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Б. Игнатьев: «Важно понять, на что еще способна сборная России»

сегодня, 12:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 20:00 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев дал свой прогноз в преддверии матча квалификации к Евро-2020 между российской сборной и командой Бельгии.

Обе команды в любом случае будут играть на Евро. Для нас важно понять, на что еще способна сборная России. Мы пройдем тест на готовность. Как правило, в официальных матчах наша сборная очень редко добивается успешного результата против команд такого калибра, как сборная Бельгии. Отсюда и значимость, желание понять, кто мы есть на самом деле. Я именно с этих позиций буду смотреть этот матч. Мне важно, в каком ракурсе пойдет игра, какое будет содержание, в чем наши преимущества и недостатки.

У Бельгии будет немного усеченный состав. Такая же картина, наверное, будет у нас, не все готовы, есть усталость. Главное — общая картина, которая должна иметь четкие очертания. Наша команда приучила нас к тому, что она многое делает для зрителя. Это огромное желание, страсть, тактическая выучка и дисциплина. Теперь нужно посмотреть, появилось ли индивидуальное мастерство. Лига чемпионов и Лига Европы показывают, что мы намного отстаем в этом плане от наших противников.

Конечно, хотелось бы увидеть хороший результат, чтобы он подсластил хорошую игру. Он будет для меня интересен, но, в целом, он уйдет на второй план, если мы не покажем конкурентоспособную игру. Любой результат хорош, но тут это второстепенно. Думаю, наша команда дома выступит достойно и даст нам возможность с оптимизмом посмотреть на содержание игровой и рабочей направленности.

Также недавно своими ожиданиями от игры поделился экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков

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cska plus
cska plus
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сегодня в 13:23
Чего гадать завтра узнаем.
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