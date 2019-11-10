«Кальяри» разгромил «Фиорентину» и поднялся на 3-е место в таблице Серии А

«Кальяри» переиграл «Фиорентину» в матче 12-го тура Серии А.
После этой встречи «Кальяри» занимает третье место в таблице (24 очка), а «Фиорентина» - восьмое (16 очков).
Кальяри, стадион «Сардиния Арена»
«Кальяри» - «Фиорентина» - 5:2 (3:0)
Голы: Рог 17, Писакане 26, Симеоне 34, Жоао Педро 54, Наингголан 65 - Влахович 75, Влахович 87
«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес (Рагацу 83), Чигарини, Рог, Наингголан (Кастро 78), Симеоне (Черри 74), Жоао Педро
Главный тренер: Маран Роландо.
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола (Соттил 46), Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси 67), Дальберт, Влахович, Кьеза (Геззаль 73)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
Предупреждения: Кастровилли 21, Пульгар 42, Нандес 69, Соттил 77
В другом матче тура «Интер» одолел «Верону».