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«Кальяри» разгромил «Фиорентину» и поднялся на 3-е место в таблице Серии А

сегодня, 16:24
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри5 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Кальяри» переиграл «Фиорентину» в матче 12-го тура Серии А. 

После этой встречи «Кальяри» занимает третье место в таблице (24 очка), а «Фиорентина» - восьмое (16 очков).

Кальяри, стадион «Сардиния Арена»

«Кальяри» - «Фиорентина» - 5:2 (3:0)
Голы: Рог 17, Писакане 26, Симеоне 34, Жоао Педро 54, Наингголан 65 - Влахович 75, Влахович 87

«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес (Рагацу 83), Чигарини, Рог, Наингголан (Кастро 78), Симеоне (Черри 74), Жоао Педро
Главный тренер: Маран Роландо.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола (Соттил 46), Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси 67), Дальберт, Влахович, Кьеза (Геззаль 73)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

Предупреждения: Кастровилли 21, Пульгар 42, Нандес 69, Соттил 77

В другом матче тура «Интер» одолел «Верону».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   274 / 957
сегодня в 18:54
Фиалки уже давно завяли... пора им пройти курсы уринотерапии,что бы зацвести. Мудрая Синьора может выступить в роли аптекаря.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Так Себе Аналитик
   274 / 957
сегодня в 18:51
На изи раскатали. Жаль фиалок, американцы их явно в Серию В собираются отправить.
следующая Рома,что ли?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   274 / 957
сегодня в 18:51
уже Кальяри, Наполи обошли на классе.... Грациа!
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 18:50
А я хотел поставить на фиалок, хорошо не успел.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 957
сегодня в 18:03
Если бы не судья, они бы и интер так разгромили.
STVA 1
STVA 1
   97 / 957
сегодня в 17:13
Наполи заменят в топ-3.)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   480 / 957
сегодня в 17:04
Смена власти в Серии А...
ДСА
ДСА
   173 / 957
сегодня в 16:54
В Кальяри наверное о таком и не мечтали.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 957
сегодня в 16:30
На изи раскатали. Жаль фиалок, американцы их явно в Серию В собираются отправить.
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