Жуниньо намерен предложить Бензема перейти в «Лион»

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Спортивный директор «Лиона» Жуниньо хочет, чтобы нападающий «Реала» завершил карьеру в составе «ткачей». Напомним, что форвард прошел через академию «Лиона» и выступал за эту команду до трансфера в мадридский клуб.

Я хочу предложить Кариму завершить карьеру в «Лионе». Он выступал здесь и чувствует связь с клубом. Почему бы не попытаться осуществить переход Бензема? Мы не можем предложить ему такую же зарплату, как в «Реале», но мы будем ждать подходящего момента. Я обменялся с Бензема сообщениями, когда был в Бразилии. Мне показалось, что он хотел бы перейти в «Лион». Он очень уважает этот клуб. Я хочу, чтобы Бензема присоединился к «Лиону» и отыграл в команде два года, а после этого работал с молодежью в клубе. Карим может быть тем лидером, который нам нужен. Мечтаю о том, что он завершит карьеру дома, выступая за «Лион».

Бензема по-прежнему является основным форвардом «Реала» и хорошо проводит нынешний сезон. В связи с этим главный тренер «сливочных» отметил, что нападающий должен играть в сборной Франции.