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ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»

сегодня, 18:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. «Армейцы» набрали 30 очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Сочи» находится на 16-й строчке таблицы (13 баллов).

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» - ЦСКА 2:3 (2:1)
Голы: Мостовой 7, Полоз 45+3 (пенальти) - Мевля 16 (автогол), Обляков 52, Чалов 55

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин (Шакуро 60), Миладинович (Заболотный 79), Мевля, Новосельцев, Кудряшов, Цаллагов, Лагатор, Нобоа (Бурмистров 68), Полоз, Мостовой
Главный тренер: Точилин Александр.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Шарлия 58), Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович, Обляков, Кучаев, Сигурдссон (Ахметов 71), Влашич (Дзагоев 85), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Дивеев 18, Карпов 21, Джанаев 53, Лагатор 59, Обляков 74, Кудряшов 87, Бистрович 90+2

Напомним, что в предыдущем туре ЦСКА поделил очки с «Зенитом».

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ваня лучший
   17 / 957
сегодня в 23:45
К сожалению Джеку не хватает аргументов для ответа по существу. А может времени не хватает, надо ведь пыль с портрета Миллера вытереть
Шуnя771
Шуnя771
   30 / 957
сегодня в 23:16
Пенальти.... Аут....
Расул Манаев
Расул Манаев
   299 / 957
сегодня в 23:00
Прежде чем, не смотря на натуги «народного достояния», играть в честный футбол надо выкинуть из премьер лиги дочерей мюллера ))), а там и сам лопнет газовый резервуар
bacek15
bacek15
   598 / 957
сегодня в 22:50
Повезло столичным. Бывает.
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   148 / 957
сегодня в 22:37
Посмотрел обзор Сочи-Цска,
Чтобы кони тут не визжали, без помощи судьи выиграть не могут ( гол Облякова, после того как мяч вышел за пределы поля)!
И совсем не красит речь Ганчаренко в «подтрибунном» в перерыве!
Заполярный
Заполярный ответил d_fincher
   67 / 957
сегодня в 22:36
Что-то я не помню, чтобы Сочи так бился с Зенитом.
ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТЬ. ЕСЛИ БУДУТ БИТЬСЯ С ЗЕНИТОМ, ТО РАЗГОНЯТ. И НЕ БУДЕТ ТОГДА СОЧИ.
Заполярный
Заполярный ответил oFANATo
   67 / 957
сегодня в 22:24
А с чего ты взял что мяч вышел? Да же на повторе комментаторы не разобрались.
В ОБЗОРЕ ТУРА ПОКАЗАЛИ, ЧТО МЯЧ ДОВОЛЬНО ПОРЯДОЧНО УШЕЛ ЗА ЛИНИЮ.
mangoх12
mangoх12 ответил Николай Еремеев
   28 / 957
сегодня в 22:14
Если бы!!! . За год после Реала я вижу не прогресс игроков . а регресс !Считай ,что год потерян А Карпов - у него большие проблемы со скоростью , один товарищ правильно написал -он без мяча не может догнать соперника с мячом ,а скорость это от природы,поэтому перспектив вырасти в хорошего игрока у этого тихохода мало ! .
Тяжело судить защитников с этим горе тактиком .. Он ведь играет фактически без опорников и только 3 защитника, которые выполняют работу за 5-6 х ..В то время как Обляков- по сути опорник бегает на холостых туда сюда и толку от него в зашите ноль
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   20 / 957
сегодня в 21:50
Тогда иди почитай статью под названием - "Иллюзия успешности. Зенит тоже позорится в Европе". Там все по полочкам разложено как зенит позорился в ЛЕ и ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
   40 / 957
сегодня в 21:48
Ну про Европу....ваших тоже вон упрекают за плохую игру там.
Упрекать дело нехитрое, но набрать 1 очко в играх с болгарами-венграми и середняком из Испании - это что-то с чем то.
Зенит тоже играл с Дандолками и Бней-Йегудами, и давали почти 100% результат....
oFANATo
oFANATo ответил makkie
   20 / 957
сегодня в 21:46
Если матч смотрел то должен был видеть, что ЦСКА пришлось играть против 12 человек во главе с судейкой этого матча.
makkie
makkie
   24 / 957
сегодня в 21:33
Коней с победой.
Еле-еле обыграли последний клуб чемпионата.
Зато вчера резвились на ветке Спартака, где наши укатали без шансов Самару. Крылья сейчас в середине таблицы, на минуточку 😊
dostal
dostal
   924 / 957
сегодня в 21:32
не пойму Сочи состоит из поделившихся Зенитом игроков по "дружбе" , так почему бы не поделиться Зениту с Сочи и очками 1 или 3, а?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Николай Еремеев
   17 / 957
сегодня в 21:20
Мне совсем непонятно упорство ВМГ на этот счёт с учётом наличия Шарлии, к примеру
oFANATo
oFANATo ответил KURUM
   20 / 957
сегодня в 21:08
Не сомнительная а волевая.
pomor 445
pomor 445 ответил Bolshoy
   195 / 957
сегодня в 21:08
Это Емеле под силу. А Ивану, верно, конёк-горбунок копытом под зад поддал! )))
Копчик не поломал?
time out
time out
   46 / 957
сегодня в 21:06
Сочи в пердив, однозначно. Хуже играет только зенит-2
EAGinLE
EAGinLE ответил Сергеевич вернулся1
   122 / 957
сегодня в 21:05
Отрицательно Божович в Туле запомнился только 6:0 от ЦСКА , когда ему контракт вовремя не продлили . А так Божович хорошо Арсенал тренировал .
