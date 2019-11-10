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Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»

сегодня, 15:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» на выезде победил «Арсенал» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Зенит» занимает 1-е место (36 очков), а «Арсенал» расположился на 7-й позиции (19 пунктов).

Тула, стадион Арсенал

«Арсенал» - «Зенит» 0:1 (0:0)
Гол: Азмун 64

«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Денисов, Чаушич (Ломовицкий 49), Ткачев, Кангва, Горбатенко
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Жирков (Сутормин 79), Ерохин (Дриусси 46), Вильмар Барриос, Оздоев, Дзюба (Кузяев 90), Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Караваев 24, Альварес 55, Ткачев 70

Судья: Еськов Алексей.

В другом матче игрового дня «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   33 / 957
сегодня в 23:38
Опять одни свиньи.
kingoffam
kingoffam ответил stachel
   130 / 957
сегодня в 21:40
Только один вопрос, кого из "лучших российских футболистов" купил Зенит за последние 10 лет? У меня на память кроме ростовско-рубинового шлака, типа Бухи с Полозом, ничего не приходит.
Те всякие кокоринокузяевы не считая новосельцевооздоевосуторминых в расчет не идут?И все это мимо фэйрплея...
нечитайло
нечитайло
   654 / 957
сегодня в 21:24
Выстрадали
Морозовский
Морозовский
   11 / 957
сегодня в 21:07
Бессовестная судейская победа "Зенита"! Азмуну несколько красных судейки не дали в последних играх! Азмун обязан был пропускать эту игру, его близко в заяве быть не должно за хамство, грубость и нырки!
stachel
stachel ответил kingoffam
   93 / 957
сегодня в 20:50
И ведь не сказать,что Зенит прям в наглую купил чемпионство.Но ежегодные многомиллионные закупки,в том числе и лучших российских игроков на скамейку,плюс Сочи с Оренбургом,плюс работа с судьями дают им нехилое такое преимущество перед конкурентами и презрение всех адекватных болельщиков России.А когда они ещё и Леипцигам сливают...Фу-фу-фу...
Только один вопрос, кого из "лучших российских футболистов" купил Зенит за последние 10 лет? У меня на память кроме ростовско-рубинового шлака, типа Бухи с Полозом, ничего не приходит.
kingoffam
kingoffam
   130 / 957
сегодня в 20:19
И ведь не сказать,что Зенит прям в наглую купил чемпионство.Но ежегодные многомиллионные закупки,в том числе и лучших российских игроков на скамейку,плюс Сочи с Оренбургом,плюс работа с судьями дают им нехилое такое преимущество перед конкурентами и презрение всех адекватных болельщиков России.А когда они ещё и Леипцигам сливают...Фу-фу-фу...
Charismatic
Charismatic ответил Ленинградец 37
   387 / 957
сегодня в 20:02
Самое гнилое и наглое судейство в пользу паровозов и свинофермы, это очевидно, поэтому на соккере чистые победы Зенита обгаживаются, а халява московских команд радостно приветствуется - ничего нового.
У зинки есть чистые победы? Ого, вот это классная шутка.
ЮЗИК
ЮЗИК
   226 / 957
сегодня в 19:32
А Дзюба то бревно, не зря его так назвали
djaich
djaich ответил Grey33
   330 / 957
сегодня в 19:16
Это Паредес, наверное, в Зените "уценился"?
А что, команда из одного Паредеса состоит? Годовой бюджет Зенита составляет порядка 190 миллионов евро. Много продажей Паредеса, на коего за 2 года было потрачено, как минимум, 30 миллионов евро, отбили? Вот Бенфика продала Жоао Феликса за 126 миллионов и на это можно таки жить. А по поводу бюджетов - у чемпионского Монако в 2017 году он был, примерно, 75 миллионов евро. Так они за эти деньги и высший класс в еврокубках показывали. Оттого у них и игроки дорожали и продавали их за серьезные деньги. А как в этом отношении дела у Зенита обстоят при ежегодных затратах в 2,5 раза больших? А?
Шорт Побьери
Шорт Побьери
   606 / 957
сегодня в 19:03
с победой Питер.
wingback
wingback
   434 / 957
сегодня в 18:49
Глагол-младший затащил серёгу-днаря...
Grey33
Grey33 ответил djaich
   771 / 957
сегодня в 18:40
Здесь имеются в виду реальные живые капитальные денежные вложения, а не гипотетическая рыночная оценка стоимости игроков. Те игроки у Лейпцига, что стоят по Трансфермаркту на данный момент десятки миллионов евро, приобретались за смешные суммы, иногда всего за сотни тысяч евро. Зенит, вполне возможно, тратит больше в разы, пытаясь приобрести готовых звезд, но эти игроки не растут в цене, а наоборот, лишь уценяются, что говорит о расточительстве, провальной работе менеджмента клуба и неудовлетворительной работе тренера.
Это Паредес, наверное, в Зените "уценился"?
dok66
dok66
