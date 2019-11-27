Азар успеет восстановиться к матчу с «Барселоной»

вчера, 20:18

Полузащитник «Реала» , накануне повредивший правую ногу в игре Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:2), успеет восстановиться к матчу с «Барселоной».

После встречи с ПСЖ выяснилось, что Азар получил ушиб. Ожидается, что полузащитник пропустит как минимум 10 дней. При этом он успеет восстановиться к поединку с «Барсой» в чемпионате Испании. Речь идет о перенесенном матче 10-го тура Примеры. Игра должна была пройти в октябре, но ее перенесли из-за акций протеста в Каталонии.

Напомним, недавно Ла Лига официально объявила дату проведения Эль Класико. Встреча состоится 18 декабря.