Футболисты «Спартака» на правах аренды смогут играть в Германии

«Спартак», как и ожидалось, подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», который на данный момент выступает во второй Бундеслиге.
«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды. Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов.
Может, и наберутся опыта, но Халк здесь с какого бока???
Может, и наберутся опыта, но Халк здесь с какого бока???
А во вторых немецкий втордив по моему покруче Китайского пер.дива!)
Ну и в третьих, пойдут то в аренду а не как Халк по контракту!
А во вторых немецкий втордив по моему покруче Китайского пер.дива!)
Ну и в третьих, пойдут то в аренду а не как Халк по контракту!