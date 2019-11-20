Шунин: «Реально ли выиграть Евро? Нужно ставить максимальные задачи»

Голкипер сборной России прокомментировал победу в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 против команды Сан-Марино.

Вообще это не мой дебют за сборную, а вот в официальном матче — да, вышел на поле впервые. Отличное настроение, прекрасные ощущения. Наконец снова испытывал эмоции от игры за сборную. Наверное, лучшего матча для дебюта нельзя было придумать.

В конце был удар в створ, а так в основном все ногами да ногами играл. Парашют за спину от игрока Сан-Марино? Думал даже прыгнуть, но понимал, что мяч летит мимо ворот. Был полностью готов в этот момент, несмотря на то, что подходов к моим воротам было немного. Может, в матче с топами было бы тяжелее.

Мы очень ровно прошли весь отборочный раунд. Хочется поблагодарить и тренерский штаб, и болельщиков. Уверен, все рады, что мы сыграем на чемпионате Европы. Туда мы попали уверенно. Теперь необходимо хорошо подготовиться: есть полгода, никому нельзя снижать к себе требования. Будет интересный турнир, группа непростая.

Реально ли выиграть Евро? Главный тренер должен настраивать команду на победу. Нужно выигрывать, приезжая на любой чемпионат, ставить максимальные задачи.