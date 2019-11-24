Мамы футболистов ЦСКА поддержали своих сыновей накануне матча с «Крыльями»

ЦСКА записал видео, посвященный Дню матери, перед матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
В ролике мамы футболистов армейцев призвали поддержать команду в игре с самарским клубом.
|ЦСКА1 : 0Крылья Советов
|Идет второй тайм
ЦСКА записал видео, посвященный Дню матери, перед матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
В ролике мамы футболистов армейцев призвали поддержать команду в игре с самарским клубом.
Удачи как Зениту так и ЦСКА...В ЛЧ и ЛЕ..
Удачи как Зениту так и ЦСКА...В ЛЧ и ЛЕ..
Поддержка мам необходима , особенно если тренер лажает а обвиняют игроков!
Поддержка мам необходима , особенно если тренер лажает а обвиняют игроков!
А ролик хороший, мне понравился!!!
Мать - это святое!!!
А ролик хороший, мне понравился!!!
Мать - это святое!!!
В дело пошли женщины и дети ...
В дело пошли женщины и дети ...