Сулейманов: «В Сербии всегда играть непросто»

Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу своей команды над Сербией в шестом туре отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года.

В Сербии всегда играть непросто, но самое главное, что мы победили и уходим на перерыв на первом месте, оторвавшись чуть-чуть от Польши. Тем не менее, самые важные встречи нас ждут впереди. Они нас ждут через год. Самое главное — выйти на Евро, мы все этого очень хотим. Сербы — молодцы, но просто мы были сильнее.

Как забил? Саша Ломовицкий прошел по центру, ударил. Мяч от защитника отскочил ко мне. В этот момент я увидел, что ближний угол открыт, туда с правой ноги и пробил. Я думаю, что мы хорошо провели осенний цикл отбора на Евро-2021. Мы не проиграли ни одной встречи. Да, два матча завершили вничью, но главное, что без поражений уходим на перерыв. Поэтому этот цикл точно можем занести себе в актив.