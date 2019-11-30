Попов: «Если „Ростов“ продолжит так играть, то результаты придут»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом».

Во втором тайме у нас было очень много моментов, а «Урал» ничего особо не создал ни в первом, ни во втором. Думаю, если так будем продолжать играть, то результаты придут.

У нас были неудачные игры: 2:2 с «Краснодаром», потом проиграли на выезде, дома проиграли, Наверное, есть какая-то психологическая проблема. Но если так будем играть, как сегодня, то результаты будут.

Доволен ли игрой команды? Думаю, что да. Было много атак, быстрых контратак, много ударов, хороших подач. Просто не получилось забить.