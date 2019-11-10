«Мальорка» в матче с тремя пенальти обыграла «Вильярреал»

«Мальорка» оказалась сильнее «Вильярреала» в матче 13-го тура Примеры.
«Мальорка» расположилась на 16 месте (14 очков), а «Вильярреал» занимает 9 позицию (19 пунктов).
Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио
«Мальорка» - «Вильярреал» 3:1 (2:0)
Голы: Лаго Жуниор 13 (пенальти), Родригес Васкес 23 (пенальти), Кубо 53 - Касорла 49 (пенальти)
«Мальорка»: Рейна, Састре Ванрелл, Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену (Кампос 85), Кубо (Сенье Эскудеро 66), Баба, Алейш Фебас, Лаго Жуниор, Родригес Васкес, Будимир (Пратс Бастидас 82)
Главный тренер: Морено Висенте.
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар (Тригерос 80), Альбиоль, Пау Торрес, Пенья, Замбо Ангисса, Иборра (Чуквуэзе 46), Касорла, Морено, Токо Экамби, Гомес (Онтиверос 67)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
Предупреждения: Асенхо 22, Родригес Васкес 55, Пенья 60, Альбиоль 77, Алейш Фебас 90+4
Напомним, что вчера свои поединки в турнире провели «Барселона» и «Реал». Каталонцы разгромили «Сельту», а мадридцы с крупным счетом обыграли «Эйбар».