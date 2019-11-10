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МЮ избежал осечки в матче с «Брайтоном»

сегодня, 18:55
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«Манчестер Юнайтед» в домашней игре одержал победу над «Брайтоном» в рамках 12-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» (16 очков) находятся на седьмом месте в таблице, «чайки» (15 баллов) - одиннадцатые.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:1 (2:0)
Голы: Перейра 17, Проппер 19 (автогол), Рэшфорд 66 - Данк 64

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уилльямс (Рохо 90+1), МакТоминэй, Фред, Джеймс, Перейра (Лингард 70), Рэшфорд (Гринвуд 90+1), Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя (Марч 46), Данк, Даффи, Берн, Альзате, Проппер, Стивенс, Троссард (Гросс 60), Мопе, Коннолли (Мюррэй 46)
Главный тренер: Поттер Грэм.

Предупреждения: Стивенс 5, Данк 19, Монтойя 30, Рэшфорд 45, Берн 45+2, Уилльямс 58, Проппер 74

Ранее «Лестер» обыграл «Арсенал».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил allemz
   212 / 957
сегодня в 20:27
Бредовый заголовок для тех, кто не смотрел матч. Ну хотя бы на минуты забитых голов посмотрели бы, неужели так сложно. В целом по игре неплохо смотрелись, последние успехи МЮ связываю с возвращением Марсьяля в строй. Хоть атака заиграла, появилось больше вариативности, не всегда же выезжать за счет перфомансов Рэшфорда. МакТоминэю здоровья.
а вот мне не довелось увидеть Марсика на поле как игрока. Он как всегда запорол несколько моментов, как конченый паралитик играет и все чем-то недоволен.Этот "центрфорвард" не забивает из таких положений, что диву даешься. Они с Рэшем постоянно тянут одеяло на себя. Короче, прогресса у Марсика не наблюдаю. Да и игра с Брайтоном не показатель.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   243 / 957
сегодня в 20:27
в отличии от Шпор избежали осечки,поэтому и находятся выше .
lobsterdam
lobsterdam
   212 / 957
сегодня в 20:21
что значит "избежал осечки"? это лфк в матче с МЮ не избежал осечки!
igGA
igGA
   140 / 957
сегодня в 20:10
Ну все, гениальный Сульшер наконец-то захлопнул багажник Мауриньо и начал великое возрождение МЮ!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   202 / 957
сегодня в 19:34
Проппер от перехода в Зенит отказался, помню)))
лучше в Брайтон пойти ))))
DXTK
DXTK
   273 / 957
сегодня в 19:27
все равно МЮ играет дермово.
particular
particular
   4 / 957
сегодня в 19:19
Какой мудрЁный заголовок..:) По тексту, - МЮ с трудом избежал разгрома..:)
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 19:19
МЮ с победой!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   35 / 957
сегодня в 19:17
Ну так себе( до топ 4 точно не дотянут(
Брулин
Брулин
   84 / 957
сегодня в 19:08
И вот опять седьмое место
Не дай бог Скотт щас вылетит. И так с центром были проблемы, а без него совсем 63 будет
Evilhuman
Evilhuman
   8 / 957
сегодня в 19:08
МЮ с победой, наконец то, может и дальше попрет
Ice van Reed
Ice van Reed
   302 / 957
сегодня в 19:04
Могли и больше забить, реализация хромает, а вот игра понравилась, когда пропустили завелись, это радует! МакТоминэю здоровья!!!
allemz
allemz
   27 / 957
сегодня в 19:01
Бредовый заголовок для тех, кто не смотрел матч. Ну хотя бы на минуты забитых голов посмотрели бы, неужели так сложно.

В целом по игре неплохо смотрелись, последние успехи МЮ связываю с возвращением Марсьяля в строй. Хоть атака заиграла, появилось больше вариативности, не всегда же выезжать за счет перфомансов Рэшфорда.
МакТоминэю здоровья.
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 957
сегодня в 19:00
МЮ сенсационно избежал осечки в матче с «Брайтоном»
ДАША Д
ДАША Д
   298 / 957
сегодня в 18:58
Из середины МЮ пока все равно не вылез.
Spellman
Spellman
сегодня в 18:57
Как же все плохо с реализацией. +- 100% вариантов было хоть отбавляй.
dark_Akex
dark_Akex
   186 / 957
сегодня в 18:55
Сейчас начнётся...МЮ вернулся, Сульшер гений.
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