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Шунин: «Реально ли выиграть Евро? Нужно ставить максимальные задачи»

20 ноября 2019, 08:40
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Голкипер сборной России Антон Шунин прокомментировал победу в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 против команды Сан-Марино. 

Вообще это не мой дебют за сборную, а вот в официальном матче — да, вышел на поле впервые. Отличное настроение, прекрасные ощущения. Наконец снова испытывал эмоции от игры за сборную. Наверное, лучшего матча для дебюта нельзя было придумать.

В конце был удар в створ, а так в основном все ногами да ногами играл. Парашют за спину от игрока Сан-Марино? Думал даже прыгнуть, но понимал, что мяч летит мимо ворот. Был полностью готов в этот момент, несмотря на то, что подходов к моим воротам было немного. Может, в матче с топами было бы тяжелее.

Мы очень ровно прошли весь отборочный раунд. Хочется поблагодарить и тренерский штаб, и болельщиков. Уверен, все рады, что мы сыграем на чемпионате Европы. Туда мы попали уверенно. Теперь необходимо хорошо подготовиться: есть полгода, никому нельзя снижать к себе требования. Будет интересный турнир, группа непростая.

Реально ли выиграть Евро? Главный тренер должен настраивать команду на победу. Нужно выигрывать, приезжая на любой чемпионат, ставить максимальные задачи.

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Все комментарии
valt134
valt134
   121 / 831
20 ноября в 17:39
Да что там у них происходит??? Бухло, наркота, галлюциногенные грибы??? Или дихлофос нюхают??? Ну «прет», вижу, не по-детски. И Этот уже ахинею понёс. Надо что-то делать!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   263 / 831
20 ноября в 17:10
Ребята,да куда ж вас несет то всех?!На Евро замахнулись...
abramjan
abramjan
   85 / 831
20 ноября в 09:23
это не задачи ставить а языком трепать называется
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
20 ноября в 09:19
Легкий матч для вратаря
Abverin
Abverin
   48 / 831
20 ноября в 09:16
Шунина на ворота!!!!
karnager
karnager
   247 / 831
20 ноября в 09:14
Реально ли выиграть Евро? Нужно ставить максимальные задачи - сказал Шунин, вылезая из под юбки Шишковой
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
20 ноября в 08:48
А вот с такой брехнёй надо реально завязывать.
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