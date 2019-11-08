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«Урал» и «Ахмат» не смогли размочить счет в матче

вчера, 21:22
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ. Грозненцы (15 очков) - тринадцатые, екатеринбуржцы (19 баллов) - шестые.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Урал» 0:0

«Ахмат»: Городов, Мусалов, Вилькер, Семёнов, Гиголаев, Исмаэл, Швец, Роши, Глушаков, Михалак (Харин 59), Понсе (Мбенг 72)
Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Августиняк, Егорычев (Погребняк 85), Ильин, Бикфалви (Кухарчик 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль Майега 70)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Гиголаев 47, Швец 61

В предыдущем туре «Урал» в домашней встрече уступил «Оренбургу».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   259 / 946
сегодня в 03:02
Ожидаемо, но думал 1:1 будет
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
сегодня в 01:02
Всё по делу!
dok66
dok66
   541 / 946
вчера в 22:30
Как то все скучно и 0-0
beefs
beefs
   281 / 946
вчера в 22:19
это нормально...
Правдин Семён
Правдин Семён
   117 / 946
вчера в 22:18
Ставил на Терек. Много ( По статистике в Грозном с Уралом чаще ничьи. Но понадеялся,что вылетать не хотят.
Сп62
Сп62 ответил Т34
   95 / 946
вчера в 22:14
Можно подумать, что состав набирают Парфёнов и Шалимов. Если уж Спартак не может купить достойных игроков, то что ждать от окраин.
kastites
kastites
   609 / 946
вчера в 22:02
Размочить ?
Какие выражения,браво автору !!!!!!!!!
сканер
сканер
   312 / 946
вчера в 22:00
Шалимову надо выпускать в нападение Митришева,он более креативный и забивной,чем Понсе,который ждёт мяча на блюдечке стоя!
Т34
Т34
   27 / 946
вчера в 22:00
Нет ни слов, ни жестов. Что Шалимов, что Парфенов, одного поля волчьи ягоды. А еще их, некоторые, в Спартак хотели.
MELCHI
MELCHI
вчера в 21:55
Вот эта бредятина от Шалимова и не только - надо дальше двигаться типа . Куда вашу мать двигаться ... Зачем держать за такие бабки этот утиль . Неужели непонятно - из 77 конфетку не сделать . Лучше распустить этих дармоедов . Слов не хватает выразить им признательность . Два три игрока остальное полный отстой .
Zenit_84
Zenit_84
   228 / 946
вчера в 21:53
Забивать некому
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 21:50
И ничья хорошо .
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
вчера в 21:46
Ни нашим, ни вашим. Унылые нули.
Groove000
Groove000 ответил НЕ президент рфс
   47 / 946
вчера в 21:45
Желаю Ахмату вылететь в ФНЛ , а вернуться Тереком.
Полностью поддерживаю... Особенно после последних слов Кадырова о том, что они "будут всех искать, запугивать и убивать"
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   215 / 946
вчера в 21:31
Урал с Ахматом решили косплейнуть игру Цска в Лиге европы.

(Последняя четверть матча, так и быть, тянет на 1 очко)
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   413 / 946
вчера в 21:30
Желаю Ахмату вылететь в ФНЛ , а вернуться Тереком.
Брулин
Брулин
   100 / 946
вчера в 21:30
Просто г*вно а не игра. Недавно ради эксперимента подписался на матч премьер,конечно 300 рублей не деньги,но такой футбол даже 100 рублей не стоит.
За адекватность
За адекватность
   51 / 946
вчера в 21:30
Не самым богатым на события матчем начался второй круг. Ну а результат для обоих клубов наверное как в поговорке "и волки сыты, и овцы целы"
drug01
drug01
   124 / 946
вчера в 21:30
Сухая унылая игра !!!!!!!!
pam06
pam06
   12 / 946
вчера в 21:29
Унылая игра, очей разочарованье... Впрочем как и большинство игр первенства...
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 21:28
Очко в очко - никому не обидно.
Groove000
Groove000
   47 / 946
вчера в 21:26
Жаль Урал не додавил
Трезвый повар
Трезвый повар
   97 / 946
вчера в 21:26
Не хотят играть. Пора уже в отпуск
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
вчера в 21:24
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    вчера в 21:23
    Унылая игра 75 минут и лишь в конце команды забегали.
    Урал понравился больше , но счет на табло!!!
    OLESOCC
    OLESOCC
       183 / 946
    вчера в 21:23
    Урал был ближе к победе, но не случилось ... Жаль!.
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