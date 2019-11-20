Рейнгольд: «Фанатов, оскорблявших Дзюбу, нужно в армию отправить»

Экс-игрок «Спартака», советский футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал поведение болельщиков сборной России во время матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино. Отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего с трибун.

Кто это делает, кто хамит и оскорбляет — это дебилы, а не болельщики. Самые настоящие. Такие люди с рождения не знают чувства тактики и культуры. Один какой-то человек заводит публику полуграмотную. Они сами не понимали, для чего орут. Артему не надо обращать на это внимание. Дебилов пруд пруди. Их уже не перевоспитаешь. В армию их надо, в стройотряды, дать им лопаты и лом в руки, пускай железные пути создают. Увы, не нам судить, но так воспитано некоторое молодое поколение.