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Футболисты «Спартака» на правах аренды смогут играть в Германии

вчера, 18:16

«Спартак», как и ожидалось, подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», который на данный момент выступает во второй Бундеслиге. 

«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды. Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов.

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Все комментарии
Хуторянин 84
Хуторянин 84
   146 / 946
сегодня в 03:26
Ну да... Свинти ещё не позорились в германии. Лондон как нежное воспоминание о взрослых фильмах
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
сегодня в 02:58
Гауляйтер отправляет молодняк за границу. Так кто-же одержал победу?
Чист
Чист ответил Конопляных Дел Мастер
   250 / 946
вчера в 22:57
Разве в Спартаке есть футболисты? Там одни любители остались
помне у нас все любители раз на бюджете сидят - где кто что заработал -почему их профессионалами зовут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ziborock
   43 / 946
вчера в 21:44
Ну если с этой колокольни смотреть, тады ой ;)
ziborock
ziborock ответил clop
   11 / 946
вчера в 21:42
Ты поставил меня в тупик своей логикой. Как говорят в таких случаях хохлы, "треба розжувати" :)
Там человек (КОТОРОМУ Я ОТВЕЧАЛ) про унижение писал, вот и вся логика!
clop
clop ответил ziborock
   803 / 946
вчера в 21:38
Теперь понятно почему он вам Оздоева и Набиуллина впарил!)))
Ты поставил меня в тупик своей логикой. Как говорят в таких случаях хохлы, "треба розжувати" :)
ziborock
ziborock ответил Ангел неБесГрешен
   11 / 946
вчера в 21:38
Ну и причем тут Халк, если сравнивать не с чем? Он ушел по контракту, причем почти за те же деньги. А эти в аренду. Может, и наберутся опыта, но Халк здесь с какого бока???
Ключевое слово было "Китай", а Халк как пример! Ведь согласись, с уходом Халка в поднебесную футбол потерял интересного футболиста!!!
ziborock
ziborock ответил clop
   11 / 946
вчера в 21:33
Видимо, речь идет не о старшем Прядкине, а о младшем, который более известен как Цорн. Цорн - то ли псевдоним, то ли девичья фамилия Прядкина.
Теперь понятно почему он вам Оздоева и Набиуллина впарил!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ziborock
   43 / 946
вчера в 21:32
Ну и причем тут Халк, если сравнивать не с чем? Он ушел по контракту, причем почти за те же деньги. А эти в аренду.
Может, и наберутся опыта, но Халк здесь с какого бока???
ROLENTO
ROLENTO
   765 / 946
вчера в 21:31
Между прочим полное название команды - Эрцебирге АУЕ (подходящее название для всяких Гулиевых и Бакаевых)
clop
clop
   803 / 946
вчера в 21:29
Спартак уже сейчас стелет своим игрокам соломку на будущий год. Меморандум с немецким клубом заключен с прицелом на будущее выступление спартака в Пердиве. Весьма дальновидный ход Федуна и Цорна.
clop
clop ответил ziborock
   803 / 946
вчера в 21:24
А при чем тут ПряТкин?)
Видимо, речь идет не о старшем Прядкине, а о младшем, который более известен как Цорн. Цорн - то ли псевдоним, то ли девичья фамилия Прядкина.
ziborock
ziborock ответил ПерекатиПоле
   11 / 946
вчера в 21:09
спартак отдался с потрохами немцам и стал фарм-клубом клуба из тамошнего ПФЛ. Браво, Прядкин! Какое ещё унижение придумает для антинародных?
А при чем тут ПряТкин?)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   120 / 946
вчера в 20:59
спартак отдался с потрохами немцам и стал фарм-клубом клуба из тамошнего ПФЛ. Браво, Прядкин! Какое ещё унижение придумает для антинародных?
ABir
ABir
   220 / 946
вчера в 20:54
Ну ладо хоть с Лейпцигом
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
вчера в 20:47
Спартак пошел на повышение
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   196 / 946
вчера в 20:36
    kts
    kts
       61 / 946
    вчера в 20:36
    Пора и Спартаку во вторую лигу
    Байкал-38
    Байкал-38
       75 / 946
    вчера в 20:34
    Тяжёлый удар по имиджу Спартака! Хотя о чём это я?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    вчера в 20:29
    Школа второго дивизиона в будущем может очень пригодиться!!!
    нечитайло
    нечитайло
       700 / 946
    вчера в 20:10
    Отлично
    ziborock
    ziborock ответил Ангел неБесГрешен
       11 / 946
    вчера в 20:08
    Халк ушёл не в аренду ,ваши будут опыта набираться во втордиве ;)
    Валер, глупость же написал! Однозначно ведь что наши, кто поедут набираться опыта сами из втордива! Не Джикия же с Зобниным поедут!
    А во вторых немецкий втордив по моему покруче Китайского пер.дива!)
    Ну и в третьих, пойдут то в аренду а не как Халк по контракту!
    Конопляных Дел Мастер
    Конопляных Дел Мастер
       913 / 946
    вчера в 20:04
    Разве в Спартаке есть футболисты? Там одни любители остались
    Сп62
    Сп62 ответил viv
       95 / 946
    вчера в 20:01
    А в этом есть сомнения?
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    вчера в 19:57
    Похоже на вывод бабла за кордон - другого смысла этой мульки не вижу.
    viv
    viv
       126 / 946
    вчера в 19:50
    Втордив Германии лучше нашего пердива...посчитали в тарасовке...
    Жора Кактус
    Жора Кактус
       517 / 946
    вчера в 19:50
    Ну уморили. Игроки Спартака в аренде в Германии. Правда клуб никому не известный. Бывает.
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 946
    вчера в 19:43
    Кто же их из Пердива возьмёт? Такие аутсайдеры нафиг никому не нужны. Гыгыгы
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       182 / 946
    вчера в 19:40
    Да нужны более пупсики в Германии) Не смешите мои тапочки!
    Добряк
    Добряк
       727 / 946
    вчера в 19:37
    Молодцы. Будут немцам советы давать. Подрывать конкурентов изнутри...
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