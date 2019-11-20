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Сулейманов: «В Сербии всегда играть непросто»

20 ноября 2019, 12:00
Сербия (до 21)Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу своей команды над Сербией в шестом туре отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года.

В Сербии всегда играть непросто, но самое главное, что мы победили и уходим на перерыв на первом месте, оторвавшись чуть-чуть от Польши. Тем не менее, самые важные встречи нас ждут впереди. Они нас ждут через год. Самое главное — выйти на Евро, мы все этого очень хотим. Сербы — молодцы, но просто мы были сильнее.

Как забил? Саша Ломовицкий прошел по центру, ударил. Мяч от защитника отскочил ко мне. В этот момент я увидел, что ближний угол открыт, туда с правой ноги и пробил. Я думаю, что мы хорошо провели осенний цикл отбора на Евро-2021. Мы не проиграли ни одной встречи. Да, два матча завершили вничью, но главное, что без поражений уходим на перерыв. Поэтому этот цикл точно можем занести себе в актив.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
   479 / 831
20 ноября в 15:51
Откуда знаешь?)))))
feris1
feris1
   147 / 831
20 ноября в 12:16
Молодцы,так держать!
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