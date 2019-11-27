Барриос: «Ни с чем не сравнить чувства, когда обыгрываешь Месси»

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии прокомментировал итоги матча национальной команды со сборной Аргентины в рамках Кубка Америки (2:0).

Победа над Месси? Ну, там не я один постарался. Мы очень здорово держали линии, не давали аргентинцам развернуться. Поэтому было проще навязывать им борьбу. Несколько лет не могли победить Аргентину, но в тот раз провели очень крутой матч именно как команда. Когда обыгрываешь лучшего футболиста мира, это чувство ни с чем не сравнить.

Не показалось, что Месси был недоволен моими действиями — то были просто эмоции, которые выплёскиваются на поле. Я делал свою работу, а он — свою. Так что ничего сверхъестественного в этом не было.