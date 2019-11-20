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Медведев: «Дзюба не обращает внимание на кучку идиотов»

20 ноября 2019, 12:47

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выходку болельщиков на матче сборной России с командой Сан-Марино. Напомним, что отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун.

Оскорбления в адрес Дзюбы? Это не болельщики сборной, потому что те выкрики, которые были с их стороны, они, на самом деле, достигнут всех их и их команду. Футбольные Боги таких вещей не терпят. Особенно странно читать, когда представители организованных групп — болельщиков известного клуба, говорят, что ничего не планировалось. Правда, участвовали в этом тоже, значит, все пошли, и мы пошли. То есть, у этих здравомыслящих в кавычках людей не хватило ни ума, ни сердца, чтобы остановить эту похабщину, за рубежом причем, поэтому возмутительно, пошло и похабно. Я Артему уже написал и публично могу сказать, что Дзюба не обращает внимание на эту кучку идиотов.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   53 / 831
21 ноября в 08:28
Как грится дописелся клоун и гроза шкафчиков.
RIR68
RIR68 ответил Создатель кошмаров
   443 / 831
20 ноября в 17:50
Все рано или поздно получают то, что заслуживают. А этот шлак болотный еще даже сотой части не получил. Ждем возвращения домой в Москву. Вспомнит бревно поговорку "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться"
ну вернётся он в Москву (если вернётся), и что?
BenderBender
BenderBender ответил sn_spb
   165 / 831
20 ноября в 16:57
Поставь игнор. Какие проблемы?
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   304 / 831
20 ноября в 16:54
Все рано или поздно получают то, что заслуживают. А этот шлак болотный еще даже сотой части не получил. Ждем возвращения домой в Москву. Вспомнит бревно поговорку "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться"
Виссарионович
Виссарионович ответил sn_spb
   74 / 831
20 ноября в 16:40
Даааа...рекомендую читать что люди пишут а потом отвечать. А то об одном и том же по 100 раз не хочется писать.
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
20 ноября в 16:34
Свинья - она и в Африке свинья!!
sn_spb
sn_spb ответил BenderBender
   141 / 831
20 ноября в 16:22
Дык полено - и сам быдло. Получил, что положено. Гроза карликов и сочей с Оренбургами
тююю. не отвечай на мои комменты по братски.
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил sn_spb
   371 / 831
20 ноября в 16:00
А ничего, что он в этом матче был игроком сборной, и не просто игроком, а ее капитаном, а всякий скот посылал его. Обалденная поддержка нашей сборной, обалденная реклама нашей страны. А что потом удивляться почему нас считают быдлом. Все на виду. Таких гумпленов надо отлучать от спортивных мероприятий.
там кричали одни исторические
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   371 / 831
20 ноября в 15:59
правильно кучка болельщиков это все что болеет за спартак сейчас с многочисленными позорами семинольных и пару кусков не наберется псевдонародных
BenderBender
BenderBender ответил sn_spb
   165 / 831
20 ноября в 15:49
Дык полено - и сам быдло. Получил, что положено. Гроза карликов и сочей с Оренбургами
andreika20133
andreika20133
   116 / 831
20 ноября в 15:38
Помница был такой персонаж Вова Бесчастных Если мне не изменяет память перед ЧМ 2002 в Японии. Это в рекламе заявило что всё у сборной будет хорошо ---- По тому что есть такой парень Вова Бесчастных . И мы проиграли в группе из которой могла выйти даже Литва. Отец его почти отказался прилюдно от сына . Когда это наше всё промазало по воротам с 3 метров ---Народ начал крушить экраны на улице и избивать милицию. НО ДАЖЕ ПРИ ВСЁМ ПРИ ЭТОМ не у кого в голову не пришло кричать гадости во время игр нашей сборной.
sn_spb
sn_spb ответил Виссарионович
   141 / 831
20 ноября в 15:36
Минутку. Они не кричали "Сборна иди ...!" Они кричали конкретно игроку. Если бы они свистели когда Дзюба с мячом, это в принципе было бы тоже самое. Дзюба как капитан сборной должен был ответить за свои слова и действия, однако гарцевать перед матчем он удосужился. После игры его пламенной речи никто не услышал.
А ничего, что он в этом матче был игроком сборной, и не просто игроком, а ее капитаном, а всякий скот посылал его.
Обалденная поддержка нашей сборной, обалденная реклама нашей страны. А что потом удивляться почему нас считают быдлом. Все на виду.
Таких гумпленов надо отлучать от спортивных мероприятий.
makkie
makkie ответил Nikola45
   24 / 831
20 ноября в 15:25
Так в основном то правду пишут! Я сам коренной москвич! Но нынешнюю Москву и мАсквачей недолюбливаю!
Писульки в интернете - это одно, а скандирование на стадионе совсем другое.
Виссарионович
Виссарионович ответил sn_spb
   74 / 831
20 ноября в 15:14
Минутку.
Они не кричали "Сборна иди ...!" Они кричали конкретно игроку.
Если бы они свистели когда Дзюба с мячом, это в принципе было бы тоже самое.
