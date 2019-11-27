Хаверц выбирает между «Барселоной» и «Баварией»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц почти наверняка покинет клуб.
На 20-летнего хавбека претендуют «Барселона» и «Бавария». Сумма трансфера может составить около 130 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Хаверца.
бездумно твой Зенит ненаглядный покупает. Маркизио с Малкомом не даст соврать :)) и то, это те, которые мне только сразу в голову пришли. если бы я хоть на 1% интересовался лигой для быдла, я бы офк больше назвал. а так живи пока только с этим
бездумно твой Зенит ненаглядный покупает. Маркизио с Малкомом не даст соврать :)) и то, это те, которые мне только сразу в голову пришли. если бы я хоть на 1% интересовался лигой для быдла, я бы офк больше назвал. а так живи пока только с этим
больше своего лица бундесманшафт, а то латинизации многовато...
больше своего лица бундесманшафт, а то латинизации многовато...
И в частности, Зальцбург почти что фарм-клуб Лейпцига, шеф Ред Булла
высстроил такую модель.что скауты рыщут по всему миру, плюс Зальцбург
переодически поставляет в кузницу Лейпцига лучших из лучших, а у Баварии
своя собственная школа приличная, и тоже воспитанники раскиданы кто где,
взять хотя бы Крооса ,Хуммельса, Джана, плюс играющих Алаба, Мюллер,
плюс Крафт в Герте, Контенто в Фортуне, сейчас школа не столь богата,
но свои воспитанники хотя бы сть и играющие, и отданные или проданные.....
И в частности, Зальцбург почти что фарм-клуб Лейпцига, шеф Ред Булла
высстроил такую модель.что скауты рыщут по всему миру, плюс Зальцбург
переодически поставляет в кузницу Лейпцига лучших из лучших, а у Баварии
своя собственная школа приличная, и тоже воспитанники раскиданы кто где,
взять хотя бы Крооса ,Хуммельса, Джана, плюс играющих Алаба, Мюллер,
плюс Крафт в Герте, Контенто в Фортуне, сейчас школа не столь богата,
но свои воспитанники хотя бы сть и играющие, и отданные или проданные.....