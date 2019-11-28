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«Ливерпуль» и «Наполи» поделили очки

сегодня, 00:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Наполи» поделили очки. Англичане с 10 баллами идут на 1-м месте, «Наполи» - второй (9 очков). Их подпирает «Зальцбург» - 7 очков.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Наполи» 1:1 (0:1)
Голы: Ловрен 65 - Мертенс 21

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес (Окслейд-Чемберлен 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо (Вейналдум 19), Милнер (Александер-Арнольд 78), Салах, Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Наполи»: Мерет, Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Аллан, Руис, Зелински (Юнес 85), Мертенс (Элмас 81), Лосано (Льоренте 72)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Робертсон 90+1, Кулибали 90+2, Аллан 90+4

В другом матче группы «Генк» проиграл «Зальцбургу».

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Все комментарии
Да ладно вам
Да ладно вам
   4 / 906
сегодня в 03:06
Жаль, что Ювентус не дойдёт до 1/4-й и не встретится с Ливерпулем дабы озарился небосвод от Турина до Донецка, ведь любая команда со второго места - Реал, Тоттенхэм или Челси пройдёт туринский клуб на изи. Жаль.
Шишанутый
Шишанутый
   109 / 906
сегодня в 03:04
Колбасный отскок. Наполи был лучше и больше заслужил на победу!
Dudikoff
Dudikoff ответил BIANCONERI27
   772 / 906
сегодня в 02:51
У Наполи проблемы,и они должны рвать ливер да,без инсиньо,кальехона?был бы Ювентус вместо Наполи плакал бы энфилд)
Ну, не рвать, конечно, но хотя бы выходить за пределы полукруга штрафной площади. У меня особо претензий к Наполи нет. Они на самом деле герои - увезти с Энфилда очко, тем более для команды серии А - дорогого стоит. Да, на счет ювентуса согласен - те бы окопались ещё основательней. И ты прав - без слёз на такой футбол смотреть тяжело.
773sergeytank
773sergeytank ответил Жека10
   84 / 906
сегодня в 02:27
В отличии от некоторых... которые 10 лет не играли в ЛЧ?))
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   512 / 906
сегодня в 02:10
Анчи не смотря на проблемы переиграл Клоппа, лишь стандарт помешал и по счету переиграть,надо обыгрывать Генк и решать проблемы в клубе.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответил Dudikoff
   512 / 906
сегодня в 02:07
У Наполи проблемы,и они должны рвать ливер да,без инсиньо,кальехона?был бы Ювентус вместо Наполи плакал бы энфилд)
Dudikoff
Dudikoff
   772 / 906
сегодня в 02:01
В серии А Наполи же считается атакующей командой?))

