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Рейнгольд: «Фанатов, оскорблявших Дзюбу, нужно в армию отправить»

20 ноября 2019, 15:03
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-игрок «Спартака», советский футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал поведение болельщиков сборной России во время матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино. Отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун.

Кто это делает, кто хамит и оскорбляет — это дебилы, а не болельщики. Самые настоящие. Такие люди с рождения не знают чувства тактики и культуры. Один какой-то человек заводит публику полуграмотную. Они сами не понимали, для чего орут. Артему не надо обращать на это внимание. Дебилов пруд пруди. Их уже не перевоспитаешь. В армию их надо, в стройотряды, дать им лопаты и лом в руки, пускай железные пути создают. Увы, не нам судить, но так воспитано некоторое молодое поколение.

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Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 08:25
Свиньи опять себя показали.
Faustello
Faustello
   53 / 831
21 ноября в 08:31
Можно слоган запускать в защиту Зюбы - Берегите лес!!!
Aris
Aris
   425 / 831
20 ноября в 20:33
А чем Армия то провинилась??? Там нужно выполнять гражданский долг, а не позорить армию!
Garrincha58
Garrincha58
   209 / 831
20 ноября в 18:16
Дзюба обещает болтает на миллион,а на самом деле получается на копейку вёл бы себя скромней а не пиарился тогда бы и его не трогали ведь если по чесноку он то особо не в чём не виноват что играет так себе вся сборная играет хреново потому что тренер такой не понятно какой
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   30 / 831
20 ноября в 17:53
Уважаемый. Именно так называли рейнгольда сторонники этой команды на матчах. Я в силу своего возраста эти игры помню. Так что твоё бичевание есть свидетельство молодости. Что касается хряков, то общепринятый термин свиньи, который никого не возмущал, я скорректировал с учётом того обстоятельства, что в футбол играют особи мужского пола, а значит не свиньи, а хряки. В чем проблема? Цска - кони, лошади, клячи - какие обиды и оскорбления. Ты же уважаемый не обращаешься в суд за термин бомжи.? Все это достаточно безобидно и в среде болельщиков не вызывает гнева и отторжения. Может быть за исключением твоей утонченной натуры жителя культурной столицы. Но это исключение, не более того. Не сложноватый текст для тебя?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   31 / 831
20 ноября в 17:32
Не нужно ни оправданий ни объяснений....
Какие могут быть объяснения со стороны пользователя ежеминутно обзывающего болельщиков соперника "хряками".....И который зачем то коверкает фамилию ветерана футбола....
Назвав Рейнгольда "Рейнхлябом" вы стараетесь повысить свой статус ???

...можете не отвечать....
...и вам лишняя писанина ни к чему...и мне в бан идти желания нет....

Удачи !!!
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   364 / 831
20 ноября в 17:14
Вместе с Дзюбой. Того не мешало бы поучить следить за языком.
sn_spb
sn_spb ответил Ваня лучший
   141 / 831
20 ноября в 17:05
А на матчах Зенит - Динамо можно вести себя по другому? Выкрики в адрес Дзюбы это невинные шалости по сравнению с поезией Виража во время матчей зенита с московскими клубами,, кстати как и во время московских матчей зенита. При этом приоритет нельзя никому отдать, все отвратительны. Поэтому выкрики в адрес Дзюбы это пустячок
Ну так о том и речь, ну ведешь ты себя как 40к, веди на матчах РФПЛ, не надо на матчах сборной чудить.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   30 / 831
20 ноября в 16:57
Уважаемый, отличай понятия обляснения чего то и оправдан ия этого же. Разницу понимаешь. Я объясняю, но не оправдываю.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   30 / 831
20 ноября в 16:55
Я нигде не сказал, что это нормально. Я сказал, что это повсеместно имеет место и надо быть готовым к этому
Это издержки профессии, которая хорошо оплачивается. Вот и все. А чем отличается ситуация, когда оскорбляют игроков команд соперника,брлельщиков команд соперника от оскорблений этого героя страны? Ничем. Но у нас оскорбления болельщиками соперников привычный, а оскорбления Дзюбы это нонсэнс? Это одно и тоже.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sn_spb
   30 / 831
20 ноября в 16:45
А на матчах Зенит - Динамо можно вести себя по другому? Выкрики в адрес Дзюбы это невинные шалости по сравнению с поезией Виража во время матчей зенита с московскими клубами,, кстати как и во время московских матчей зенита. При этом приоритет нельзя никому отдать, все отвратительны. Поэтому выкрики в адрес Дзюбы это пустячок
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
20 ноября в 16:29
Спартааааааааааак!!!


56ов пруд пруди.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1151022/reyngold-valeriy-dzyuba-artyom
Project Pandora
Project Pandora
   76 / 831
20 ноября в 16:22
Отправить в армию вместе с Дзюбой. Он вроде не служил, а "честь" отдаёт. Не порядок.
sn_spb
sn_spb ответил Ваня лучший
   141 / 831
20 ноября в 16:13
У меня перед глазами стоит галантный выход на поле гражданина со звучным питерским именем (кликухой) Гуливер. Это воплощение галантности, культуры и благородство. В Москве до такого не дошло. На Динамо петарду в шунина бросили заезжие гастролеры из Питера
В чем связь, я не говорю, что поддерживаю неадекватное поведение болельщиков Зенита, или любой другой команды.

