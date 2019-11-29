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«Арсенал» уволил Эмери

сегодня, 13:29

Пресс-служба «Арсенала», как и ожидалось, объявила об уходе Унаи Эмери с поста главного тренера команды.

Причина - неудовлетворительные результаты лондонцев в нынешнем сезоне. Временным рулевым «канониров» назначен Фредерик Юнгберг.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   282 / 943
сегодня в 14:20
ожидалось
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
   22 / 943
сегодня в 14:18
Не залезая в профиль можно узнать спартача эксперта)))
Faustello
Faustello
   13 / 943
сегодня в 14:17
Игрочишко уже поздравил тренеришку??? )))
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 943
сегодня в 14:15
Я считаю нет ничего зазорного в том что Фредди гей, это его выбор, и это его личная жизнь.глорам придется принять это
VIPded
VIPded
   96 / 943
сегодня в 14:15
Ожидаемо давно.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   51 / 943
сегодня в 14:15
Ну что ж, главная задача теперь не вылететь в чемпионшип(
Becka89
Becka89 ответил Viduka
   892 / 943
сегодня в 14:13
Когда про сборную рассказывает. Намекая на него.
LMI
LMI ответил BBK33
сегодня в 14:13
Ну теперь в раздевалке будет царить любоффф. Кто в курсе, тот поймет)))
Я так вижу, что именно ты первый и в курсе ))))))))))))))))))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил marvel777
   15 / 943
сегодня в 14:11
Он только в топ клуб
25процентный клоун
25процентный клоун ответил BBK33
   15 / 943
сегодня в 14:10
Проткнутый будет главным?
Viduka
Viduka ответил Becka89
сегодня в 14:08
Это ведь известный факт. Ибра еще в своей книге про него писал
В каком месте у Ибрагимовича написано о том, что Юнгберг - нетрадиционной ориентации?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   15 / 943
сегодня в 14:07
Да ладно тебе, один раз можно)))
cannongun
cannongun ответил Так Себе Аналитик
   108 / 943
сегодня в 14:07
ну все, поборется за каждое очко )
drug01
drug01
   215 / 943
сегодня в 14:06
Дзюба рад!!!!
juvenale
juvenale
   12 / 943
сегодня в 14:06
вряд ли что-то изменится...у них состав слабее,чем у 5-6 клубов из лиги
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   41 / 943
сегодня в 14:05
Правильно
Багор
Багор
   32 / 943
сегодня в 14:05
Давно назревало. Отпечаток пребывания в спартаке будет всю жизнь его преследовать.
CSKA2012
CSKA2012
   757 / 943
сегодня в 14:02
Тренеришка ))
Becka89
Becka89 ответил Так Себе Аналитик
   892 / 943
сегодня в 13:57
Это ведь известный факт. Ибра еще в своей книге про него писал
Питер Ман
Питер Ман
   45 / 943
сегодня в 13:53
Урааа, уволили тарасовского физрука, страна ликует!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Becka89
   23 / 943
сегодня в 13:52
Как игрок мне нравился швед.но не хочется видеть у руля заднеприводного. Почеттино думаю не согласитсЯ. Поэтому лучший вариант на данный момент это Аллегри
Хоть одну ссылку из Инета покажи, намекающую, что Фредди гей)
Becka89
Becka89
   892 / 943
сегодня в 13:49
Как игрок мне нравился швед.но не хочется видеть у руля заднеприводного.
Почеттино думаю не согласитсЯ. Поэтому лучший вариант на данный момент это Аллегри
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   23 / 943
сегодня в 13:48
Ееееее
Ууууу
Ура)

Беру текилу))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   483 / 943
сегодня в 13:46
Берите Аршавина. Будете чемпионами.
benderivan
benderivan
   762 / 943
сегодня в 13:45
ахах, я же говорил, не ну я же говорил. А разговоров то было, кто-то даже хвалил это недоразумение
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   487 / 943
сегодня в 13:44
аналсенал спасет только Бердыев !
BBK33
BBK33
   615 / 943
сегодня в 13:41
Ну теперь в раздевалке будет царить любоффф. Кто в курсе, тот поймет)))
wingback
wingback
   258 / 943
сегодня в 13:40
    Splurgeloa
    Splurgeloa
       43 / 943
    сегодня в 13:39
    Это все из-за свиней.После тарасовки получил позорное клеймо !!!
    cannongun
    cannongun
       108 / 943
    сегодня в 13:37
    ну все, гуд ибенинг !
    эх жаль... рановато...не дали доработать тренеришке
    за сегодня в черную пятницу можно по скидке нового тренера отхватить
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