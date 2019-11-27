Тренер «Динамо З»: «Иногда надо просто признать, что соперник был лучше»

Главный тренер загребского «Динамо» поделился мнением о результате матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой».

Иногда надо просто признать, что соперник был лучше, и сегодня «Аталанта» сыграла лучше нашей команды. У нас была парочка моментов при счете 0:1, но мы ничего не реализовали. Мы могли сыграть качественнее во всех игровых компонентах. Мы позволяли «Аталанте» создавать остроту и играли недостаточно быстро

«Аталанта» заслужила свою победу. Они сыграли так, как мы играли в Загребе. Теперь терять нам нечего. Перед своими болельщиками мы способны на все.