Я говорю, что при любых раскладах, и каким бы ты 7ом не был, на матчах сборной нужно вести себя достойно. Разве я не прав?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   31 / 831
20 ноября в 16:12
Поэтому оскорбления человека получающего деньги - оправдано ....???
По твоему.. оскорбления норма в виду наличия у оскорбляемого публичной профессии и высоких доходов...
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 16:10
Старец рейнгольд считает, что это не хрющи как минимум так думает иначе бы сказал поощрить.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sn_spb
   30 / 831
20 ноября в 16:03
У меня перед глазами стоит галантный выход на поле гражданина со звучным питерским именем (кликухой) Гуливер. Это воплощение галантности, культуры и благородство. В Москве до такого не дошло. На Динамо петарду в шунина бросили заезжие гастролеры из Питера
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 831
20 ноября в 16:01
Колян Казанский уже в армии. Гыгыгы
sn_spb
sn_spb ответил Бомж немытый
   141 / 831
20 ноября в 16:01
Оскорблять легенду вратарского цеха Льва Яшина - ненормально. Но у вас в питере это норма.
Стоп!!! 7и есть везде, в этом я не спорю, и у нас в Питере их тоже хватает.
К Льву Ивановичу Яшину я отношусь с огромным уважением, на мой взгляд более великого игрока в нашей стране больше не было, и не факт что будет, и кстати так считают большая половина моих знакомых.

Но тут вопрос в другом, когда играет сборная ты забываешь о клубных предпочтения, о недолюбви к какому то игроку и тп.

П - патриотизм.

У меня жена вообще футбол не переваривает, и в душе не знает кто такие Акинфеев, Дзюба и тд. Но она топила за сборную на ЧМ похлеще меня. Когда Акинфеев ногой вытащил пенальти она орала как сумасшедшая. Мне болельщику Зенита говорила, что он теперь ее любимый игрок, правда на ЧМ все боление и закончилось, но все же.

Вот что такое игра сборной, она должна объединять и стрелки и ромбы и коней и ментов. А это честно говоря пздц полный.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sn_spb
   30 / 831
20 ноября в 16:00
Нравы и порядки на стадионе и в театре разные. Ты не находишь. В театре мат м петарды немыслимые, а на стадионе в порядке вещей. Они получают деньги за футбол, а в футбол в театре не играют
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 831
20 ноября в 15:58
дзюба недостоин носить футбольную форму любого клуба, даже зенита или цска.
spartach n1
spartach n1
   2 / 831
20 ноября в 15:52
Дзюбарас получил то что заслужил,футбол во всем мире для болельщиков,а иуд,крахоборов и болтунов никто не любит !
Abverin
Abverin ответил sn_spb
   48 / 831
20 ноября в 15:51
Тет-а-тет ты можешь попробовать обращаться к человеку как угодно. Но когда ты на стадионе, в другой стране, на матче сборной поливаешь 77м капитана этой сборной это не нормально.
В Москве это нормально, на унитаз-арене особенно.
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
20 ноября в 15:51
Как спартачи недовольны такими высказываниями! Разве ещё могут быть вопросы кто кричал оскорбления?
Бомж немытый
Бомж немытый ответил sn_spb
   51 / 831
20 ноября в 15:44
Тет-а-тет ты можешь попробовать обращаться к человеку как угодно. Но когда ты на стадионе, в другой стране, на матче сборной поливаешь 77м капитана этой сборной это не нормально.
Оскорблять легенду вратарского цеха Льва Яшина - ненормально.
Но у вас в питере это норма.
sn_spb
sn_spb ответил Ваня лучший
   141 / 831
20 ноября в 15:42
Армия существует для обороны страны. У Рейнхляба старые представления об армии. С учётом реального культурного и образовательного уровня футболистов (пример Кокорина и мамаева позволяет судить об этом) такой стиль обращения к Дзюбе - самое то, тем более, что он друг Коко
Тет-а-тет ты можешь попробовать обращаться к человеку как угодно. Но когда ты на стадионе, в другой стране, на матче сборной поливаешь 77м капитана этой сборной это не нормально.
drug01
drug01
   96 / 831
20 ноября в 15:38
Лучше в Динамо
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sn_spb
   30 / 831
20 ноября в 15:36
Армия существует для обороны страны. У Рейнхляба старые представления об армии. С учётом реального культурного и образовательного уровня футболистов (пример Кокорина и мамаева позволяет судить об этом) такой стиль обращения к Дзюбе - самое то, тем более, что он друг Коко
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сергеевич вернулся1
   30 / 831
20 ноября в 15:31
Футболисты публичные люди, а это значит, что они не только огромные деньги получают, но и должны отвечать за свои слова. Просто дзюба на старости лет зазвездился, при том, что он игрок довольно среднего уровня, но не понимает этого
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
20 ноября в 15:30
Так судя по настроениям болельщиков и их выкрикам, там все служивые))
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