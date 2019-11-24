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Мамы футболистов ЦСКА поддержали своих сыновей накануне матча с «Крыльями»

сегодня, 11:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовИдет второй тайм

ЦСКА записал видео, посвященный Дню матери, перед матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

В ролике мамы футболистов армейцев призвали поддержать команду в игре с самарским клубом. 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   28 / 848
сегодня в 18:53
Взаимно.. ))
Удачи как Зениту так и ЦСКА...В ЛЧ и ЛЕ..
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   35 / 848
сегодня в 18:06
Восстановительные процедуры...и подготовка к матчу со Спартаком...
Логично. Но в ЛЧ я за Зенит без вариантов. Это был легкий тролинг.Не более того.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   28 / 848
сегодня в 16:37
Восстановительные процедуры...и подготовка к матчу со Спартаком...
Ваня лучший
Ваня лучший
   35 / 848
сегодня в 14:58
Самая крутая и классная мама у Ильзата! Просто прелесть! Здоровья всеми мамам всех футболистов РПЛ, без разделения на клубы. мама - это святое!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   35 / 848
сегодня в 14:55
В случае победы....Утренник...Двойной кисель...И просмотр мультфильмов...
В случае баранки от Лиона вечерняя тренировка в кабаке со стульями и купание в Неве?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 848
сегодня в 14:36
В случае победы....Утренник...Двойной кисель...И просмотр мультфильмов...
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 14:28
мамины симпотяги
mangoх12
mangoх12
   47 / 848
сегодня в 13:45
Ну наконец то что то дельное сделали!
Поддержка мам необходима , особенно если тренер лажает а обвиняют игроков!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил nikoladolgov
   24 / 848
сегодня в 13:28
Похоже у Гинера больше нет баксов, В дело пошли женщины и дети ...
А ты, похоже, сирота???
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 848
сегодня в 13:26
Всех мам с праздником!!! Здоровья им и терпения!!!
А ролик хороший, мне понравился!!!
Мать - это святое!!!
Footbolista
Footbolista
   14 / 848
сегодня в 12:56
Детский утренник на ипподроме)...
Absinthe3
Absinthe3
   115 / 848
сегодня в 12:45
Дружная команда мамсиков:)
dimagas2
dimagas2
   153 / 848
сегодня в 12:22
Шапку одели?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   261 / 848
сегодня в 12:03
Всех мам с Праздником ! Сегодня все мамы прильнут к голубым экранам и будут болеть за своих мальчишек ! А тем временем ...........папы ,под шумок ,будут заправляться пивком и не только ! Праздник же ! ))))))))))
azures
azures
   80 / 848
сегодня в 11:57
Скоро мамы будут за игроков ЦСКА играть, лучше получится.
mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 11:52
Мамы всякие нужны. Должны поддерживать своих сыновей весь сезон,а не один день в году.
sihafazatron
sihafazatron
   9 / 848
сегодня в 11:46
да щас без шапки никуда)))
nikoladolgov
nikoladolgov
   122 / 848
сегодня в 11:42
Похоже у Гинера больше нет баксов,
В дело пошли женщины и дети ...
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 11:36
Всех мам с праздником!!!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   127 / 848
сегодня в 11:36
Удачи КС!
EAGinLE
EAGinLE
   88 / 848
сегодня в 11:28
Удачи Божовичу .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   36 / 848
сегодня в 11:20
Детский сад))
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