Доннарума потребует у «Милана» повышения зарплаты

сегодня, 16:13

Вратарь «Милана» заинтересован в повышении своей зарплаты.

На данный момент зарплата голкипера составляет 6 млн евро в год, а действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. Агент футболиста Мино Райола намерен обсудить с «Миланом» новый договор и повышение зарплаты.

«Милан», напротив, хочет оставить общую зарплату прежней, но растянуть ее на большее количество лет, что по факту является сокращением дохода итальянца.



Отметим, что не утихают разговоры о возможном уходе Джанлуиджи из миланского клуба. «Россонери» уже нашли ему замену.