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Попов: «Если „Ростов“ продолжит так играть, то результаты придут»

сегодня, 19:44
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом».

Во втором тайме у нас было очень много моментов, а «Урал» ничего особо не создал ни в первом, ни во втором. Думаю, если так будем продолжать играть, то результаты придут.

У нас были неудачные игры: 2:2 с «Краснодаром», потом проиграли на выезде, дома проиграли, Наверное, есть какая-то психологическая проблема. Но если так будем играть, как сегодня, то результаты будут.

Доволен ли игрой команды? Думаю, что да. Было много атак, быстрых контратак, много ударов, хороших подач. Просто не получилось забить.

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Все комментарии
112910415
112910415
   63 / 946
сегодня в 20:24
пока результаты уходят ... вместе с деньгами
cska plus
cska plus
   9 / 946
сегодня в 19:50
А помоему наоборот.
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