«Ахмат» на выезде добыл победу над «Оренбургом»

«Оренбург» уступил «Ахмату» в матче 17-го тура РПЛ.
После этой встречи «Оренбург» занимает восьмую строчку в таблице (19 очков), а «Ахмат» - десятую (18 очков).
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» - «Ахмат» - 1:2 (0:1)
Голы: Шкофлек 90+1 - Понсе 36 (пенальти), Роши 74
«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Терехов, Зотов, Аюпов, Рогич (Кулишев 87), Мишкич, Рикарду Алвеш (Шкофлек 67), Фамейе, Деспотович (Черных 61).
Главный тренер: Федотов Владимир В.
«Ахмат»: Городов, Мусалов, Вилькер, Семёнов, Гиголаев, Исмаэл, Глушаков (Нижич 90+2), Иванов, Роши (Митришев 79), Харин, Понсе (Садулаев 89).
Главный тренер: Шалимов Игорь.
Предупреждения: Гиголаев 34, Аюпов 36, Довбня 38, Иванов 63, Роши 66, Малых 73.
Судья: Еськов Алексей.
В другом матче тура «Локомотив» обыграл «Тамбов».
У Шалимова получается в Грозном!!!
Удачи!!!
У Шалимова получается в Грозном!!!
Удачи!!!
А если короче,то Шалимов и Глушаков-два гения)
А если короче,то Шалимов и Глушаков-два гения)
И сколько раз Еськов не показал желтые, там где согласно
правилам обязан был показывать" пуховикам"..а после и выводы...
И сколько раз Еськов не показал желтые, там где согласно
правилам обязан был показывать" пуховикам"..а после и выводы...