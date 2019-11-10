«Зенит» показал форму на матч с «Арсеналом»

Пресс-служба «Зенита» показала комплекты форм на матч 16-го тура РПЛ против «Арсенала».
Тульский клуб сегодня играет в красно-желтой форме, а петербургский - в белой.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал про предстоящий матч с «Арсеналом» в Туле в рамках 16-го тура РПЛ.
Спасибо...
Спасибо...
В отличии от Вас никогда не называю оппонентов "хряками"...не пишу Спартак с маленькой буквы....и не называю игроков соперника "подонками" - ибо уважительно отношусь ко всем болельщикам вне зависимомти от клуба...
А чуждый Вам лёгкий троллинг, юмор и остроты - по-моему допустимы...
ziborock же молодец...по большому счёту...остроумно подметил про форму...
А то что Вас одалевают какие то презрения...это Вам не ко мне....
Каждый сам выбирает....жить в извечном презрении к кому то.....или нет....
В отличии от Вас никогда не называю оппонентов "хряками"...не пишу Спартак с маленькой буквы....и не называю игроков соперника "подонками" - ибо уважительно отношусь ко всем болельщикам вне зависимомти от клуба...
А чуждый Вам лёгкий троллинг, юмор и остроты - по-моему допустимы...
ziborock же молодец...по большому счёту...остроумно подметил про форму...
А то что Вас одалевают какие то презрения...это Вам не ко мне....
Каждый сам выбирает....жить в извечном презрении к кому то.....или нет....
GYTSYL
Сегодня 10:52
Молло - Паредас мой кумир
С детства за грязь
--------
GYTSYL
Сегодня 10:38
половая
===
GYTSYL
Сегодня 10:52
Молло - Паредас мой кумир
С детства за грязь
--------
GYTSYL
Сегодня 10:38
половая
===
7 матчей к ряду туляки не выигрывали....пока календарь не свёл их с командой у которой можно спокойно взять 3 очка....))
7 матчей к ряду туляки не выигрывали....пока календарь не свёл их с командой у которой можно спокойно взять 3 очка....))
С детства за грязь
С детства за грязь
А москали опять волосы на попе будут рвать
А москали опять волосы на попе будут рвать