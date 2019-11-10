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«Ювентус» огласил заявку на матч с «Миланом»

сегодня, 16:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланЗакончился 1-й тайм

Пресс-служба «Ювентуса» огласила заявку на матч 12-го тура Серии А против «Милана».

В список попали следующие футболисты:
Щесны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демираль, Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Джан, Рабьо, Бентанкур, Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.

Ранее были опасения, что Роналду может пропустить игру с «Миланом».

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
   6 / 957
сегодня в 22:28
Я думаю он не знает как родился Алекс....
Зря так думаешь. Он болеет за Ювентус не один десяток лет.
Настоящий Ювентини. А вот ты не истинный ювентини. Болеешь за Барсу, которая с помощью Чакира обыграла Юве в ЛЧ 2015
Тага Дага
Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
   146 / 957
сегодня в 21:44
Я думаю он не знает как родился Алекс....
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил sihafazatron
   6 / 957
сегодня в 21:01
забыли добавить: F. Maresca, F. Preti, C. Carbone, M. Mariani.- арбитры
Ну что я тебе говорил. Судья схавал ваш шейховский голубец. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
   6 / 957
сегодня в 20:59
Ты вчера поздравил Дель Пьеро с 45 летием....только не говори что ты знал...
Конечно поздравили на ювентини.ру
Надеюсь он читает комментарии на этом ресурсе. Аха-ха)
Тага Дага
Тага Дага ответил juvenale
   146 / 957
сегодня в 19:09
Ты вчера поздравил Дель Пьеро с 45 летием....только не говори что ты знал...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Князь сажал врагов на посох
   274 / 957
сегодня в 18:57
Неужели даже этим днарям не сможем забить больше двух, да еще и пропустим? Таким составом нужно их 5:0 обыгрывать
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       274 / 957
    сегодня в 18:56
    если бы Сарри не попал в списки,я бы не расстроился.
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Князь сажал врагов на посох
       19 / 957
    сегодня в 18:15
    Сегодня добавят манчестерскому голубцу из свинки Пепы, ахаха)
    тебе разве не все равно? ведь главное для тебя позлорадствовать после игры, как бы не сыграли)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил sihafazatron
       6 / 957
    сегодня в 18:14
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         6 / 957
      сегодня в 18:13
        juvenale
        juvenale ответил sihafazatron
           396 / 957
        сегодня в 16:49
        забыли добавить: F. Maresca, F. Preti, C. Carbone, M. Mariani.- арбитры
        написал всех стражей миланского кабинета в этом сезоне хахаа и думает типо подколол кого-то
        cska plus
        cska plus
           13 / 957
        сегодня в 16:28
        С дохлым Миланом можно и молодёжкой играть.
        Valeriy Lutsak
        Valeriy Lutsak
           509 / 957
        сегодня в 16:03
        Все лучшие в строю!! Это радует! Не часто такое бывает
        sihafazatron
        sihafazatron
           19 / 957
        сегодня в 16:03
        забыли добавить: F. Maresca, F. Preti, C. Carbone, M. Mariani.- арбитры
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