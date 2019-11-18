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Нобоа: «У Точилина сильный характер, он очень требовательный»

сегодня, 08:37

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о главном тренере команды Александре Точилине.

У Точилина сильный характер. Он очень требовательный, с каждого футболиста всегда спрашивает одинаково. Конечно, иногда он срывается. Когда проигрываешь, такое случается. Если в тебе нет эмоций в такие моменты, не надо быть тренером.

По поводу его слов о том, что «Сочи» слишком зависим от меня, свое мнение есть у всех. Но все футболисты должны играть друг за друга. Мы играем все вместе, а не один против всех остальных. Сам я никогда так не думал. Я такой же, как все. На тренировках отдаюсь так же, как и остальные. Если начну думать, что я звезда и лучше всех, будет только хуже.

Отметим, что ранее Нобоа прокомментировал разговоры о связях «Сочи» и «Зенита».

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Зейский
Зейский
сегодня в 08:54
Точилину удачи в работе с Сочи!
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