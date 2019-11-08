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«Динамо» прилетело в Казань без Игбуна

вчера, 20:54
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо14:00 Не начался

«Динамо» добралось на выездной матч 16-го тура РПЛ с «Рубином». В Казань прилетело 22 футболиста, в числе которых не оказалось нападающего Сильвестра Игбуна, который был признан лучшим игроком команды в сентябре.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
вчера в 22:19
ну ток питерское "достояние" не надо выпускать... Филиппу дайте шанс уже. Или, вон. Обольский же есть
Но точно не шейдаеву...
А где Жоазиньо?
smiliel
smiliel
   747 / 946
вчера в 21:24
Эй, soccer, а ничего, что у Игбуна дисквалификация за 4 жёлтые карточки!? Три в Динамо он получил, а одну ещё играя в Уфе!
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
вчера в 20:57
без егбуна татары насуют милиции что-нибудь в районе "0-0"
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