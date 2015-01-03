Муравьев: «Селекционная работа „Кубани“ на данном этапе идет весьма активно»

Генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьев прокомментировал последние изменения в составе команды. Сегодня кубанцы объявили о расставании с пятью игроками: Маркосом Уреньей, Секу, Антоном Секретом, Максимом Жавнерчиком и Богданом Карюкиным.
– Футбольный клуб «Кубань» благодарен всем этим игрокам за яркие моменты их карьеры, вписанные в историю нашего клуба. Мы желаем им новых спортивных успехов – уже в будущих командах. Между тем, наша селекционная работа на данном этапе идет весьма активно. Уже достигнута предварительная договоренность с некоторыми клубами по поводу перехода футболистов, способных усилить наш состав не только в завершающей части сезона, но и в более дальней перспективе. Речь идет как о россиянах, так и о легионерах. Надеюсь, что новички пополнят наш состав уже в ходе январских сборов. Их имена будут озвучены после оформления всех юридических формальностей.
– Футбольный клуб «Кубань» благодарен всем этим игрокам за яркие моменты их карьеры, вписанные в историю нашего клуба. Мы желаем им новых спортивных успехов – уже в будущих командах. Между тем, наша селекционная работа на данном этапе идет весьма активно. Уже достигнута предварительная договоренность с некоторыми клубами по поводу перехода футболистов, способных усилить наш состав не только в завершающей части сезона, но и в более дальней перспективе. Речь идет как о россиянах, так и о легионерах. Надеюсь, что новички пополнят наш состав уже в ходе январских сборов. Их имена будут озвучены после оформления всех юридических формальностей.