«Ювентус» огласил заявку на матч с «Миланом»

Пресс-служба «Ювентуса» огласила заявку на матч 12-го тура Серии А против «Милана».
В список попали следующие футболисты:
Щесны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демираль, Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Джан, Рабьо, Бентанкур, Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.
Ранее были опасения, что Роналду может пропустить игру с «Миланом».
Настоящий Ювентини. А вот ты не истинный ювентини. Болеешь за Барсу, которая с помощью Чакира обыграла Юве в ЛЧ 2015
Настоящий Ювентини. А вот ты не истинный ювентини. Болеешь за Барсу, которая с помощью Чакира обыграла Юве в ЛЧ 2015
Надеюсь он читает комментарии на этом ресурсе. Аха-ха)
Надеюсь он читает комментарии на этом ресурсе. Аха-ха)
Таким составом нужно их 5:0 обыгрывать
Таким составом нужно их 5:0 обыгрывать