   523 / 957
сегодня в 18:33
И всего-то , и это с Тамбовом !?
STVA 1
STVA 1 ответил Nikola45
   97 / 957
сегодня в 18:19
Зачем мне это? Причем тут Тарасовка. Мне фиолетово на Зенит и Спартак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 957
сегодня в 17:46
А тем временем покорители Реала встревают скромному филиалу ;)
alex074
alex074
   149 / 957
сегодня в 17:44
Игра абсолютно двух равных команд. Как говорится "игра была равна, играли два *овна" А если подробнее разбирать, то Арсенал играл без нападающих и при подходе к штрафной просто не знал что с мячом дальше делать. А Зенит играл со штатными нападающими, но с бестолковыми, которые должны, такому Арсеналу напихать штуки три гола., но не смогли. Так что игра Зенита это не уровень чемпиона и участника ЛЧ.
Бутсы
Бутсы ответил Ленинградец 37
   129 / 957
сегодня в 17:40
Самое гнилое и наглое судейство в пользу паровозов и свинофермы, это очевидно, поэтому на соккере чистые победы Зенита обгаживаются, а халява московских команд радостно приветствуется - ничего нового.
У зенита все победы чистые, особенно против коней в том туре. И против Краснодара (гол с нарушением), и против Локомотива (отмена чистого гола), и против нас (отмена гола), и против Динамо (левое удаление), и много где еще в этом сезоне. Всё кристально чистое. Без душка.
Ленинградец 37
Ленинградец 37
   423 / 957
сегодня в 17:35
Самое гнилое и наглое судейство в пользу паровозов и свинофермы, это очевидно, поэтому на соккере чистые победы Зенита обгаживаются, а халява московских команд радостно приветствуется - ничего нового.
Ленинградец 37
Ленинградец 37 ответил Jeck Denielse
   423 / 957
сегодня в 17:31
Твоя правда... Вилков сегодня принёс победу Зениту... Даже не обсуждается...
А в матче с Сочи кто вам победу принес?
drug01
drug01
   96 / 957
сегодня в 17:30
С победой!
Ленинградец 37
Ленинградец 37
   423 / 957
сегодня в 17:29
Господи, и тут про судейство... что сегодня кроме игры руками в своей штрафной игроками арсенала было то?
Big krendel
Big krendel
   34 / 957
сегодня в 17:22
Арсенал посильнее Спартака. Не зря он их на классе отоварил.
Бутсы
Бутсы ответил Jeck Denielse
   129 / 957
сегодня в 17:22
Твоя правда... Вилков сегодня принёс победу Зениту... Даже не обсуждается...
Кстати, Еськов не менее заслуженный игрок в стане лазурных. Вилкова может и на затмит, но его подвиг с тремя удалениями на Баклан арене не забудут никогда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Бутсы
   23 / 957
сегодня в 17:20
Нам победу принес вчера гол Понсе на третьей минуте. А не судья. Судьи - ваша прерогатива. Вилков - ваше все.
Твоя правда...
Вилков сегодня принёс победу Зениту...
Даже не обсуждается...
sashok52
sashok52 ответил Jeck Denielse
   686 / 957
сегодня в 17:19
Если б не Миша Кержаков на 94-й минуте...то счёт был бы 1:1.... И сейчас бы никто не вспоминал Газпром..Мутко...строительство Арены...победу над Баварией...Вилкова...Лейпциг...и пр. Но так как Зенит победил....всё как обычно... В идеале для некоторых было бы - чтоб за домашнюю победу с пенальти и двумя удалениями начисляли 9 очков...а за гостевую без пенальти и удалений 1......))
Видимо если в матче с зенитом соперники будут делать блокшоты руками в своей штрафной, то игроки зенита не будут настаивать на удалении и пенальти, а вежливо попросят судью поставить пенальти в свои ворота...
Бутсы
Бутсы ответил Jeck Denielse
   129 / 957
сегодня в 17:17
Нам победу принес вчера гол Понсе на третьей минуте. А не судья. Судьи - ваша прерогатива. Вилков - ваше все.
Nekit92
Nekit92
   152 / 957
сегодня в 17:14
С Победой Зенит!!!!
Big krendel
Big krendel
   34 / 957
сегодня в 17:13
Хоть ты лопни
Хоть ты тресни
А Зенит на 1 месте!!!!
Nekit92
Nekit92 ответил Бутсы
   152 / 957
сегодня в 17:13
И ещё, бомжи. Вам победу принес игрок, который должен был быть удален в прошлой игре. Причем два раза. Дюковщина во всей красе.
Сказал свинья. А еще свиньи валяются по полю по 15 минут, и могут играть в волейбол в своей штрафной. И пенали в их ворота можно не ставить. Дюковщина во всей красе, да там и не только дюковщина...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Roman Borovikov
   23 / 957
сегодня в 17:11
Печалит результативность в матче, чемпион страны с трудом забивает 1 гол(( Болельщикам это точно не нравится((
Да неплохая статистика....
В сезоне 2017/2018 к 16-му туру у Зенита было 23 забитых гола....
В сезоне 2018/2019 к 16-му туру у Зенита было 26 забитых голов....
....сейчас 31 гол...

Но реализация оставляет желать лучшего....
Очень...очень много неиспользованных моментов....
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