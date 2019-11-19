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«Ювентус» объявил о продлении контракта с Бонуччи

сегодня, 18:56

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о продлении контракта с защитником Леонардо Бонуччи. Срок нового соглашения с 32-летним итальянцем рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Бонуччи входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

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Все комментарии
lefte
lefte
   71 / 832
сегодня в 19:18
Красава, что остался. Ему ещё скоро с Юве ЛЧ брать, которая всяким МС может только сниться
allemz
allemz
   42 / 832
сегодня в 19:09
Непоколебимый капитан Мердуччи и лицо нынешнего Ювентуса! Да, гоббы?
Кто только додумался доверить ему капитанскую повязку, это и говорит о философии клуба. Хотя не стоит отрицать вклад просветителя подобных "ценностей" Кристиано.
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