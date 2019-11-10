МЮ избежал осечки в матче с «Брайтоном»

«Манчестер Юнайтед» в домашней игре одержал победу над «Брайтоном» в рамках 12-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» (16 очков) находятся на седьмом месте в таблице, «чайки» (15 баллов) - одиннадцатые.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:1 (2:0)
Голы: Перейра 17, Проппер 19 (автогол), Рэшфорд 66 - Данк 64
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уилльямс (Рохо 90+1), МакТоминэй, Фред, Джеймс, Перейра (Лингард 70), Рэшфорд (Гринвуд 90+1), Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя (Марч 46), Данк, Даффи, Берн, Альзате, Проппер, Стивенс, Троссард (Гросс 60), Мопе, Коннолли (Мюррэй 46)
Главный тренер: Поттер Грэм.
Предупреждения: Стивенс 5, Данк 19, Монтойя 30, Рэшфорд 45, Берн 45+2, Уилльямс 58, Проппер 74
Ранее «Лестер» обыграл «Арсенал».
лучше в Брайтон пойти ))))
лучше в Брайтон пойти ))))
Не дай бог Скотт щас вылетит. И так с центром были проблемы, а без него совсем 63 будет
Не дай бог Скотт щас вылетит. И так с центром были проблемы, а без него совсем 63 будет
В целом по игре неплохо смотрелись, последние успехи МЮ связываю с возвращением Марсьяля в строй. Хоть атака заиграла, появилось больше вариативности, не всегда же выезжать за счет перфомансов Рэшфорда.
МакТоминэю здоровья.
В целом по игре неплохо смотрелись, последние успехи МЮ связываю с возвращением Марсьяля в строй. Хоть атака заиграла, появилось больше вариативности, не всегда же выезжать за счет перфомансов Рэшфорда.
МакТоминэю здоровья.