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Барриос: «Ни с чем не сравнить чувства, когда обыгрываешь Месси»

сегодня, 13:11
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина0 : 2Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос прокомментировал итоги матча национальной команды со сборной Аргентины в рамках Кубка Америки (2:0).

Победа над Месси? Ну, там не я один постарался. Мы очень здорово держали линии, не давали аргентинцам развернуться. Поэтому было проще навязывать им борьбу. Несколько лет не могли победить Аргентину, но в тот раз провели очень крутой матч именно как команда. Когда обыгрываешь лучшего футболиста мира, это чувство ни с чем не сравнить.

Не показалось, что Месси был недоволен моими действиями — то были просто эмоции, которые выплёскиваются на поле. Я делал свою работу, а он — свою. Так что ничего сверхъестественного в этом не было.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:22
Гнома обыгрывает даже школьник.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 866
сегодня в 13:12
Удачи Барриосу!
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