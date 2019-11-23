Шунич: «Настроение в „Динамо“ поднимается»

Защитник «Динамо» поделился мнением и эмоциями после победы над «Ростовом» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

Очень рад, что наконец вернулся к команде после травмы. Защитникам всегда сложно выходить на замену, потому что не чувствуешь нападающего. Сегодня все получилось хорошо. В конце еще нам повезло, Шунин был молодцом. Сегодня не чувствовал себя на сто процентов уверенно. Для меня неважно, к то что думает по поводу второго пенальти. Когда проигрываешь, то всегда обидно бывает в таких ситуациях.

По вопросам судейства, ну сегодня же был VAR . Было бы обидно упустить три очка, но все закончилось удачно. Чемпионат идет очень сложный. Здесь можно быстро подняться наверх, также можно и опуститься. Настроение в команде поднимается, но, даже когда все было плохо, атмосфера была нормальная.

Последние две игры (в первой половине сезона) у «Динамо» будут очень сложными, но мы в хорошей форме. Игроки почувствовали уверенность. В игре с «Локомотивом» у нас есть шанс, а потом посмотрим, что будет дальше.