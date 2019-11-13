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Жуниньо намерен предложить Бензема перейти в «Лион»

сегодня, 08:55

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо хочет, чтобы нападающий «Реала» Карим Бензема завершил карьеру в составе «ткачей». Напомним, что форвард прошел через академию «Лиона» и выступал за эту команду до трансфера в мадридский клуб.

Я хочу предложить Кариму завершить карьеру в «Лионе». Он выступал здесь и чувствует связь с клубом. Почему бы не попытаться осуществить переход Бензема? Мы не можем предложить ему такую же зарплату, как в «Реале», но мы будем ждать подходящего момента. Я обменялся с Бензема сообщениями, когда был в Бразилии. Мне показалось, что он хотел бы перейти в «Лион». Он очень уважает этот клуб. Я хочу, чтобы Бензема присоединился к «Лиону» и отыграл в команде два года, а после этого работал с молодежью в клубе. Карим может быть тем лидером, который нам нужен. Мечтаю о том, что он завершит карьеру дома, выступая за «Лион».

Бензема по-прежнему является основным форвардом «Реала» и хорошо проводит нынешний сезон. В связи с этим главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан отметил, что нападающий должен играть в сборной Франции.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
   369 / 895
сегодня в 13:53
ну если только Реал купит мбаппе, тогда наверное может быть!!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   481 / 895
сегодня в 13:17
Карим незаменимый)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   184 / 895
сегодня в 10:19
Десять лет назад Пернамбукано отлично бил штрафные - вот собственно и все что можно сказать по поводу его деятельности на посту спортдира.
milanetto10
milanetto10
   579 / 895
сегодня в 09:47
да ну он в Реале закончит карьеру уж сколько раз говорили что уйдёт
Hamman
Hamman
   305 / 895
сегодня в 09:37
Думаю если бы было кем его заменить, то Перес давно его заменил.
На Морату огромные надежды возлагались, но Альваро два раза проиграл в конкуренции Кариму.
Единственный кто из топов приходит на ум, это Левандовский, но и поляк тоже уже не молод так что это было бы шило на мыло.
Огромный плюс Бензема это его выносливость и стабильность! Он малотравматичен- кроме сломанного пальца на руке, за последние лет пять особо ничего и не припомнить!
Сейчас заметил одну тенденцию за Каримом, если раньше по привычке он искал кому отдать пас под завершающий удар, то теперь старается чаще бить сам. Чувствует себя лидером в команде - это для нападающего только хорошо.
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 09:00
Кариму и в Реале не хреново, смысл.
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