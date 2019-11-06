Маротта: «Мартинес стремится расти как игрок в „Интере“»

06 ноября 2019, 08:45

Директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не намерен продавать форварда .

«Интер» является отличной командой, которая не обязана отдавать своих лучших игроков, если те не хотят уходить. В случае с Мартинесом возможная сумма выкупа не имеет значения. Важно то, что он стремится расти как игрок в «Интере».

Отметим, что форвардом миланской команды интересуются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Барса» готова использовать одного из своих игроков в сделке по Мартинесу.