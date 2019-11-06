Газидис хотел пригласить в «Милан» Пюэля

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис разошелся во мнениях с другими руководителями клуба, когда «россонери» искали нового главного тренера.
Напомним, что «Милан» недавно искал тренера после того, как пост наставника «красно-черных» покинул Марко Джампаоло. В итоге клуб сделал выбор в пользу Стефано Пиоли.
Итальянские СМИ сообщают, что Газидис хотел, чтобы после ухода Джампаоло тренером «Милана» стал француз Клод Пюэль. Вместе с тем другие директоры «красно-черных» – Паоло Мальдини и Звонимир Бобан – склонялись к назначению итальянского специалиста. В результате мнение Мальдини и Бобана перевесило, и в «Милан» пришел Пиоли.
Напомним, что в прошлом месяце Клод Пюэль трудоустроился во Франции, получив должность главного тренера «Сент-Этьена».