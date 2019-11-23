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Шунич: «Настроение в „Динамо“ поднимается»

вчера, 20:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился мнением и эмоциями после победы над «Ростовом» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги. 

Очень рад, что наконец вернулся к команде после травмы. Защитникам всегда сложно выходить на замену, потому что не чувствуешь нападающего. Сегодня все получилось хорошо. В конце еще нам повезло, Шунин был молодцом. Сегодня не чувствовал себя на сто процентов уверенно. Для меня неважно, к то что думает по поводу второго пенальти. Когда проигрываешь, то всегда обидно бывает в таких ситуациях.

По вопросам судейства, ну сегодня же был VAR. Было бы обидно упустить три очка, но все закончилось удачно. Чемпионат идет очень сложный. Здесь можно быстро подняться наверх, также можно и опуститься. Настроение в команде поднимается, но, даже когда все было плохо, атмосфера была нормальная.

Последние две игры (в первой половине сезона) у «Динамо» будут очень сложными, но мы в хорошей форме. Игроки почувствовали уверенность. В игре с «Локомотивом» у нас есть шанс, а потом посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
   434 / 853
вчера в 21:37
Матч Локомотив-Динамо покажет, кто из вратарей Сборной более достоин места в воротах.
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 853
вчера в 21:35
Неожиданная победа.
VIPded
VIPded
   63 / 853
вчера в 21:17
Молодцы динамики!!!
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 20:59
Ежу понятно!
severnyj84
severnyj84
   771 / 853
вчера в 20:58
Динамо с победой!
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
вчера в 20:56
ВАР настроен на поднятие настроения "Динамо"!
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