ГлавнаяНовости

Маротта: «Обеспокоенность Конте обоснованна»

сегодня, 00:11

Директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал высказывание главного тренера «черно-синих» Антонио Конте о том, что у команды есть проблема с глубиной состава.

Обеспокоенность Конте обоснованна, мы все ее разделяем. Это процесс роста, нам нужно делать определенные шаги. Также мы должны понимать, что «Интер» находится в начале новой эры. Есть некоторые трудности, мы должны их преодолеть. У нас напряженный график игр, но мы гордимся тем, что участвуем в трех турнирах и хотим выступить как можно лучше в каждом из них.

Напомним, что ранее Маротта высказался о еще одной важной ситуации для «Интера». Он заявил, что «черно-синие» следят за выступлениями форварда Мауро Икарди, играющего на правах аренды за «Пари Сен-Жермен».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Маротта: «Мы создали прочный фундамент в „Интере“»
28 октября Комментарии10
Перес мечтает пригласить в «Реал» Клоппа
28 октября Комментарии17
Маротта: «„Интер“ внимательно следит за выступлениями Икарди»
23 октября Комментарии2
Маротта похвалил «Боруссию» за грамотную стратегию развития
23 октября Комментарии0
Де Лаурентис прокомментировал слухи о скором уходе двух игроков из «Наполи»
17 октября Комментарии10
Аршавин: «Мне интересно работать на управляющих должностях»
17 октября ФотоКомментарии18
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100