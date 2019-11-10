Ахметов довызван в сборную России

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России. Хавбека вызывали в национальную команды вместо Дмитрия Баринова, у которого выявлено мышечное повреждение.
Сборной России в ноябре в рамках отборочного турнира Евро-2020 предстоит сыграть с Бельгией и Сан-Марино.
Баринов опорник, а Ахметов нет. Значит ставка в центре поля на Оздоева и Зобнина? Мысли и планы Черчесова понять трудно.
Баринов опорник, а Ахметов нет. Значит ставка в центре поля на Оздоева и Зобнина? Мысли и планы Черчесова понять трудно.