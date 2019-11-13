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Ионов – о матче с Бельгией: «Уверен, на стадионе будет хорошая атмосфера»

сегодня, 14:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о подготовке к матчу отбора на Евро-2020 против команды Бельгии.  

Всё классно, сборы проходят отлично. В Сочи прекрасная погода, хорошее поле. Мальчишки пришли, смотрят на нас – эмоции только положительные. Крики детей на тренировке не мешают. После тренировки обязательно подойдем к ребятам, распишемся и сфотографируемся – они ждут.

По поводу формы: мы играем в той, которую предоставляет нам РФС и аdidas. Поэтому не буду обсуждать, нравится она мне или нет. Что касается клубных дел, всегда стараюсь сразу максимально переключиться, потому что здесь другие задачи и цели. Все мысли о матче с Бельгией.

Наши преимущества перед бельгийцами – дисциплина, выполнение установки, самоотдача. Плюс мы играем в Питере при полном стадионе. Уверен, что будет хорошая атмосфера и болельщики будут гнать нас вперед.  

Ранее о подготовке к матчу с Бельгией рассказал защитник сборной России Вячеслав Караваев.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   95 / 890
сегодня в 15:30
Примерно будет такое же зрелище как в матче Локомотив - Ювентус.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 890
сегодня в 14:55
Выигрывать надо с разницей в два мяча, 2:0 устроит, но это маловероятно. А дальше шансов на первое место будет мало.
Но попытаться выиграть у Бельгии с любым счетом надо обязательно.
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 14:36
Лишь бы вы не испортили эту атмосферу.
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 890
сегодня в 14:26
удачи нам
drug01
drug01
   79 / 890
сегодня в 14:16
Ионов стал звездой!
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