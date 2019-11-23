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«Ахмат» на выезде добыл победу над «Оренбургом»

вчера, 13:25
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Оренбург» уступил «Ахмату» в матче 17-го тура РПЛ.

После этой встречи «Оренбург» занимает восьмую строчку в таблице (19 очков), а «Ахмат» - десятую (18 очков).

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Ахмат» - 1:2 (0:1)
Голы: Шкофлек 90+1 - Понсе 36 (пенальти), Роши 74

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Терехов, Зотов, Аюпов, Рогич (Кулишев 87), Мишкич, Рикарду Алвеш (Шкофлек 67), Фамейе, Деспотович (Черных 61).
Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Ахмат»: Городов, Мусалов, Вилькер, Семёнов, Гиголаев, Исмаэл, Глушаков (Нижич 90+2), Иванов, Роши (Митришев 79), Харин, Понсе (Садулаев 89).
Главный тренер: Шалимов Игорь.

Предупреждения: Гиголаев 34, Аюпов 36, Довбня 38, Иванов 63, Роши 66, Малых 73.

Судья: Еськов Алексей.

В другом матче тура «Локомотив» обыграл «Тамбов».

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:56
Молодцы, победили доноров газпрома
А почему доноры Газпрома нищиброды? Даже стадион у Ахмата лучше.
Zimmer
Zimmer
   613 / 853
вчера в 18:48
Хорошо "Ахмат" сыграл.
Санчо Панса
Санчо Панса
   115 / 853
вчера в 18:37
Ахмат на удивление смотрелся прилично на выезде! Не то, что в некоторых матчах текущего сезона. С заслуженной и очень важной победой, Грозный!
Кошк 47
Кошк 47
вчера в 17:35
Ахмат-сила!
Храневец
Храневец ответил 25процентный клоун
   203 / 853
вчера в 17:26
Не понимаю кому нужны пенальти прлтив оренбурга, их специально душат, но кто?
НЕТ НЕ ДУШАТ А ПОДНИМАЮТ ЗА УШИ ГОРЦЕВ НЕ ДАЮТ ИМ ПУТЕВКУ В ФНЛ ЗДЕСЬ УЖЕ ПОЛИТИКОЙ ПАХНЕТ ДРУЖИЩЕ !
Vladimir808
Vladimir808 ответил PATRIOT1965
   347 / 853
вчера в 17:24
С победой!!!
У Шалимова получается в Грозном!!!
Удачи!!!
Ленинградец 37
Ленинградец 37 ответил Т34
   748 / 853
вчера в 16:39
Свое очко дарят газовый пуховик и сочинский прикормыш зенита своему хозяину. И это даже не обсуждается.
А спартаку в матче с Сочи кто подарил победу? А паровозам сегодня? Московские прикормыши в своей наглости перешли все границы давно!
kastites
kastites
   245 / 853
вчера в 16:22
Очень жаль
Bullкин
Bullкин
   478 / 853
вчера в 16:13
Малый Газовик создавался не для того, чтобы середняков обыгрывать, а чтобы конкурентов большого Газовика пытаться любыми способами с помощью судей в том числе останавливать.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 853
вчера в 16:02
Молодцы, победили доноров газпрома
drug01
drug01
   107 / 853
вчера в 15:55
Важная победа!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Big krendel
   11 / 853
вчера в 15:55
Очень жаль. Задушили пуховиков.
Игру пересмотри. Они и на ничью даже не наиграли.
Big krendel
Big krendel
   32 / 853
вчера в 15:48
Очень жаль. Задушили пуховиков.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 853
вчера в 15:24
Не понимаю кому нужны пенальти прлтив оренбурга, их специально душат, но кто?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   463 / 853
вчера в 15:17
Очки нужны.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Т34
   158 / 853
вчера в 15:02
Свое очко дарят газовый пуховик и сочинский прикормыш зенита своему хозяину. И это даже не обсуждается.
не обсуждается отдача очкков 5 лет ахмата, или как в прошлом году, судьи, дважды спасли очко от Зенита!
Т34
Т34 ответил Wolf77785
   16 / 853
вчера в 14:57
за то свиньи рады, опять ахмат им подарит своё очко!
Свое очко дарят газовый пуховик и сочинский прикормыш зенита своему хозяину. И это даже не обсуждается.
злой болельщик
злой болельщик ответил Миша Вилков
   426 / 853
вчера в 14:57
Терек с победой над младшими. Скоро перерыв, соберутся, порешают, кому и сколько очков.
Лучший комментарий.
beefs
beefs
   172 / 853
вчера в 14:55
Напоминает спектакль...
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 14:44
Да, наказали пуховиков.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Т34
   158 / 853
вчера в 14:41
Как же плачут бомжи! Опять газовый пуховик пролетел. Виноваты все на свете, что обидели газпромовского 20ка.
за то свиньи рады, опять ахмат им подарит своё очко!
Wolf77785
Wolf77785
   158 / 853
вчера в 14:40
Жаль, надо, чтоб ахмат вылетел с динамо
Vadik
Vadik ответил NAZAR 007
   325 / 853
вчера в 14:35
Даже не поспоришь! Все по делу сказано, Назар!
112910415
112910415
   62 / 853
вчера в 14:19
браво !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   320 / 853
вчера в 14:17
Молодцы!!!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   354 / 853
вчера в 14:16
Много забили.
mangoх12
mangoх12
   47 / 853
вчера в 14:13
багаж Рахимова
time out
time out
   44 / 853
вчера в 13:57
Теперь надо натянуть главных лазурных газовиков. Рубину успеха! Если конечно справятся с судейским беспределом, который заложен Дюковым.
волгодон 2
волгодон 2
   26 / 853
вчера в 13:55
Ахмед преодолел газовый барьер строго в рамках дотации.
А если короче,то Шалимов и Глушаков-два гения)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Tommy Lee
   11 / 853
вчера в 13:54
А то в случае победы Оренбург догнал бы свиней
Игру пересмотри еще раз......И я не про пеналь...а вообще......
И сколько раз Еськов не показал желтые, там где согласно
правилам обязан был показывать" пуховикам"..а после и выводы...
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