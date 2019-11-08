«Динамо» прилетело в Казань без Игбуна

«Динамо» добралось на выездной матч 16-го тура РПЛ с «Рубином». В Казань прилетело 22 футболиста, в числе которых не оказалось нападающего Сильвестра Игбуна, который был признан лучшим игроком команды в сентябре.
«Динамо» добралось на выездной матч 16-го тура РПЛ с «Рубином». В Казань прилетело 22 футболиста, в числе которых не оказалось нападающего Сильвестра Игбуна, который был признан лучшим игроком команды в сентябре.
Но точно не шейдаеву...
А где Жоазиньо?
Но точно не шейдаеву...
А где Жоазиньо?