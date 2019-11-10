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«Мальорка» в матче с тремя пенальти обыграла «Вильярреал»

сегодня, 15:57
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)3 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Мальорка» оказалась сильнее «Вильярреала» в матче 13-го тура Примеры.

«Мальорка» расположилась на 16 месте (14 очков), а «Вильярреал» занимает 9 позицию (19 пунктов).

Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио

«Мальорка» - «Вильярреал» 3:1 (2:0)
Голы: Лаго Жуниор 13 (пенальти), Родригес Васкес 23 (пенальти), Кубо 53 - Касорла 49 (пенальти)

«Мальорка»: Рейна, Састре Ванрелл, Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену (Кампос 85), Кубо (Сенье Эскудеро 66), Баба, Алейш Фебас, Лаго Жуниор, Родригес Васкес, Будимир (Пратс Бастидас 82)
Главный тренер: Морено Висенте.

«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар (Тригерос 80), Альбиоль, Пау Торрес, Пенья, Замбо Ангисса, Иборра (Чуквуэзе 46), Касорла, Морено, Токо Экамби, Гомес (Онтиверос 67)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

Предупреждения: Асенхо 22, Родригес Васкес 55, Пенья 60, Альбиоль 77, Алейш Фебас 90+4

Напомним, что вчера свои поединки в турнире провели «Барселона» и «Реал». Каталонцы разгромили «Сельту», а мадридцы с крупным счетом обыграли «Эйбар».

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Все комментарии
obana777
obana777 ответил Шишанутый
   161 / 957
сегодня в 17:41
Три пенки в матче, Барселона обзавидовалась и зарядила судью к следущему матчу! Гному нужно больше голов а с игры он не может.
Ну-у ту-пы-е у Рона фанаты! Да не удивительно, какой сам, такие и поклонники.
Шишанутый
Шишанутый
   56 / 957
сегодня в 17:12
Три пенки в матче, Барселона обзавидовалась и зарядила судью к следущему матчу! Гному нужно больше голов а с игры он не может.
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 16:03
Мальорка уже не второй раз удивляет.
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 957
сегодня в 16:00
мальорка выиграла в стиле ювентуса, только удаления не хватало у вильярреала
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