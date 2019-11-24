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Симеоне: «Гол „Гранады“ был результатом нашей невнимательности»

сегодня, 01:09
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 14-го тура испанской Примеры с «Гранадой».

Это был лучший матч, который мы провели на выезде, а может, даже и лучше домашних. До тридцатой минуты «Гранада» даже не смогла подобраться к нашим воротам. А ведь они - сильная команда, здорово играющая дома.

Гол «Гранады» был результатом нашей невнимательности. Но мы стали отступать и после пропущенного мча продолжали идти вперед. Мы играли до конца, и от этого у меня хорошие ощущения.

«Гранада» – мощная команда с хорошей организацией игры. Их футболисты согласованно защищались, удерживали нужный счет в концовке и даже пытались вырвать победу. Мне нравятся подобные команды, лига нуждается в них.

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Incredulous
Incredulous
   166 / 848
сегодня в 11:44
Что-то матрасы совсем поплыли, разнесут их барсуки в следующем туре в пух.
averoniy
averoniy
   239 / 848
сегодня в 08:44
Частая невнимательность.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 05:28
Вообще непонятно, что в команде происходит.
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 848
сегодня в 05:02
надо быть внимательней
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 848
сегодня в 02:26
Что то Атлетико совсем расклеился.....Впрочем и другие два гранда не далече ушли. Всю троицу колбасит в этом году не по детски.
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