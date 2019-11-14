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Доннарума потребует у «Милана» повышения зарплаты

сегодня, 16:13

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма заинтересован в повышении своей зарплаты.

На данный момент зарплата голкипера составляет  6 млн евро в год, а действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. Агент футболиста Мино Райола намерен обсудить с «Миланом» новый договор и повышение зарплаты.

«Милан», напротив, хочет оставить общую зарплату прежней, но растянуть ее на большее количество лет, что по факту является сокращением дохода итальянца.

Отметим, что не утихают разговоры о возможном уходе Джанлуиджи из миланского клуба. «Россонери» уже нашли ему замену.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 866
сегодня в 17:02
Правильно, элиотскую помойку нужно доить по максимуму.
ману дель мораль
ману дель мораль
   640 / 866
сегодня в 16:57
    КЭТиК
    КЭТиК
       134 / 866
    сегодня в 16:49
    Шантажист какой-то, а не вратарь.
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