«Урал» и «Ахмат» не смогли размочить счет в матче

«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ. Грозненцы (15 очков) - тринадцатые, екатеринбуржцы (19 баллов) - шестые.
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Урал» 0:0
«Ахмат»: Городов, Мусалов, Вилькер, Семёнов, Гиголаев, Исмаэл, Швец, Роши, Глушаков, Михалак (Харин 59), Понсе (Мбенг 72)
Главный тренер: Шалимов Игорь.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Августиняк, Егорычев (Погребняк 85), Ильин, Бикфалви (Кухарчик 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль Майега 70)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Гиголаев 47, Швец 61
В предыдущем туре «Урал» в домашней встрече уступил «Оренбургу».
Какие выражения,браво автору !!!!!!!!!
Какие выражения,браво автору !!!!!!!!!
(Последняя четверть матча, так и быть, тянет на 1 очко)
(Последняя четверть матча, так и быть, тянет на 1 очко)
Урал понравился больше , но счет на табло!!!
Урал понравился больше , но счет на табло!!!