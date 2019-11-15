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«Ювентус» выигрывает борьбу за Тонали

вчера, 23:04

«Ювентус» рассчитывает как можно скорее оформить трансфер полузащитника «Брешии» Сандро Тонали. Туринский клуб обеспокоен тем, что все больше и больше команд интересуются услугами 19-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что Тонали входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответил Valeriy Lutsak
   105 / 859
сегодня в 00:53
И вместо кого он будет играть в основе? В Юве итак уже толпа полузащитников:Пьянич, Джан, Рабьо, Матюиди, Хедира, Бентанкур, Рэмзи,. А мест в центре аж 3... Или просто логика "понабрать толпу народу, и пусть себе на лавке гниют"?? Куда в эту толпу ещё и Тоналли? Или так страшно что конкурентам достанется...
Парню надо выбирать клуб где он сможет постоянно играть и развиваться, а топ-клубам - не набирать толп народа и не гробить карьеры юнцам...
Суклетин
Суклетин
   596 / 859
вчера в 23:07
Сколько уже загубило молодых ребят это кладбище? А в Европе Бенфика, Галатасарай, Аякс. Ахаха.)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   290 / 859
вчера в 23:06
Нужно брата! Парень талантлив.
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