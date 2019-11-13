Ионов – о матче с Бельгией: «Уверен, на стадионе будет хорошая атмосфера»

Полузащитник сборной России рассказал о подготовке к матчу отбора на Евро-2020 против команды Бельгии.

Всё классно, сборы проходят отлично. В Сочи прекрасная погода, хорошее поле. Мальчишки пришли, смотрят на нас – эмоции только положительные. Крики детей на тренировке не мешают. После тренировки обязательно подойдем к ребятам, распишемся и сфотографируемся – они ждут.

По поводу формы: мы играем в той, которую предоставляет нам РФС и аdidas. Поэтому не буду обсуждать, нравится она мне или нет. Что касается клубных дел, всегда стараюсь сразу максимально переключиться, потому что здесь другие задачи и цели. Все мысли о матче с Бельгией.

Наши преимущества перед бельгийцами – дисциплина, выполнение установки, самоотдача. Плюс мы играем в Питере при полном стадионе. Уверен, что будет хорошая атмосфера и болельщики будут гнать нас вперед.