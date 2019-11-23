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Бабурин – о матче с «Динамо»: «Мы не заслужили поражения»

вчера, 20:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин прокомментировал поражение в выездном матче 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо». Отдельно кипер коснулся спорного момента в момент пробития пенальти.

Аверьянов уверенно говорит, что я вышел (с линии ворот при пенальти - прим.). Вот Антон Шунин выходит — это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент. Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и Казарцев всё время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасёв?

Когда игрок бьёт пенальти по вратарю, и если он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то здесь всё правильно, если его не засчитают.

Мы зашли в раздевалку, посмотрели второй пенальти. Норманн там бил головой, он не касался тела. Судья ставит точку — это просто смешно.

Сегодня мы не заслужили поражения. Мы владели мячом и они тоже. Да, первый пенальти был. Было тяжёлое поле, были неточные передачи, но мы не заслуживали проигрыша.

Мы замёрзли, пока ждали второй пенальти. Всегда, когда игрок бьёт второй пенальти в матче, тяжело вратарю взять мяч. Валерий Георгиевич сказал, что мы молодцы.

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Garrincha58
Garrincha58
   277 / 853
вчера в 21:01
    Eirek
    Eirek
    вчера в 20:33
    Ну во первых, тогда бил Дзюба, а Дюзебе и Зениту не забивать пенальти нельзя по методичке.
    А во вторых, какой нафиг головой Норман играл?)
    Аксинья
    Аксинья
       45 / 853
    вчера в 20:32
    Ничего страшного - страшное впереди...
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