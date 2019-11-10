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Ахметов довызван в сборную России

сегодня, 18:37

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России. Хавбека вызывали в национальную команды вместо Дмитрия Баринова, у которого выявлено мышечное повреждение.

Сборной России в ноябре в рамках отборочного турнира Евро-2020 предстоит сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

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Все комментарии
time out
time out ответил cska plus
   46 / 957
сегодня в 23:42
Надо проявить себя в сборной.
На скамейке, чтобы не пылилась.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   235 / 957
сегодня в 20:32
С Сан-Марино, может быть, и сыграет!
kotmyshka
kotmyshka
   285 / 957
сегодня в 20:18
интересный поворот
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   17 / 957
сегодня в 20:11
Удивительное решение, ну очень непонятное???
Все понятно. Ахметов сейчас в Сочи, там сбор завтра начинается. Удивляет другое.
Баринов опорник, а Ахметов нет. Значит ставка в центре поля на Оздоева и Зобнина? Мысли и планы Черчесова понять трудно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 957
сегодня в 20:07
Удивительное решение, ну очень непонятное???
Армейская душа
Армейская душа
   114 / 957
сегодня в 18:49
Усы на мандраже
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 18:38
Надо проявить себя в сборной.
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