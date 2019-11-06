Газидис хотел пригласить в «Милан» Пюэля

06 ноября 2019, 16:26

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис разошелся во мнениях с другими руководителями клуба, когда «россонери» искали нового главного тренера.

Напомним, что «Милан» недавно искал тренера после того, как пост наставника «красно-черных» покинул . В итоге клуб сделал выбор в пользу .

Итальянские СМИ сообщают, что Газидис хотел, чтобы после ухода Джампаоло тренером «Милана» стал француз . Вместе с тем другие директоры «красно-черных» – и – склонялись к назначению итальянского специалиста. В результате мнение Мальдини и Бобана перевесило, и в «Милан» пришел Пиоли.

Напомним, что в прошлом месяце Клод Пюэль трудоустроился во Франции, получив должность главного тренера «Сент-Этьена».