))
ATG
ATG
   402 / 946
07 ноября в 10:43
Нифига! Че за типчик этот Родриго? Красава! Заметил что Реал пошёл по пути вложения больших денег в молодеж, тогда как раньше покупали уже готовых ЗВЁЗД. Так что не нойте по поводу результатов команды. Видно же что на вырост люди набираются
ОПС
ОПС
   486 / 946
07 ноября в 10:39
Красиво!
viv
viv
   126 / 946
07 ноября в 10:30
Чуть, чуть не хватило до знаменитых 0:7 мясных...
gfrasulov
gfrasulov ответил _Inquisitor_
07 ноября в 09:57
На всякий случай придумали отмазку для ПСЖ?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   584 / 946
07 ноября в 09:45
Родриго с Хет -триком
milanetto10
milanetto10
   666 / 946
07 ноября в 09:14
Реал не стабилен матч с ПСЖ покажет чего стоит Реал
barcamilan
barcamilan
   475 / 946
07 ноября в 08:06
а почему Rodrygo а не Rodrigo?
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
07 ноября в 07:42
Лучший матч в мадридской карьере юного бразильского таланта Родриго! Искренне рад за него) Я вообще считаю, что это лучший матч королевичей не только в ЛЧ, но и в этом сезоне. С великолепной разгромной победой всех преданных мадридистов!
shlomo
shlomo
   259 / 946
07 ноября в 07:30
Да уж совсем неприлично....
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 07:21
Сараю совсем не повезло.
Gruznoff
Gruznoff
   235 / 946
07 ноября в 06:24
Реал с победой!
neomessi
neomessi
   234 / 946
07 ноября в 06:21
Родриго опупительный игрок!
С победой сливочные
ABir
ABir
   220 / 946
07 ноября в 05:49
Узнаю старый добрый Реал!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   397 / 946
07 ноября в 05:17
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