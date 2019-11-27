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Хаверц выбирает между «Барселоной» и «Баварией»

вчера, 21:41

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц почти наверняка покинет клуб.

На 20-летнего хавбека претендуют «Барселона» и «Бавария». Сумма трансфера может составить около 130 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Хаверца.

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил ROLENTO
   428 / 899
сегодня в 00:16
Именно потому и не конкурент. Что баварский мешок не даёт конкурентам развиваться, бездумно скупая игрока за игроком. Вы ещё и половину Лейпцига растащите в трансферное окно.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил ColdSun1995
       15 / 899
    сегодня в 00:05
    зачем? у нас Коут играет очень даже не плохо. просто, чтобы был? :)) как то приходил к нам, по такой же причине, талант куда по круче чем Хаверц (Гётце). как мы помним, ничего особо толкового с этого не вышло
    Хорошо бы, если бы Кай пришел . Больше немцев в команде,
    больше своего лица бундесманшафт, а то латинизации многовато...
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил ROLENTO
       15 / 899
    сегодня в 00:03
    Именно потому и не конкурент. Что баварский мешок не даёт конкурентам развиваться, бездумно скупая игрока за игроком. Вы ещё и половину Лейпцига растащите в трансферное окно.
    А ты в курсе, что Лейпциг сам скупает молодые таланты по всему миру ?
    И в частности, Зальцбург почти что фарм-клуб Лейпцига, шеф Ред Булла
    высстроил такую модель.что скауты рыщут по всему миру, плюс Зальцбург
    переодически поставляет в кузницу Лейпцига лучших из лучших, а у Баварии
    своя собственная школа приличная, и тоже воспитанники раскиданы кто где,
    взять хотя бы Крооса ,Хуммельса, Джана, плюс играющих Алаба, Мюллер,
    плюс Крафт в Герте, Контенто в Фортуне, сейчас школа не столь богата,
    но свои воспитанники хотя бы сть и играющие, и отданные или проданные.....
    Agamaga
    Agamaga
       661 / 899
    вчера в 23:59
    За 130 млн лучше в Зенит переходить.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       330 / 899
    вчера в 22:53
    В долгосрочной перспективе Хаверц предпочтительнее Коутиньо. Забавно что это касается обоих претендентов.
    ROLENTO
    ROLENTO ответил ColdSun1995
       185 / 899
    вчера в 22:05
    сейчас бы думать, что Байер или какой либо другой клуб Бундселиги конкурент Баварии...
    Именно потому и не конкурент. Что баварский мешок не даёт конкурентам развиваться, бездумно скупая игрока за игроком. Вы ещё и половину Лейпцига растащите в трансферное окно.
    Зейский
    Зейский
       210 / 899
    вчера в 22:02
    Удачи Хавертцу!
    dimagas2
    dimagas2
       129 / 899
    вчера в 21:56
    Слабый выбор.
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответил ROLENTO
       428 / 899
    вчера в 21:55
    Бавария никак не угомонится, ослабляя соперников...Подло.
    сейчас бы думать, что Байер или какой либо другой клуб Бундселиги конкурент Баварии...
    ROLENTO
    ROLENTO
       185 / 899
    вчера в 21:49
    Бавария никак не угомонится, ослабляя соперников...Подло.
    ColdSun1995
    ColdSun1995
       428 / 899
    вчера в 21:46
    зачем? у нас Коут играет очень даже не плохо. просто, чтобы был? :)) как то приходил к нам, по такой же причине, талант куда по круче чем Хаверц (Гётце). как мы помним, ничего особо толкового с этого не вышло
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