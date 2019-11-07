«Реал» разбил «Галатасарай»

В игре 4-го тура ЛЧ «Реал» разобрался с «Галатасараем». Мадридцы идут на 2-м месте, турки - последние.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Галатасарай» 6:0 (4:0)
Голы: Родриго 4, Родриго 7, Рамос 14 (пенальти), Бензема 45, Бензема 81, Родриго 90+3
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Менди 42), Вальверде, Каземиро (Модрич 60), Кроос, Родриго, Бензема, Азар (Иско 68)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Луиндама, ду Насименту Тейшейра, Нагатомо (Буюк 88), Сери, Н'Зонзи (Байрам 46), Лемина, Фегули, Андоне (Донк 46), Бабел
Главный тренер: Терим Фатих.
Предупреждения: Н'Зонзи 13, Вальверде 42, Бабел 57
В другом матче группы ПСЖ победил «Брюгге».
И Барса тоже дно еще хуже.Оказывается успех Ла Лиги зависил только от Роналду.
Надо Роналду возвратить за любую сумму,тогда 80 %" болельшиков" Ювентуса переселятся на ветку Реала.Ненавижу лицемерглоров
И Барса тоже дно еще хуже.Оказывается успех Ла Лиги зависил только от Роналду.
Надо Роналду возвратить за любую сумму,тогда 80 %" болельшиков" Ювентуса переселятся на ветку Реала.Ненавижу лицемерглоров
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зато хватило до знаменитых конских 6-0)))
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зато хватило до знаменитых конских 6-0)))
С победой сливочные
С победой сливочные