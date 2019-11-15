Б. Игнатьев: «Важно понять, на что еще способна сборная России»

Бывший главный тренер сборной России дал свой прогноз в преддверии матча квалификации к Евро-2020 между российской сборной и командой Бельгии.

Обе команды в любом случае будут играть на Евро. Для нас важно понять, на что еще способна сборная России. Мы пройдем тест на готовность. Как правило, в официальных матчах наша сборная очень редко добивается успешного результата против команд такого калибра, как сборная Бельгии. Отсюда и значимость, желание понять, кто мы есть на самом деле. Я именно с этих позиций буду смотреть этот матч. Мне важно, в каком ракурсе пойдет игра, какое будет содержание, в чем наши преимущества и недостатки.

У Бельгии будет немного усеченный состав. Такая же картина, наверное, будет у нас, не все готовы, есть усталость. Главное — общая картина, которая должна иметь четкие очертания. Наша команда приучила нас к тому, что она многое делает для зрителя. Это огромное желание, страсть, тактическая выучка и дисциплина. Теперь нужно посмотреть, появилось ли индивидуальное мастерство. Лига чемпионов и Лига Европы показывают, что мы намного отстаем в этом плане от наших противников.

Конечно, хотелось бы увидеть хороший результат, чтобы он подсластил хорошую игру. Он будет для меня интересен, но, в целом, он уйдет на второй план, если мы не покажем конкурентоспособную игру. Любой результат хорош, но тут это второстепенно. Думаю, наша команда дома выступит достойно и даст нам возможность с оптимизмом посмотреть на содержание игровой и рабочей направленности.