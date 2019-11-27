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Тренер «Динамо З»: «Иногда надо просто признать, что соперник был лучше»

сегодня, 10:41
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица поделился мнением о результате матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой». 

Иногда надо просто признать, что соперник был лучше, и сегодня «Аталанта» сыграла лучше нашей команды. У нас была парочка моментов при счете 0:1, но мы ничего не реализовали. Мы могли сыграть качественнее во всех игровых компонентах. Мы позволяли «Аталанте» создавать остроту и играли недостаточно быстро

«Аталанта» заслужила свою победу. Они сыграли так, как мы играли в Загребе. Теперь терять нам нечего. Перед своими болельщиками мы способны на все.

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Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 866
сегодня в 11:07
Соперник был явно сильнее.
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