Шунич: «Настроение в „Динамо“ поднимается»

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился мнением и эмоциями после победы над «Ростовом» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.
Очень рад, что наконец вернулся к команде после травмы. Защитникам всегда сложно выходить на замену, потому что не чувствуешь нападающего. Сегодня все получилось хорошо. В конце еще нам повезло, Шунин был молодцом. Сегодня не чувствовал себя на сто процентов уверенно. Для меня неважно, к то что думает по поводу второго пенальти. Когда проигрываешь, то всегда обидно бывает в таких ситуациях.
По вопросам судейства, ну сегодня же был VAR. Было бы обидно упустить три очка, но все закончилось удачно. Чемпионат идет очень сложный. Здесь можно быстро подняться наверх, также можно и опуститься. Настроение в команде поднимается, но, даже когда все было плохо, атмосфера была нормальная.
Последние две игры (в первой половине сезона) у «Динамо» будут очень сложными, но мы в хорошей форме. Игроки почувствовали уверенность. В игре с «Локомотивом» у нас есть шанс, а потом посмотрим, что будет дальше.