Ген Геныч
Ген Геныч ответил pam06
   47 / 957
сегодня в 21:04
К судье вопросы однозначно, ко всей бригаде!!! Но по порядку: - Гол Облякова - вопрос не к главному, а к лейсмену, но ему перекрывает обзор створ ворот. Вопрос открыт и спорный; - Пенальти армейцам - формально мог поставить (и его в этом оправдают), по факту таких не ставят; - Пенальти сочинцам - большинство поставят, рука явно прервала полет мяча, но оправдают; - Фол Облякова - чистая желтая, красной и не пахнет...; - Фол на Влашиче - красная, чуть не порвал ахил.. ну и так по мелочам... Словом судейство на неуд, но будет оценен хорошо!!! Как говорят французы - C’est la vie!!!
Точняк,про Влашича забыл!!!!!!Но Обляков по идее тоже должен был КК получать!!!
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответил Ваня лучший
   467 / 957
сегодня в 21:03
В ЦСКА 8 (восемь!!!!) человек основы в возрасте для молодежки (от 17 до 21). Один Игорь старше 30, а Марио 29, Магнуссону 26. По сути это молодежная команда с тремя "ветеранами". Через 2 года, а может раньше , эта команда будет всех рвать в РПЛ.
Если бы!!! . За год после Реала я вижу не прогресс игроков . а регресс !Считай ,что год потерян А Карпов - у него большие проблемы со скоростью , один товарищ правильно написал -он без мяча не может догнать соперника с мячом ,а скорость это от природы,поэтому перспектив вырасти в хорошего игрока у этого тихохода мало ! .
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   17 / 957
сегодня в 20:52
Будет...будет...)) А остальные клубы будут старея трепетать и ждать...))
Общеизвестная истина, с которой ты не дружишь, состоит в том, что человек в 20 -22 года может прибавить и прибавляет, а в 33 - 35 (для примера Иванович, Жирков,, Ерохин, Смольников, Дзюба - называю родные и близкие тебе имена) , как говорил тов. Сухов "Вряд ли". Я не уверен, что перечисленные мною люди вообще через 2-3 года будут играть в футбол. Но противостоять общеизвестным фактам, что футболисты после 20-22 прибавляют и иногда сильно (пример Мранчуки, Баринов) , а после 30 только в виде исключения могут только страстные поклонники Зенита ( к сожалению)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил EAGinLE
   42 / 957
сегодня в 20:43
Божевич остался в памяти одним, когда в предпоследнем туре с конями, поставил зелёного пацана-вратаря, у которого было всего пару матчей в РПЛ. Его ухмылку помнить буду, когда кони резвились, забивая голы на любой вкус). Так что Божевич-мимо. Черевченко, да. Работа видна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   23 / 957
сегодня в 20:38
В ЦСКА 8 (восемь!!!!) человек основы в возрасте для молодежки (от 17 до 21). Один Игорь старше 30, а Марио 29, Магнуссону 26. По сути это молодежная команда с тремя "ветеранами". Через 2 года, а может раньше , эта команда будет всех рвать в РПЛ.
Будет...будет...))
А остальные клубы будут старея трепетать и ждать...))
KURUM
KURUM
   746 / 957
сегодня в 20:30
Очень сомнительная победа..
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Николай Еремеев
   17 / 957
сегодня в 20:25
Карпова он специально выпускает для страховки . Если наши проиграют, он скажет "У меня 17ти летние ребята играют , что вы мол от меня хотите " !
В ЦСКА 8 (восемь!!!!) человек основы в возрасте для молодежки (от 17 до 21). Один Игорь старше 30, а Марио 29, Магнуссону 26. По сути это молодежная команда с тремя "ветеранами". Через 2 года, а может раньше , эта команда будет всех рвать в РПЛ.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pam06
   17 / 957
сегодня в 20:23
К судье вопросы однозначно, ко всей бригаде!!! Но по порядку: - Гол Облякова - вопрос не к главному, а к лейсмену, но ему перекрывает обзор створ ворот. Вопрос открыт и спорный; - Пенальти армейцам - формально мог поставить (и его в этом оправдают), по факту таких не ставят; - Пенальти сочинцам - большинство поставят, рука явно прервала полет мяча, но оправдают; - Фол Облякова - чистая желтая, красной и не пахнет...; - Фол на Влашиче - красная, чуть не порвал ахил.. ну и так по мелочам... Словом судейство на неуд, но будет оценен хорошо!!! Как говорят французы - C’est la vie!!!
Все нивелировал и обнулил результат, Будь он другим, был бы скандал.
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   20 / 957
сегодня в 20:22
Ну про Европу....ваших тоже вон упрекают за плохую игру там.
EAGinLE
EAGinLE ответил Сергеевич вернулся1
   122 / 957
сегодня в 20:21
Вот и хорошо , что все забыли Павлово-Кирьяковский сезон Арсенала .
Сезоны Божовича - Кононова - Черевченко теперь вспоминайте .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
   40 / 957
сегодня в 20:19
Приятель, я про Европу толковал, если что...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил EAGinLE
   42 / 957
сегодня в 20:15
Чем-то не помню Арсенала в пердиве). Пердив и середняк-разные состояния души. Павлов, не тренер для меня. Так, тренеришка).
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