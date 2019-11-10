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«Зенит» показал форму на матч с «Арсеналом»

сегодня, 10:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» показала комплекты форм на матч 16-го тура РПЛ против «Арсенала».

Тульский клуб сегодня играет в красно-желтой форме, а петербургский - в белой. 

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал про предстоящий матч с «Арсеналом» в Туле в рамках 16-го тура РПЛ.

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Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   17 / 957
сегодня в 13:06
Я Вас понял.... Спасибо...
Ответ меня более чем устроил.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   17 / 957
сегодня в 13:05
Обычный...даже привычный обмен колкостями....с лёгкой долей юмора....не более... В отличии от Вас никогда не называю оппонентов "хряками"...не пишу Спартак с маленькой буквы....и не называю игроков соперника "подонками" - ибо уважительно отношусь ко всем болельщикам вне зависимомти от клуба... А чуждый Вам лёгкий троллинг, юмор и остроты - по-моему допустимы... ziborock же молодец...по большому счёту...остроумно подметил про форму... А то что Вас одалевают какие то презрения...это Вам не ко мне.... Каждый сам выбирает....жить в извечном презрении к кому то.....или нет....
Еще два маленьких замечания. 1. Слово одОлевает, пишется через о, а не через А. 2. Я много , много раз вскрывал природу моего презрения к Зениту. Это не патология, и не "извечное" презрение.Когда Зенит будет исповедывать спортивный принцип борьбы, а не давить всех бюджетными деньгами, а например станет частным клубом Миллера, или кого то иного, подход мой к нему изменится. Кстати , я протестую и против РЖД , который являясь госкорпорацией, содержит Локо, но там все таки придерживаются хотя бы каких то правил приличия , как в расходах, так и в трансферах. Так что , мой юный оппонент, не надо меня бичевать и понимать превратно. В футболе должен господствовать спортивный принцип, а не принцип величины денежного мешка. Госфинансирование клубов должно быть запрещено законом и в бюджете каждого клуба может быть не более 10 % государственных денег, которые должны идти на школы и академии. А щедро кормить легионеров за счет бюджета и неправильно и не справедливо и нерационально с точки зрения интересов российского футбола. Как видите , уважаемый, моя позиция четкая и понятная. А что касается терминологии типа "хряки", так это исключительно в адрес тех, кто опускается до площадной брани. А например с такими поклонниками Спартака как Владимир Спартак, или Максим makkie я очень хорошо общаюсь, можно даже сказать, что мы друзья.Кстати и среди поклонников Зенита у меня есть единомышленник это ZENIT GOL. Весьма приятный и объективный знаток футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   23 / 957
сегодня в 12:54
Одна маленькая, но существенная неточность. Я называю подонками не игроков команд соперников, а уголовных преступников. Только суд имеет право называть людей преступниками и он это сделал в отношении так любимого вами одного из двух подонков. Кстати, я не одинок в такой классификации этого, с позволения сказать, "игрока".
Я Вас понял....
Спасибо...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   17 / 957
сегодня в 12:52
Обычный...даже привычный обмен колкостями....с лёгкой долей юмора....не более... В отличии от Вас никогда не называю оппонентов "хряками"...не пишу Спартак с маленькой буквы....и не называю игроков соперника "подонками" - ибо уважительно отношусь ко всем болельщикам вне зависимомти от клуба... А чуждый Вам лёгкий троллинг, юмор и остроты - по-моему допустимы... ziborock же молодец...по большому счёту...остроумно подметил про форму... А то что Вас одалевают какие то презрения...это Вам не ко мне.... Каждый сам выбирает....жить в извечном презрении к кому то.....или нет....
Одна маленькая, но существенная неточность. Я называю подонками не игроков команд соперников, а уголовных преступников. Только суд имеет право называть людей преступниками и он это сделал в отношении так любимого вами одного из двух подонков. Кстати, я не одинок в такой классификации этого, с позволения сказать, "игрока".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   23 / 957
сегодня в 12:14
В твоём ответе весь зенит с его надменностью, пренебрежением к сопернику, кичливостью и всем тем, за что этот клуб презирают.
Обычный...даже привычный обмен колкостями....с лёгкой долей юмора....не более...

В отличии от Вас никогда не называю оппонентов "хряками"...не пишу Спартак с маленькой буквы....и не называю игроков соперника "подонками" - ибо уважительно отношусь ко всем болельщикам вне зависимомти от клуба...

А чуждый Вам лёгкий троллинг, юмор и остроты - по-моему допустимы...
ziborock же молодец...по большому счёту...остроумно подметил про форму...

А то что Вас одалевают какие то презрения...это Вам не ко мне....
Каждый сам выбирает....жить в извечном презрении к кому то.....или нет....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   17 / 957
сегодня в 11:35
В твоём ответе весь зенит с его надменностью, пренебрежением к сопернику, кичливостью и всем тем, за что этот клуб презирают.
GYTSYL
GYTSYL ответил ziborock
   25 / 957
сегодня в 11:12
Манго, ты что ли?)https://www.youtube.com/watch?v=zZ3fQPNTQ7k
Клон очередной
ziborock
ziborock ответил Big krendel
   3 / 957
сегодня в 11:09
Это оскорбление клуба? GYTSYL Сегодня 10:52 Молло - Паредас мой кумир С детства за грязь -------- GYTSYL Сегодня 10:38 половая ===
Манго, ты что ли?)
unoejk
unoejk ответил Big krendel
   151 / 957
сегодня в 11:08
Это оскорбление клуба? GYTSYL Сегодня 10:52 Молло - Паредас мой кумир С детства за грязь -------- GYTSYL Сегодня 10:38 половая ===
Добрый день. Да. Скрыл под спойлер.
Т34
Т34 ответил Jeck Denielse
   22 / 957
сегодня в 11:04
Свою форму на поле туляки уже в прошлом туре показали...на Открытие Арене...)) 7 матчей к ряду туляки не выигрывали....пока календарь не свёл их с командой у которой можно спокойно взять 3 очка....))
Ты забыл, как они возили тех, которые себя провозгласили флагманом нашего футбола? Ну да, вы помните только когда ваши соперники проваливают матч. Как бы разочарование не постигло после матча с Тулой.
Big krendel
Big krendel
   34 / 957
сегодня в 11:00
Это оскорбление клуба?

GYTSYL
Сегодня 10:52
Молло - Паредас мой кумир
С детства за грязь
--------
GYTSYL
Сегодня 10:38
половая
===
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   23 / 957
сегодня в 10:55
Надеюсь Арсенал свою форму покажет на поле!
Свою форму на поле туляки уже в прошлом туре показали...на Открытие Арене...))

7 матчей к ряду туляки не выигрывали....пока календарь не свёл их с командой у которой можно спокойно взять 3 очка....))
GYTSYL
GYTSYL
   25 / 957
сегодня в 10:52
    kastites
    kastites
       227 / 957
    сегодня в 10:40
      GYTSYL
      GYTSYL
         25 / 957
      сегодня в 10:38
        ziborock
        ziborock
           3 / 957
        сегодня в 10:30
        Надеюсь Арсенал свою форму покажет на поле!
        cska plus
        cska plus
           13 / 957
        сегодня в 10:26
        Туляки могут и наказать газпром.
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