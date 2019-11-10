Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»

«Зенит» на выезде победил «Арсенал» в рамках 16-го тура РПЛ.
«Зенит» занимает 1-е место (36 очков), а «Арсенал» расположился на 7-й позиции (19 пунктов).
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» - «Зенит» 0:1 (0:0)
Гол: Азмун 64
«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Денисов, Чаушич (Ломовицкий 49), Ткачев, Кангва, Горбатенко
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Жирков (Сутормин 79), Ерохин (Дриусси 46), Вильмар Барриос, Оздоев, Дзюба (Кузяев 90), Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Караваев 24, Альварес 55, Ткачев 70
Судья: Еськов Алексей.
В другом матче игрового дня «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью.
На классе, без особого напряга Питер довел матч до победы.
Арсенал играл хорошо, но только до штрафной , дальше как в стену упирались, явная нехватка мастерства.
На классе, без особого напряга Питер довел матч до победы.
Арсенал играл хорошо, но только до штрафной , дальше как в стену упирались, явная нехватка мастерства.