Дзюба как капитан сборной должен был ответить за свои слова и действия, однако гарцевать перед матчем он удосужился. После игры его пламенной речи никто не услышал.
leopit
leopit
   533 / 831
20 ноября в 15:00
    sn_spb
    sn_spb ответил Виссарионович
       141 / 831
    20 ноября в 14:52
    Что ты злишься? Даже питерские уже называют Дзюбу шлюбой. Так что, он правильно написал. Вообще он капитан, если обещал, разорвись в клочья но выполни. Опозорился Дзюба сам, опозорил честь команды.
    Я злюсь? нет.
    Я высказываю свою позицию. У меня нет какой то любви к Дзюбе, и когда его поливают на матчах РФПЛ, мне в принципе все равно.
    Тут же, играет сборная, СБОРНАЯ!!!! давайте уважать сборную своей страны.
    Nikola45
    Nikola45 ответил makkie
       384 / 831
    20 ноября в 14:50
    Интересно, а почему СМИ молчали, когда на игре с Бельгией питерские скандировали плохие кричалки про Москву... на матче сборной... против столицы нашей Родины... разве это поддержка сборной России? Или языки в одно местно воткнули? Зато бедного Артёмку бросились защищать все поголовно. Прямо великомученник Дзюба... нимба не хватает. Давайте объективно подходить к проблемам - оскорбления Дзюбы - это плохо, но и похабщина в адрес Москвы от питерских - ничем не лучше.
    Так в основном то правду пишут! Я сам коренной москвич! Но нынешнюю Москву и мАсквачей недолюбливаю!
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       9 / 831
    20 ноября в 14:26
    Судя по словам, у Медведева не хило бомбануло. Если у Дзюбы горит не меньше, то респект фанам, высказавшим правду об этом полене.
    Grey33
    Grey33
       563 / 831
    20 ноября в 14:24
    Очень правильно назвать болельщиков cпартака "кучкой идиотов"
    Виссарионович
    Виссарионович ответил sn_spb
       74 / 831
    20 ноября в 14:21
    Что ты злишься?
    Даже питерские уже называют Дзюбу шлюбой. Так что, он правильно написал.
    Вообще он капитан, если обещал, разорвись в клочья но выполни. Опозорился Дзюба сам, опозорил честь команды.
    wingback
    wingback
       233 / 831
    20 ноября в 14:13
    Я так понимаю, речь о хряках...
    sn_spb
    sn_spb ответил Призрак Лобановского
       141 / 831
    20 ноября в 14:00
    Футбольный бог. Кланяйся в ноги
    Ну в принципе что и требовалось доказать.
    Прыщавый малолетка
    Призрак Лобановского
    Призрак Лобановского ответил sn_spb
       150 / 831
    20 ноября в 13:59
    Футбольный бог. Кланяйся в ноги
    sn_spb
    sn_spb ответил Призрак Лобановского
       141 / 831
    20 ноября в 13:57
    Обидели льва)) Не приходило в голову, что это всего лишь обратка за его интервью перед игрой с Бельгией? Никто за язык не тянул пустобреха))
    Какой комментарий можно получить от человека с таким ником?
    ТЫ хоть знаешь кто такой Лобановский?
    Призрак Лобановского
    Призрак Лобановского
       150 / 831
    20 ноября в 13:53
    Обидели льва))
    Не приходило в голову, что это всего лишь обратка за его интервью перед игрой с Бельгией?
    Никто за язык не тянул пустобреха))
    sn_spb
    sn_spb ответил Т34
       141 / 831
    20 ноября в 13:52
    Как он определил, что это болельщики "Спартака" и никто больше? А футбольные боги это кто? Газпром и организованные группы болельщиков за зенит из правительственных структур? Уж если и есть на кого обратить внимание футбольным богам, то это на клуб, который несет разруху нашему футболу, которому чужды спортивные принципы.
    Потому что только болельщики Спартака вечно хают Дзюбу. Тут и Шерлоком быть не нужно чтобы понять.
    Я смотрю Спартак уже наказали, что последние 20 лет из себя ничего не представляет.
    Т34
    Т34
       13 / 831
    20 ноября в 13:48
    Как он определил, что это болельщики "Спартака" и никто больше? А футбольные боги это кто? Газпром и организованные группы болельщиков за зенит из правительственных структур? Уж если и есть на кого обратить внимание футбольным богам, то это на клуб, который несет разруху нашему футболу, которому чужды спортивные принципы.
    sn_spb
    sn_spb
       141 / 831
    20 ноября в 13:47
    Я смотрю тут минусуют адекватные комменты))) кому то видимо правда глаза режет.
    makkie
    makkie
       24 / 831
    20 ноября в 13:45
    Интересно, а почему СМИ молчали, когда на игре с Бельгией питерские скандировали плохие кричалки про Москву... на матче сборной... против столицы нашей Родины... разве это поддержка сборной России? Или языки в одно местно воткнули?
    Зато бедного Артёмку бросились защищать все поголовно. Прямо великомученник Дзюба... нимба не хватает.

    Давайте объективно подходить к проблемам - оскорбления Дзюбы - это плохо, но и похабщина в адрес Москвы от питерских - ничем не лучше.
    andromend
    andromend
       341 / 831
    20 ноября в 13:43
    У Артёма есть одна нехорошая черта, которая и приводит к таким эксесам. Уж, очень говорлив и часто не совсем в тему. Скромность украшает, а тут иногда как попрёт, прям птица-говорун.
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