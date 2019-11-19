«Ювентус» объявил о продлении контракта с Бонуччи

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о продлении контракта с защитником Леонардо Бонуччи. Срок нового соглашения с 32-летним итальянцем рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Бонуччи входит в сферу интересов «Манчестер Сити».
OFFICIAL ✍ | @bonucci_leo19 a Bianconero until 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣!— JuventusFC (@juventusfcen) 19 ноября 2019 г.
🗞 https://t.co/HoW9l6MfT3 #Leo2024 pic.twitter.com/HOdEDj9l51
Кто только додумался доверить ему капитанскую повязку, это и говорит о философии клуба. Хотя не стоит отрицать вклад просветителя подобных "ценностей" Кристиано.
https://www.youtube.com/watch?v=wWQ9dRMr70k
Кто только додумался доверить ему капитанскую повязку, это и говорит о философии клуба. Хотя не стоит отрицать вклад просветителя подобных "ценностей" Кристиано.