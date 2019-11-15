«Ювентус» выигрывает борьбу за Тонали

вчера, 23:04

«Ювентус» рассчитывает как можно скорее оформить трансфер полузащитника «Брешии» . Туринский клуб обеспокоен тем, что все больше и больше команд интересуются услугами 19-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что Тонали входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».