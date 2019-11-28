В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Наполи» поделили очки. Англичане с 10 баллами идут на 1-м месте, «Наполи» - второй (9 очков). Их подпирает «Зальцбург» - 7 очков.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Наполи» 1:1 (0:1)
Голы: Ловрен 65 - Мертенс 21
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес (Окслейд-Чемберлен 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо (Вейналдум 19), Милнер (Александер-Арнольд 78), Салах, Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Наполи»: Мерет, Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Аллан, Руис, Зелински (Юнес 85), Мертенс (Элмас 81), Лосано (Льоренте 72)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Робертсон 90+1, Кулибали 90+2, Аллан 90+4
В другом матче группы «Генк» проиграл «Зальцбургу».
Что касается Ливерпуля. Не нужно было катать вату весь первый тайм как и с Пэлас. С Пэлас получилось с баррикадой Карло - хрен. Играть надо 90 минут, а не 45
Что касается Ливерпуля. Не нужно было катать вату весь первый тайм как и с Пэлас. С Пэлас получилось с баррикадой Карло - хрен. Играть надо 90 минут, а не 45
Да и Наполи не такой богатый клуб как Ювентус,а потому от них и ожидают меньше
Да и Наполи не такой богатый клуб как Ювентус,а потому от них и ожидают меньше
Галя, я это к тебе- язычок то небось шершавый уже, столько туктуков сделано ахаха
Галя, я это к тебе- язычок то небось шершавый уже, столько туктуков сделано ахаха
Получите, распишитесь, аха-ха)
А самое смешное, что даже это с трудом спасённое очко смердит фолом на Мертенсе. Но после Скомины это цветочки. Аха-ха)
Получите, распишитесь, аха-ха)
А самое смешное, что даже это с трудом спасённое очко смердит фолом на Мертенсе. Но после Скомины это цветочки. Аха-ха)