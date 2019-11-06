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Маротта: «Мартинес стремится расти как игрок в „Интере“»

06 ноября 2019, 08:45

Директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не намерен продавать форварда Лаутаро Мартинеса.

«Интер» является отличной командой, которая не обязана отдавать своих лучших игроков, если те не хотят уходить. В случае с Мартинесом возможная сумма выкупа не имеет значения. Важно то, что он стремится расти как игрок в «Интере».  

Отметим, что форвардом миланской команды интересуются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Барса» готова использовать одного из своих игроков в сделке по Мартинесу.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 10:01
Эта отличная команда вчера об****лась.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
06 ноября в 09:55
В интере можно лишь деградировать. А первый гол он при помощи фола забил, оттолкнув защитника. В прочем и это не помогло. Аха-ха)
Конкурс бот
Конкурс бот
06 ноября в 09:00
dimagas1 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 58. Поздравляем! Лига чемпионов 2019/2020
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