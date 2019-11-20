Медведев: «Дзюба не обращает внимание на кучку идиотов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выходку болельщиков на матче сборной России с командой Сан-Марино. Напомним, что отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун.
Оскорбления в адрес Дзюбы? Это не болельщики сборной, потому что те выкрики, которые были с их стороны, они, на самом деле, достигнут всех их и их команду. Футбольные Боги таких вещей не терпят. Особенно странно читать, когда представители организованных групп — болельщиков известного клуба, говорят, что ничего не планировалось. Правда, участвовали в этом тоже, значит, все пошли, и мы пошли. То есть, у этих здравомыслящих в кавычках людей не хватило ни ума, ни сердца, чтобы остановить эту похабщину, за рубежом причем, поэтому возмутительно, пошло и похабно. Я Артему уже написал и публично могу сказать, что Дзюба не обращает внимание на эту кучку идиотов.
Обалденная поддержка нашей сборной, обалденная реклама нашей страны. А что потом удивляться почему нас считают быдлом. Все на виду.
Таких гумпленов надо отлучать от спортивных мероприятий.
Обалденная поддержка нашей сборной, обалденная реклама нашей страны. А что потом удивляться почему нас считают быдлом. Все на виду.
Таких гумпленов надо отлучать от спортивных мероприятий.
Они не кричали "Сборна иди ...!" Они кричали конкретно игроку.
Если бы они свистели когда Дзюба с мячом, это в принципе было бы тоже самое.
Дзюба как капитан сборной должен был ответить за свои слова и действия, однако гарцевать перед матчем он удосужился. После игры его пламенной речи никто не услышал.
Они не кричали "Сборна иди ...!" Они кричали конкретно игроку.
Если бы они свистели когда Дзюба с мячом, это в принципе было бы тоже самое.
Дзюба как капитан сборной должен был ответить за свои слова и действия, однако гарцевать перед матчем он удосужился. После игры его пламенной речи никто не услышал.
Я высказываю свою позицию. У меня нет какой то любви к Дзюбе, и когда его поливают на матчах РФПЛ, мне в принципе все равно.
Тут же, играет сборная, СБОРНАЯ!!!! давайте уважать сборную своей страны.
Я высказываю свою позицию. У меня нет какой то любви к Дзюбе, и когда его поливают на матчах РФПЛ, мне в принципе все равно.
Тут же, играет сборная, СБОРНАЯ!!!! давайте уважать сборную своей страны.
Даже питерские уже называют Дзюбу шлюбой. Так что, он правильно написал.
Вообще он капитан, если обещал, разорвись в клочья но выполни. Опозорился Дзюба сам, опозорил честь команды.
Даже питерские уже называют Дзюбу шлюбой. Так что, он правильно написал.
Вообще он капитан, если обещал, разорвись в клочья но выполни. Опозорился Дзюба сам, опозорил честь команды.
Прыщавый малолетка
Прыщавый малолетка
ТЫ хоть знаешь кто такой Лобановский?
ТЫ хоть знаешь кто такой Лобановский?
Не приходило в голову, что это всего лишь обратка за его интервью перед игрой с Бельгией?
Никто за язык не тянул пустобреха))
Не приходило в голову, что это всего лишь обратка за его интервью перед игрой с Бельгией?
Никто за язык не тянул пустобреха))
Я смотрю Спартак уже наказали, что последние 20 лет из себя ничего не представляет.
Я смотрю Спартак уже наказали, что последние 20 лет из себя ничего не представляет.
Зато бедного Артёмку бросились защищать все поголовно. Прямо великомученник Дзюба... нимба не хватает.
Давайте объективно подходить к проблемам - оскорбления Дзюбы - это плохо, но и похабщина в адрес Москвы от питерских - ничем не лучше.
Зато бедного Артёмку бросились защищать все поголовно. Прямо великомученник Дзюба... нимба не хватает.
Давайте объективно подходить к проблемам - оскорбления Дзюбы - это плохо, но и похабщина в адрес Москвы от питерских - ничем не лучше.