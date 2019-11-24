Симеоне: «Гол „Гранады“ был результатом нашей невнимательности»

Главный тренер мадридского «Атлетико» прокомментировал ничью в матче 14-го тура испанской Примеры с «Гранадой».

Это был лучший матч, который мы провели на выезде, а может, даже и лучше домашних. До тридцатой минуты «Гранада» даже не смогла подобраться к нашим воротам. А ведь они - сильная команда, здорово играющая дома.

Гол «Гранады» был результатом нашей невнимательности. Но мы стали отступать и после пропущенного мча продолжали идти вперед. Мы играли до конца, и от этого у меня хорошие ощущения.

«Гранада» – мощная команда с хорошей организацией игры. Их футболисты согласованно защищались, удерживали нужный счет в концовке и даже пытались вырвать победу. Мне нравятся подобные команды, лига нуждается в них.