«Динамо» прилетело в Казань без Игбуна

вчера, 20:54

«Динамо» добралось на выездной матч 16-го тура РПЛ с «Рубином». В Казань прилетело 22 футболиста, в числе которых не оказалось нападающего Сильвестра Игбуна, который был признан лучшим игроком команды в сентябре.