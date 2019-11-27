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Азар успеет восстановиться к матчу с «Барселоной»

вчера, 20:18
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал18.12.2019 в 22:00 Матч перенесен

Полузащитник «Реала» Эден Азар, накануне повредивший правую ногу в игре Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:2), успеет восстановиться к матчу с «Барселоной».

После встречи с ПСЖ выяснилось, что Азар получил ушиб. Ожидается, что полузащитник пропустит как минимум 10 дней. При этом он успеет восстановиться к поединку с «Барсой» в чемпионате Испании. Речь идет о перенесенном матче 10-го тура Примеры. Игра должна была пройти в октябре, но ее перенесли из-за акций протеста в Каталонии.

Напомним, недавно Ла Лига официально объявила дату проведения Эль Класико. Встреча состоится 18 декабря.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
   243 / 899
вчера в 20:58
ну главное чтоб все прошло по плану выздоровления и без проблем!!! и еще чтобы Азар набранный темп не потерял!!!
Виссарионович
Виссарионович
   79 / 899
вчера в 20:41
Это хорошо.
Нужно чтобы и Азар тоже прочувствовал...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   104 / 899
вчера в 20:22
Здоровья Азару!
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