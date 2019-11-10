ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. «Армейцы» набрали 30 очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Сочи» находится на 16-й строчке таблицы (13 баллов).
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» - ЦСКА 2:3 (2:1)
Голы: Мостовой 7, Полоз 45+3 (пенальти) - Мевля 16 (автогол), Обляков 52, Чалов 55
«Сочи»: Джанаев, Набиуллин (Шакуро 60), Миладинович (Заболотный 79), Мевля, Новосельцев, Кудряшов, Цаллагов, Лагатор, Нобоа (Бурмистров 68), Полоз, Мостовой
Главный тренер: Точилин Александр.
ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Шарлия 58), Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович, Обляков, Кучаев, Сигурдссон (Ахметов 71), Влашич (Дзагоев 85), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Дивеев 18, Карпов 21, Джанаев 53, Лагатор 59, Обляков 74, Кудряшов 87, Бистрович 90+2
Напомним, что в предыдущем туре ЦСКА поделил очки с «Зенитом».
Неприятно продолжает удивлять Карпов - днище полное. Да он молодой и не опытный, НО блин, он БЕЗ мяча не может догнать игрока, который бежит С мячом. Невероятно медлительный и неповоротливый, абсолютно не уровень первой команды. Шарлия должен в старте играть без вариантов.
Неприятно продолжает удивлять Карпов - днище полное. Да он молодой и не опытный, НО блин, он БЕЗ мяча не может догнать игрока, который бежит С мячом. Невероятно медлительный и неповоротливый, абсолютно не уровень первой команды. Шарлия должен в старте играть без вариантов.