Маротта: «Обеспокоенность Конте обоснованна»

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Директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал высказывание главного тренера «черно-синих» о том, что у команды есть проблема с глубиной состава.

Обеспокоенность Конте обоснованна, мы все ее разделяем. Это процесс роста, нам нужно делать определенные шаги. Также мы должны понимать, что «Интер» находится в начале новой эры. Есть некоторые трудности, мы должны их преодолеть. У нас напряженный график игр, но мы гордимся тем, что участвуем в трех турнирах и хотим выступить как можно лучше в каждом из них.

Напомним, что ранее Маротта высказался о еще одной важной ситуации для «Интера». Он заявил, что «черно-синие» следят за выступлениями форварда , играющего на правах аренды за «Пари Сен-Жермен».