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Газидис хотел пригласить в «Милан» Пюэля

06 ноября 2019, 16:26

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис разошелся во мнениях с другими руководителями клуба, когда «россонери» искали нового главного тренера. 

Напомним, что «Милан» недавно искал тренера после того, как пост наставника «красно-черных» покинул Марко Джампаоло. В итоге клуб сделал выбор в пользу Стефано Пиоли.

Итальянские СМИ сообщают, что Газидис хотел, чтобы после ухода Джампаоло тренером «Милана» стал француз Клод Пюэль. Вместе с тем другие директоры «красно-черных» – Паоло Мальдини и Звонимир Бобан – склонялись к назначению итальянского специалиста. В результате мнение Мальдини и Бобана перевесило, и в «Милан» пришел Пиоли.

Напомним, что в прошлом месяце Клод Пюэль трудоустроился во Франции, получив должность главного тренера «Сент-Этьена».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
06 ноября в 17:51
Только у Милана денег нет.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 17:48
Ещё не поздно, Милан готов в неделю раз менять тренера в поисках счастья.
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