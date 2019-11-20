Рейнгольд: «Фанатов, оскорблявших Дзюбу, нужно в армию отправить»

Экс-игрок «Спартака», советский футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал поведение болельщиков сборной России во время матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино. Отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун.
Кто это делает, кто хамит и оскорбляет — это дебилы, а не болельщики. Самые настоящие. Такие люди с рождения не знают чувства тактики и культуры. Один какой-то человек заводит публику полуграмотную. Они сами не понимали, для чего орут. Артему не надо обращать на это внимание. Дебилов пруд пруди. Их уже не перевоспитаешь. В армию их надо, в стройотряды, дать им лопаты и лом в руки, пускай железные пути создают. Увы, не нам судить, но так воспитано некоторое молодое поколение.
Какие могут быть объяснения со стороны пользователя ежеминутно обзывающего болельщиков соперника "хряками".....И который зачем то коверкает фамилию ветерана футбола....
Назвав Рейнгольда "Рейнхлябом" вы стараетесь повысить свой статус ???
...можете не отвечать....
...и вам лишняя писанина ни к чему...и мне в бан идти желания нет....
Удачи !!!
Какие могут быть объяснения со стороны пользователя ежеминутно обзывающего болельщиков соперника "хряками".....И который зачем то коверкает фамилию ветерана футбола....
Назвав Рейнгольда "Рейнхлябом" вы стараетесь повысить свой статус ???
...можете не отвечать....
...и вам лишняя писанина ни к чему...и мне в бан идти желания нет....
Удачи !!!
Это издержки профессии, которая хорошо оплачивается. Вот и все. А чем отличается ситуация, когда оскорбляют игроков команд соперника,брлельщиков команд соперника от оскорблений этого героя страны? Ничем. Но у нас оскорбления болельщиками соперников привычный, а оскорбления Дзюбы это нонсэнс? Это одно и тоже.
Это издержки профессии, которая хорошо оплачивается. Вот и все. А чем отличается ситуация, когда оскорбляют игроков команд соперника,брлельщиков команд соперника от оскорблений этого героя страны? Ничем. Но у нас оскорбления болельщиками соперников привычный, а оскорбления Дзюбы это нонсэнс? Это одно и тоже.
56ов пруд пруди.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1151022/reyngold-valeriy-dzyuba-artyom
56ов пруд пруди.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1151022/reyngold-valeriy-dzyuba-artyom
Я говорю, что при любых раскладах, и каким бы ты 7ом не был, на матчах сборной нужно вести себя достойно. Разве я не прав?
Я говорю, что при любых раскладах, и каким бы ты 7ом не был, на матчах сборной нужно вести себя достойно. Разве я не прав?
По твоему.. оскорбления норма в виду наличия у оскорбляемого публичной профессии и высоких доходов...
По твоему.. оскорбления норма в виду наличия у оскорбляемого публичной профессии и высоких доходов...
К Льву Ивановичу Яшину я отношусь с огромным уважением, на мой взгляд более великого игрока в нашей стране больше не было, и не факт что будет, и кстати так считают большая половина моих знакомых.
Но тут вопрос в другом, когда играет сборная ты забываешь о клубных предпочтения, о недолюбви к какому то игроку и тп.
П - патриотизм.
У меня жена вообще футбол не переваривает, и в душе не знает кто такие Акинфеев, Дзюба и тд. Но она топила за сборную на ЧМ похлеще меня. Когда Акинфеев ногой вытащил пенальти она орала как сумасшедшая. Мне болельщику Зенита говорила, что он теперь ее любимый игрок, правда на ЧМ все боление и закончилось, но все же.
Вот что такое игра сборной, она должна объединять и стрелки и ромбы и коней и ментов. А это честно говоря пздц полный.
К Льву Ивановичу Яшину я отношусь с огромным уважением, на мой взгляд более великого игрока в нашей стране больше не было, и не факт что будет, и кстати так считают большая половина моих знакомых.
Но тут вопрос в другом, когда играет сборная ты забываешь о клубных предпочтения, о недолюбви к какому то игроку и тп.
П - патриотизм.
У меня жена вообще футбол не переваривает, и в душе не знает кто такие Акинфеев, Дзюба и тд. Но она топила за сборную на ЧМ похлеще меня. Когда Акинфеев ногой вытащил пенальти она орала как сумасшедшая. Мне болельщику Зенита говорила, что он теперь ее любимый игрок, правда на ЧМ все боление и закончилось, но все же.
Вот что такое игра сборной, она должна объединять и стрелки и ромбы и коней и ментов. А это честно говоря пздц полный.
Но у вас в питере это норма.
Но у вас в питере это норма.