Что касается Ливерпуля. Не нужно было катать вату весь первый тайм как и с Пэлас. С Пэлас получилось с баррикадой Карло - хрен. Играть надо 90 минут, а не 45
Жека10
Жека10 ответил Князь сажал врагов на посох
   695 / 906
сегодня в 01:56
Один Кирюша как всегда оправдывает свой кабинет. Другие уже оставили это занятие, ведь 7-я команда серии А или как её называют бей-бегишники - "лиги пенсионеров", чуть не вскрыла клоповник, показав всю кабинетность их прошлогоднего и текущего положения. Аха-ха)
эта седьмая команда серии А очень достойно играет с европейскими грандами.В отличии от некоторых.
Да и Наполи не такой богатый клуб как Ювентус,а потому от них и ожидают меньше
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   8 / 906
сегодня в 01:52
Лихо рвануло тут, полный караБАХ. Аха-ха)
mangoх12
mangoх12
   37 / 906
сегодня в 01:48
Таки отскачили
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил dzvinka
   8 / 906
сегодня в 01:34
После Зальцбурга и вам ничего не останется. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   8 / 906
сегодня в 01:33
Один Кирюша как всегда оправдывает свой кабинет. Другие уже оставили это занятие, ведь 7-я команда серии А или как её называют бей-бегишники - "лиги пенсионеров", чуть не вскрыла клоповник, показав всю кабинетность их прошлогоднего и текущего положения. Аха-ха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил juvenale
   125 / 906
сегодня в 01:28
какой сиссоко хахахахха ты о чем
Ты разве не в курсе в финале лч 2018-19 рукой сыграл Сиссоко? Ты что финал не смотрел или просто не знаешь состав Ттх на тот мачт, сразу видно иксперд.
Y N W A.
Y N W A. ответил Князь сажал врагов на посох
   36 / 906
сегодня в 01:27
Как же ты любишь стрелки.
Галя, я это к тебе- язычок то небось шершавый уже, столько туктуков сделано ахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
   8 / 906
сегодня в 01:26
Ну так беги, я же тебя не держу. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил Kirill Erokhin
   6 / 906
сегодня в 01:25
Да, хоть умри со смеху, но первый гол Наполи был забит при явной симуляции Кальехона, как Ювентини говорили, в финале лч, этот гол изменил план на игру, только в финале лч, по вашему это не пенальти, где Сиссоко явно сыграл рукой, зато симуляция Кальехона это явно 100% пенальти, так что Наполи в первом матче не заслуживал победы, ну пусть порадуются , все равно дальше 1/8т не пройдут.
это момо который хаха о каком финале речь
Y N W A.
Y N W A. ответил Князь сажал врагов на посох
   36 / 906
сегодня в 01:24
    juvenale
    juvenale ответил Kirill Erokhin
       6 / 906
    сегодня в 01:24
    Да, хоть умри со смеху, но первый гол Наполи был забит при явной симуляции Кальехона, как Ювентини говорили, в финале лч, этот гол изменил план на игру, только в финале лч, по вашему это не пенальти, где Сиссоко явно сыграл рукой, зато симуляция Кальехона это явно 100% пенальти, так что Наполи в первом матче не заслуживал победы, ну пусть порадуются , все равно дальше 1/8т не пройдут.
    какой сиссоко хахахахха ты о чем
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       8 / 906
    сегодня в 01:23
    Последний тур будет жарким для Скаминовцев. Снова будут дрожать от страха, ну или Скомину привлекут. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
       8 / 906
    сегодня в 01:22
    Точки кабинентини горят аки бенгальские свечи ахахаха
    Ювентийские "свечи" тушит Рахиля, лёгким касанием фитилька язычком. Аха-ха)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил juvenale
       125 / 906
    сегодня в 01:18
    хаха так наполи 2-0 выиграл,а не 1-0...и это гном мертенс бьет вандика двухметрового хахахах
    Да, хоть умри со смеху, но первый гол Наполи был забит при явной симуляции Кальехона, как Ювентини говорили, в финале лч, этот гол изменил план на игру, только в финале лч, по вашему это не пенальти, где Сиссоко явно сыграл рукой, зато симуляция Кальехона это явно 100% пенальти, так что Наполи в первом матче не заслуживал победы, ну пусть порадуются , все равно дальше 1/8т не пройдут.
    Bobon
    Bobon ответил Так Себе Аналитик
       742 / 906
    сегодня в 01:16
    Вот это поворот, теперь, насколько я понимаю, любая победа "Зальцбурга" высаживает "Ливерпуль" из ЛЧ, а забивать быки умеют.
    Не совсем любая, либо с разницей 2 мяча и более, либо с разницей в 1 мяч, но при этом Зальцбург должен пропустить не больше 3. Например, 4:3 Зальцбург устроит, а 5:4 уже нет.
    Y N W A.
    Y N W A.
       36 / 906
    сегодня в 01:16
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
         183 / 906
      сегодня в 01:15
      Во втором тайме наполи нанес 0 ударов и плюс поставил автобус у своих ворот. Прям как кабинет против Аякса. Вуахаха
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Steven Gerrard 008
         8 / 906
      сегодня в 01:14
      Кабинетные радуются ничье красных. Ахахаха
      Естественно, кабинетные сквозерские глоры визжат от спасённой ничейки. Аха-ха)
      MACBARTON
      MACBARTON
         542 / 906
      сегодня в 01:14
      E,G,H будет заруба)
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         8 / 906
      сегодня в 01:13
      Ну что, сквозера-балаболы, говорил я вам, что для вас лучший результат этого матча ничья?
      Получите, распишитесь, аха-ха)
      А самое смешное, что даже это с трудом спасённое очко смердит фолом на Мертенсе. Но после Скомины это цветочки. Аха-ха)
      juvenale
      juvenale ответил Kirill Erokhin
         6 / 906
      сегодня в 01:12
      Мне не стыдно, потому что такие левые пенальти, как в первом матче с Наполи, Ливерпулю не давали, и такие голы, когда игрок Наполи бьет локтем Ван Дейка Ливерпулю не засчитывали, но видимо итальянцы привыкли уже к таким подаркам от судей в сериа А.
      хаха так наполи 2-0 выиграл,а не 1-0...и это гном мертенс бьет вандика двухметрового хахахах
      juvenale
      juvenale ответил Steven Gerrard 008
         6 / 906
      сегодня в 01:11
      юве против шестой команды АПЛ (мю) 1:2 юве против 17ой команды серии А (Дженоа) 2:1 По4ор)
      ну Ювентус взял в двух матчах 3 очка и вышел с первого места в группе ххаа и причем тут Дженоа?
      Герцог Гогa
      Герцог Гогa ответил juvenale
         736 / 906
      сегодня в 01:10
      не тот уровень у тебя чтобы поджигать хахха
      шашлыки в забегаловках Урюпинска пхах
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