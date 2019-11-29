«Арсенал» уволил Эмери

Пресс-служба «Арсенала», как и ожидалось, объявила об уходе Унаи Эмери с поста главного тренера команды.
Причина - неудовлетворительные результаты лондонцев в нынешнем сезоне. Временным рулевым «канониров» назначен Фредерик Юнгберг.
Пресс-служба «Арсенала», как и ожидалось, объявила об уходе Унаи Эмери с поста главного тренера команды.
Причина - неудовлетворительные результаты лондонцев в нынешнем сезоне. Временным рулевым «канониров» назначен Фредерик Юнгберг.
Почеттино думаю не согласитсЯ. Поэтому лучший вариант на данный момент это Аллегри
Почеттино думаю не согласитсЯ. Поэтому лучший вариант на данный момент это Аллегри
Ууууу
Ура)
Беру текилу))
Ууууу
Ура)
Беру текилу))
эх жаль... рановато...не дали доработать тренеришке
за сегодня в черную пятницу можно по скидке нового тренера отхватить
эх жаль... рановато...не дали доработать тренеришке
за сегодня в черную пятницу можно по скидке нового тренера отхватить